Самозанятость или ПСН: что выгоднее для ИП в 2023 году

ПСН и НПД: немного общей информации
ПСН и НПД – два самых популярных среди ИП режима налогообложения. Их привлекательность заключается в низкой (в большинстве случаев) налоговой нагрузке, отсутствии отчетности и необходимости самостоятельно рассчитывать налог. Рассмотрим вкратце, что из себя представляет каждый из режимов, какие имеют плюсы и минусы и когда их применение актуально.
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ПСН и НПД. Сравнительная таблица
Критерий
ПСН
НПД
Регистрация в качестве ИП
обязательна
не требуется
Лимит по доходам
60 млн руб. по всем видам деятельности, в том числе и переведенным на УСН
2,4 млн руб.
Лимит по сотрудникам
15 человек
Лимита по подрядчикам нет
Способы сотрудничества
Трудовой или гражданско-правовой договор
Только ГПД
Возможность совмещения с другими режимами
Можно совмещать с УСН, ЕСХН или ОСНО
Совмещение запрещено
Влияет ли реальный доход на размер налога
Нет
Да
Другие обязательные платежи, кроме налога
Да, страховые взносы
Патент можно уменьшить на уплаченные в период его действия страховые взносы
Нет.
Страховые взносы на ОПС или ОСС могут платиться добровольно, но уменьшить налог на них нельзя
Отчетность в контролирующие органы
В ней ИП должен вести учет полученных доходов. Книга в ИФНС не заверяется, но сдается по требованию налогового инспектора.
По определенным категориям ИП Росстат может запросить дополнительную отчетность. О необходимости сдачи такой отчетности и ее форме, ИП будет проинформирован отдельно.
Кроме указанных выше обязательных форм отчетности, ИП на ПСН также сдает в ИФНС:
Эти документы необязательны к представлению, но без них уменьшить патент на страховые взносы не получится
Самозанятые-физлица никакой отчетности не сдают.
Самозанятые-ИП сдают отчет в Росстат 1-предприниматель: раз в пять лет.
Примечание. Последний раз ИП сдавали такой отчет в 2021 году за 2020 год. В следующий раз по этой форме нужно будет отчитаться в 2026 году за 2025 год. Так же, как и в случае с ИП на ПСН, Росстат может запросить у ИП на НПД дополнительную отчетность, если он попадет под выборку. Сдача такой отчетности – обязательна
Необходимость применения онлайн-кассы
Обязательная для большинства патентных видов деятельности.
Перечень видов деятельности, при которых применение ККТ не обязательно, приведен в п. 2 ст. 346.43 НК. Но вместо чека ИП обязан выдать клиенту документ, подтверждающий факт осуществления расчета. Он должен иметь определенные реквизиты, установленные абз. 4 – 12 п. 1 ст. 4.7 закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ
Не нужна. Чеки формируются в приложении «Мой налог»
От чего зависит размер налога
От нескольких факторов:
От суммы полученного дохода (без учета расходов)
Ответственность
Прим. также предусмотрены меры ответственности за применение ККТ, не отвечающие требованиям закона № 54-ФЗ, не направление чека или БСО в электронной форме по требованию клиента, за ошибки в обязательных реквизитах чека.
Какие виды деятельности можно осуществлять
Основной перечень видов патентной деятельности приведен в п. 2 ст. 346.43 НК.
Власти субъекта РФ могут по своему усмотрению добавить или убрать некоторые виды деятельности, изменить показатели его применения (например, снизить площадь торгового зала или зала обслуживания). В связи с этим точный перечень доступных видов деятельности нужно уточнить в законе субъекта РФ, где вы собираетесь вести деятельность.
Перечень видов деятельности, по которым нельзя применять ПСН, приведен в п. 6 ст. 346.43 НК. К ним относится, в частности, розничная торговля и услуги общепита с площадью зала более 150 кв.м., перевозка пассажиров и грузов ИП, у которых больше 20 машин, производство подакцизных товаров, оптовая торговля, ювелирка и т.д.
Перечня видов деятельности, по которым можно перейти на НПД, нет. Но есть ограничения:
Периодичность уплаты налога
Либо раз в год (если патент оформлен на срок до полугода) либо 2 раза в год (если срок действия патента от полугода до года).*
Примечание. Оплатить патент, полученный более чем на полгода, можно единоразово.
Самостоятельно рассчитывать стоимость патента не нужно. ИФНС сделает это сама, приложив к патенту платежки на его оплату
Налог платится ежемесячно, в срок до 28 числа. Например, налог за март самозанятые должны оплатить до 28 апреля.
Рассчитывать его самостоятельно не нужно. ИФНС сама рассчитает сумму платежа и отразит ее в приложении «Мой налог». Оплатить налог можно как в приложении, так и в личном кабинете ФЛ или ИП, пополнив ЕНС
Когда выгодно применение НПД или ПСН
Ведение деятельности в качестве самозанятого выгоднее применения ПСН в следующих случаях:
Вы не планируете открывать ИП, а вид осуществляемой деятельности подпадает по НПД и не требует обязательной регистрации в качестве предпринимателя.
Ваш годовой доход не превышает 2,4 млн руб.
Вы продаете товары собственного производства (кроме маркируемых и подакцизных), оказываете услуги или выполняете работы.
Вы осуществляете деятельность самостоятельно или разово привлекаете исполнителей по договорам ГПХ.
Применение ПСН выгодно, когда:
Реальный доход превышает потенциально возможный доход на ПСН.
Размер годового дохода выше 2,4 млн руб.
Планируется привлечение работников по трудовым договорам.
Стоимость патента в регионе ведения деятельность небольшая.
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При рассмотрении вопроса о применении ПСН нужно учесть:
Стоимость патента в регионе, в котором планируется вести деятельность.
Если работа предполагается в нескольких регионах или на нескольких объектах, то нужно будет приобретать несколько патентов. Например, для работы в такси по Москве и области придется приобрести патенты в обоих регионах.
Обязательные расходы.
Сюда нужно включить приобретение квалифицированной ЭП (само получение бесплатное, но нужен токен и ПО для ЭП), ККТ (стационарной или подключение к облачной кассе), страховые взносы, ведение бухгалтерии (подготовка уведомлений об уменьшении патента и заявлений о зачете, ведение КУД).
При выборе НПД необходимость учесть следующие моменты:
Размер «грязного» дохода.
На НПД не учитываются никакие расходы, в том числе комиссии (например, от агрегаторов такси), затраты на бензин, проезд, покупку смен (в такси) и т.д.
Невозможность учета страховых взносов.
Если самозанятому принципиально важен учет стажа работы при расчете пенсии, то ему потребуется дополнительно перечислять взносы на ОПС. Для оплаты по больничному потребуется перечислять взносы на ОСС. Ни те ни другие взносы не уменьшают налог самозанятого.
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