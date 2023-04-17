АУСН или самозанятость. Что выгоднее

АУСН и самозанятость. Сравнительный анализ

Самозанятость (налог на профессиональный доход, НПД) – режим налогообложения, введенный в действие с 1 января 2019 года по 31 декабря 2028 года. Вначале этот режим налогообложения действовал лишь в четырех регионах РФ: Москве, Московской и Калужской областях, Республике Татарстан. В 2020 году его действие распространилось на всю территорию РФ, а в 2023 году и на четыре новых субъекта: ЛНР, ДНР, Запорожье и Херсон.

Особенностями применения НПД является отсутствие отчетности, необходимости уплаты страховых взносов и применения кассы. Налог на НПД считает ИФНС на основании данных, отраженных самозанятым в приложении «Мой налог».

Применять самозанятость могут только физические лица и ИП. Организации перейти на НПД не могут.

АУСН (автоупрощенка, автоматизированная упрощенная система налогообложения) – режим налогообложения, который введен в РФ с 22 июля 2022 по 31 декабря 2027 года. Действует он пока только в четырех регионах: Москве, Республике Татарстан, Московской и Калужской областях. Но в ближайшем будущем АУСН будет распространен на все регионы РФ. Об этом сообщил 14 апреля министр финансов Антон Силуанов на расширенном заседании коллегий министерства финансов и министерства экономического развития.

АУСН – это ответвление от УСН, которое отличается от нее отсутствием отчетности и необходимости уплаты страховых взносов. На автоупрощенке не нужно самостоятельно рассчитывать налог по УСН и НДФЛ по сотрудникам: налог по УСН рассчитывает ИФНС на основании данных от банка и ККТ, а НДФЛ за сотрудников считает сам банк – на основании данных, предоставленных упрощенцем.

Но, в отличие от обычной упрощенки, на автоматизированной системе налогообложения более высокие ставки по налогу и более жесткие условия по максимальному доходу и численности сотрудников.

Применять АУСН могут ИП и организации (кроме ГУП, МУП, НКО, КФХ и компаний с обособленными подразделениями), у которых счет открыт в уполномоченных банках. На данный момент таких банков 10.

Сравним АУСН и НПД по наиболее важным условиям применения и покажем результат в таблице.

Основание НПД АУСН В каких регионах введен режим На всей территории РФ, в том числе и новых регионах. В четырех регионах: Москва и Московская область, Калужская область и Республика Татарстан. Лимит по доходам 2,4 млн руб. 60 млн руб. Лимит по сотрудникам Сотрудничать можно только с исполнителями по договорам ГПХ. Ограничений по количеству подрядчиков нет. Не более 5 человек. Кто может применять ИП и физические лица. ИП и организации. Кто не может применять Под самозанятость не подпадает деятельность: По реализации подакцизных товаров и товаров, подлежащих обязательной маркировке.

По добыче и продаже полезных ископаемых.

В интересах других лиц по агентским договорам, а также договорам комиссии и, поручения (кроме услуг по доставке с приемом оплаты при условии выдачи чека с кассы, зарегистрированной на продавца). Также под самозанятость не подпадают доходы от сдачи в аренду нежилых помещений, продажи недвижимости и авто. На НПД нельзя сотрудничать со своими бывшими заказчиками, если с момента увольнения прошло менее 2 лет . Организации с филиалами и ОП.

Организации и ИП – участники договоров простого товарищества, доверительного управления имуществом и концессионного соглашения на территории РФ.

Организации и ИП по агентским договорам, договорам комиссии и поручения. Полный перечень условий и категорий налогоплательщиков, в отношении которых закон не разрешает применение АУСН, приведен в п. 2 ст. 3 закона № 17-ФЗ от 25.02.2022. Ставка по налогу 4% – с дохода от физлиц.

6% – с дохода от организаций и ИП 8% – на объекте «доходы».

20% – на объекта «доходы минус расходы» Периодичность уплаты налога Ежемесячно, до 28 числа. Сумму налога считает ИФНС и направляет ее самозанятому в период с 10 по 12 число в приложение «Мой налог» или ЛК НПД. Ежемесячно, до 25 числа. Налог считает ИФНС и направляет сумму к оплате до 15 числа в личный кабинет налогоплательщика. Отчетность Нет. Отчетности в ИФНС по АУСН нет. За сотрудников упрощенец не сдает РСВ, 6-НДФЛ, персонифицированные сведения. Страховые взносы Нет. Фиксированные взносы и взносы за сотрудников (кроме травматизма) не уплачиваются. Взносы на травматизм платятся по фиксированной величине – 2 217 руб. ККТ Не обязательна к применению. Чек формируется и направляется клиенту через приложение «Мой налог». Обязательна к применению. Совмещение с другими режимами Не допускается. Не допускается.

АУСН или самозанятость: что же выгоднее

АУСН – это по своей сути гибрид самозанятости и упрощенки. Он будет удобен тем самозанятым, которые утратили право на НПД из-за превышения лимита по доходам. На АУСН также не нужно платить взносы и сдавать отчетность, но нужно применять ККТ и налог в два раза выше, чем на НПД (по доходу от физлиц).

Для ИП, чей доход не превышает 2,4 млн руб. и деятельность связана с оказанием услуг или продажей товаров собственного производства, выгоднее применение НПД. АУСН актуальна для ИП, чей доход превышает 2,4 млн руб., а также для предпринимателей и организаций, которые имеют штат сотрудников и сравнительно небольшие (по меркам УСН) обороты, а также реализуют товары через маркетплейсы.

Рассмотрим на примере. ИП, зарегистрированный в Москве, оказывает услуги по перевозке пассажиров на своем автомобиле. Доход в год 2 100 000 руб. Сотрудников не имеет. Для упрощения расчетов, предположим, что доход получен только от пассажиров-физлиц. На АУСН ИП заплатит 168 000 руб. (2 100 000×8%). На НПД Ип заплатит 84 000 руб. (2 100 000×4%). Страховые взносы на обоих этих режимах налогообложения не уплачивают, а вот ККТ ИП на АУСН должен будет иметь. Также ИП на АУСН потребуется открыть счет в одном из указанных выше банков. Применение НПД в данном случае выгоднее всего.

Исполнитель применяет АУСН или НПД. Есть ли разница для заказчика

Для заказчика нет принципиальной разницы в том, какой режим налогообложения применяет его исполнитель.

Порядок сотрудничества от этого также не меняется и строится по следующим пунктам:

Проверка исполнителя на наличие статуса ИП (если договор заключается с предпринимателем) или самозанятого (если исполнитель) физлицо.

Заключение договора с исполнителем.

Приемка работ (услуг) и составление акта оказанных услуг (выполненных работ).

Перечисление вознаграждения исполнителю.

Получение чека от исполнителя.

Включение затрат по выплате исполнителю вознаграждения в состав расходов по УСН или налогу на прибыль.

Сотрудничество с исполнителем на АУСН для заказчика менее рискованно, чем с физлицом на НПД, так как ему не нужно опасаться утраты последним статуса самозанятого. Но если самозанятый является ИП, то тут также исключается риск перечисления средств физлицу, утратившему статус плательщика НПД.

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