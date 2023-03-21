Самозанятость или ПСН: что выгоднее для ИП в 2023 году

60 млн руб. по всем видам деятельности, в том числе и переведенным на УСН

Можно совмещать с УСН, ЕСХН или ОСНО

Страховые взносы на ОПС или ОСС могут платиться добровольно, но уменьшить налог на них нельзя

Патент можно уменьшить на уплаченные в период его действия страховые взносы

Отчетность в контролирующие органы

Книга учета доходов (КУД). В ней ИП должен вести учет полученных доходов. Книга в ИФНС не заверяется, но сдается по требованию налогового инспектора. Отчетность в Росстат – 1-предприниматель. По определенным категориям ИП Росстат может запросить дополнительную отчетность. О необходимости сдачи такой отчетности и ее форме, ИП будет проинформирован отдельно. Отчетность за наемных сотрудников (если они есть). Кроме указанных выше обязательных форм отчетности, ИП на ПСН также сдает в ИФНС: Уведомление об уменьшении патента на страховые взносы – для уменьшения его на эти платежи.

Заявление о зачете – для фиксирования даты уплаты взносов. Эти документы необязательны к представлению, но без них уменьшить патент на страховые взносы не получится