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Самозанятые

Изменились формы справок для самозанятых

Налоговый орган сообщил о новых формах справок для самозанятых: справка о постановке на учет и справка о состоянии расчетов (доходов) по НПД. Подробности раскрываем в статье.
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Изменились формы справок для самозанятых
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

ФНС сообщила о новых формах справок для самозанятых (письмо ФНС от 05.05.2023 № СД-4-3/5763@).

Были изменены:

  • справка о постановке на учет (снятии с учета) физлица в качестве плательщика налога на профессиональный доход (КНД 1122035);

  • справка о состоянии расчетов (доходах) по налогу на профессиональный доход (КНД 1122036).

В новых формах убрали строку, указывающую адрес (место жительства/место регистрации) плательщика НПД.

Справки можно сформировать в приложении «Мой налог» (прочее — справки). Также их можно получить в личном кабинете налогоплательщика.

Электронная справка равносильна бумажной, выданной в налоговом органе. Её можно скачать, распечатать и предоставить по месту требования или отправить по email.

Справки могут понадобиться для подтверждения доходов, при оформлении кредита или социального контракта, получения визы.

Если вдруг банк откажется принять документ, можно сослаться на письмо ФНС «О налоге на профессиональный доход» от 13 сентября 2019 года № ЕД-4-20/18515. В нем ведомство подтверждает подлинность электронной справки и обязывает все организации (в том числе банки) ее учитывать.

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Комментарии

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