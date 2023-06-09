Товарные знаки для самозанятых в 2023 году

С 29 июня 2023 года у самозанятых появится возможность регистрировать товарные знаки. Это позволит начинающим предпринимателям успешнее развивать свое дело. Разбираемся, что такое товарный знак, для чего он нужен, как его зарегистрировать, и сколько это стоит.

Что такое товарный знак

Товарный знак — отличительное обозначение продукции.

Он может быть создан с помощью одного или нескольких слов, комбинации букв, звуков, рисунков, символов, цветов, изображений.

Например, это может быть логотип, слоган, мелодия.

Бренд делает узнаваемыми товары или услуги самозанятого, повышает их привлекательность. Покупатели и клиенты привыкают к нему и не путают с другими.

Например, продукция с логотипом на маркетплейсах, рынках, ярмарках и выставках внушает больше доверия покупателям.

Зачем его регистрировать

Данная мера исключает риски его незаконного использования конкурентами или «патентными троллями».

«Патентные тролли» регистрируют товарные знаки ради последующей продажи или шантажа предпринимателей, которые не учли этот момент.

Чаще всего срок регистрации товарного знака составляет 10 лет. Однако самозанятый может многократно продлевать его действие, оплатив пошлину.

Важно! Нельзя регистрировать:

уже зарегистрированные обозначения.

логотипы, похожие на государственную символику.

оскорбляющие и унижающие обозначения, фразы, рисунки.

логотипы, которые покупателей или клиентов в заблуждение или не отражают суть товара.

логотипы, копирующие известные объекты искусства.

Забирайте бесплатный гид по работе с самозанятыми в 2023 году Расскажем, как правильно заключать договоры и не получать штрафы Узнайте о всех рисках сотрудничества с самозанятыми Заполните форму ниже и нажмите «Забрать гид» — пришлем его на ваш e-mail Отправить

Кто может зарегистрировать товарный знак

Формально таким правом обладает любой гражданин России. Однако пользоваться им могут только лица, которые ведут предпринимательскую деятельность и платят налоги: организации, ИП или самозанятые.

Кроме того, зарегистрировать товарный знак могут самозанятые иностранцы: граждане ЕАЭС (Беларусь, Казахстан, Киргизия и Армения) и Украины.

Как зарегистрировать товарный знак

Для регистрации товарного знака самозанятому потребуется выполнить следующие действия:

Подготовка товарного знака для регистрации.

Когда товарный знак готов, проверьте его на уникальность на сайте Роспатента.

Оформление заявки на регистрацию.

Там же оформите заявление, согласно инструкции. На портале есть соответствующие образцы.

Оплата госпошлины.

Рассчитайте сумму госпошлины с помощью таблицы на сайте ведомства.

Подача заявления.

Подать заявление можно на сайте Роспатента, через Госуслуги, через Федеральный институт промышленной собственности и по email.

Формальная экспертиза.

На данном этапе проводится проверка наличия необходимых документов.

Если какие-то документы отсутствуют, их можно будет представить в течение 3 месяцев после получения запроса от ведомства.

Экспертиза по существу.

Здесь уже экспертиза проверяет товарный знак на уникальность. В случае необходимости Роспатент может затребовать пояснения, на которые необходимо ответить в течение 3 месяцев

Получение товарного знака.

После прохождения экспертизы по существу выдается решение о регистрации товарного знака и заявитель получает свидетельство в электронном виде.

Также его можно запросить в бумажном варианте.

Стоимость регистрации товарного знака и сроки

Стоимость регистрации товарного знака для самозанятого составит примерно 26 000 р.

Сумма может варьироваться в зависимости от выбранных классов МКТУ (Международной классификации товаров и услуг), изменения сроков рассмотрения заявки и других факторов. Процесс займёт около 6 месяцев.

Регистрация бренда до самозанятых — это хорошая возможность заявить о собственных товарах или услугах, повысить их привлекательность и увеличить продажи.

Да, процесс занимает несколько месяцев и стоит денег, но так самозанятые могут избежать рисков использования товарного знака злоумышленниками, судебных исков и снижении репутации бренда.

Если вы планируете развивать собственное дело, масштабироваться, привлекать специалистов для работы в вашей команде, то вам помимо регистрации товарного знака будет необходимо оформить ИП или ООО. Так как самозанятый не может нанимать других исполнителей. Рекомендуем прочитать нашу статью: ООО, ИП или самозанятость. А как работать бизнесу с самозанятыми эффективно и без рисков, мы подробно рассказываем нашим клиентам на консультации. Для этого оставьте заявку на нашем сайте.

Забирайте бесплатный гид по работе с самозанятыми в 2023 году Расскажем, как правильно заключать договоры и не получать штрафы Узнайте о всех рисках сотрудничества с самозанятыми Заполните форму ниже и нажмите «Забрать гид» — пришлем его на ваш e-mail Отправить

Реклама: ООО «НАЙМИКС», ИНН: 5047217640, erid: LjN8K37KL