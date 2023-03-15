Самозанятые в такси. Что изменилось в 2023 году

Про требования

Новые правила заработают с 1 сентября 2023 года, но часть требований закона от 29.12.2022 № 580-ФЗ и ТК вступили в силу уже с 1 марта. Так работодателям перед трудоустройством нужно требовать от водителей справку о судимости.

Уже нанятые работники должны предоставить сведения о снятой или погашенной судимости за тяжкие и особо тяжкие преступления, иначе с 1 сентября не будут допущены к пассажирским перевозкам.

В такси не будут работать граждане, осужденные по ряду уголовных статей: за убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, грабеж, разбой.

Итак, основные изменения вступят в силу с сентября 2023 года, благодаря этому для работы в такси можно выбрать один из трех вариантов:

заключить трудовой договор с таксопарком или перевозчиком;

зарегистрировать собственное ИП;

без регистрации ИП получить статус плательщика налога на профессиональный доход и заключить прямой договор с агрегаторами заказов.

В любом случае водителям нужно выполнить такие требования:

регулярно проходить предсменные и после­сменные медосмотры;

выполнять предрейсовый контроль технического состояния легкового такси;

оформить полис ОСАГО по тарифу для такси;

иметь медицинскую справку, права категории «В» и трехлетний водительский стаж;

пройти аттестацию на географию города, размещение госорганов, объектов культуры, медицины, спорта, достопримечательностей и так далее.

Разрешение на работу в такси будет приостановлено, если у водителя накопилось более трех неоплаченных штрафов за нарушение ПДД.

Помимо соблюдения новых требований при работе с самозанятыми важно продолжать выполнять уже существующие правила. Наймикс проверяет наличие статуса самозанятого у исполнителя перед каждой выплатой вознаграждения.

Ведь при оплате физическому лицу, не являющемуся официально плательщиком налога на профессиональный доход, такая выплата будет считаться как оплата физлицу по договору ГПХ, с которой нужно удержать НДФЛ и начислить страховые взносы.

Про ответственность

Ущерб, причиненный имуществу или здоровью пассажиров вследствие ДТП с такси, будет обязательно покрыт и выплачен. Сначала будет проведена проверка водителя и его такси на наличие в реестрах. При положительном результате покрытие ущерба начнется за счет суммы ОСАГО таксиста. В случае, если этих средств не хватает, наступает солидарная ответственность – пассажир может через суд потребовать компенсации как от водителя, так и от агрегатора.

У агрегаторов не получиться всю вину переложить на незарегистрированных водителей в реестре. За отсутствие разрешения на перевозку и при массовых нарушениях службу заказа могут даже закрыть.

Как все организовать

Чтобы сэкономить на комиссиях таксопарков, самозанятые получили право напрямую работать с агрегаторами заказов.

Если самозанятый таксист собирается работать на личном автомобиле, то кроме наличия документов и отсутствия штрафов, на автомобиле нужно разместить «шашечки», на крыше – оранжевый фонарь, а в салоне – информацию (сведения о компании и водителе, срок действия разрешения на перевозку, контактный номер для жалоб и так далее).

Все оборудованные таким образом автомобили будут включены в отдельный региональный реестр легковых такси. Все таксопарки, а также самостоятельно работающие ИП и самозанятые будут включены в региональный реестр.

Не обошли стороной и агрегаторов заказа, для них организуется специальный реестр.

Наймикс – это надежный сервис для официального взаимодействия между бизнесом и самозанятыми, осуществляющими профессиональную деятельность. Платформа содержит весь набор цифровых инструментов для удобного и безопасного сотрудничества с внештатным персоналом.

Новый закон о такси не препятствует работе самозанятых по уже отлаженной системе через таксопарки. Как и прежде организатору перевозок и владельцу легковых такси можно заключать договоры на оказание услуг с физлицами, в том числе со статусом самозанятого, соблюдая новые требования.

Реклама: ООО «НАЙМИКС», ИНН: 5047217640, erid: LjN8KWD5j