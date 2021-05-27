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Как доказать проявление должной коммерческой осмотрительности после выхода письма ФНС от 10 марта 2021 года?

Для рубрики Налоговый мониторинг
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При заключении любого договора есть риск того, что контрагент не выполнит его условия. Это может произойти по разным причинам. Например, из-за недостаточного количества сотрудников и/или техники. Чтобы минимизировать риски, компания должна проявлять осмотрительность при выборе контрагента.

Что такое должная и коммерческая осмотрительность?

Должная осмотрительность — это проверка фирмы на способность исполнить договор.

Основные моменты, которые нужно проверить:

  • наличие достаточных материально-технических ресурсов;
  • наличие достаточного количества сотрудников;
  • наличие у сотрудников квалификации, необходимой для выполнения договора;
  • общий срок деятельности компании;
  • директора (установить — кто он).

Если вы всё это проверили и убедились, что потенциальный контрагент сможет выполнить условия договора, значит вы проявили должную осмотрительность при выборе контрагента.

Но проверка контрагента нужна вам не только для того, чтобы свести риск невыполнения договора к минимуму.

С 2006 этого требуют ФНС и суды. Пытаясь сэкономить на налогах, компании заключают договоры с фирмами-однодневками. То есть с техничками. И налоговая при проверке увидит, что этот контрагент — компания-пустышка. У неё нет сотрудников, материально-технических ресурсов. И проявляя должную осмотрительность, компания не может это не увидеть. А раз не увидела, значит не проявила должную осмотрительность. И должна доплатить налоги по этим сделкам.

В 2006 году было достаточно формальных действий для проявления должной осмотрительности:

  • посмотреть Устав контрагента;
  • посмотреть свидетельство о постановке контрагента на налоговый учёт;
  • ознакомиться с приказами о назначении генерального директора и главбуха.

Но фирмы-однодневки быстро учились «притворяться» реальными компаниями. Поэтому налоговая постепенно ужесточала требования к проявлению должной осмотрительности. Список критериев становился всё шире, а сами критерии — более уточненными.

И вот в какой-то момент возникает понятие «коммерческая осмотрительность». В её основе лежит та же должная осмотрительность, но с существенными дополнениями. Здесь уже речь идет об изучении не формальных сведений о контрагенте, а реальных возможностей качественно исполнить сделку. Например, изучить деловую репутацию компании, квалификацию сотрудников и т. д.

В Письме о налоговой реконструкции ФНС от 10 марта 2021 года инспекция уточнила, что подразумевается под должной коммерческой осмотрительностью

Чтобы эта осмотрительность считалась проявленной, компания должна проверить:

  • деловую репутацию контрагента;
  • возможность исполнения его обязательств по договору;
  • его платежеспособность;
  • возможность предоставления обеспечения исполнения;
  • наличие материально-технических и кадровых ресурсов;
  • опыт;
  • историю взаимоотношений предшествующих собственников (если сделка с контрагентом — крупная)

Что конкретно надо сделать, чтобы должная осмотрительность считалась проявленной?

Вы должны:

  • знать адрес, по которому расположены офисы, цеха, склады контрагента;
  • запросить у контрагента копии документов, подтверждающих, что у него есть достаточные материально-технические и трудовые ресурсы, лицензии, разрешения, свидетельства о членстве в СРО, которые подтвердят, что контрагент может исполнить сделку;
  • знать, как именно ваши менеджеры выбирали этого контрагента, заключали сделку, как она исполнялась. Инспекция может обо всем этом вас спрашивать.
  • обсуждать условия договора с руководителем контрагента или его менеджерами. Будьте готовы к тому, что придется предоставить доказательства переговоров (переписка, встречи и т.д.);
  • получить информацию о контрагенте из открытых источников, в том числе с сайта ФНС, проанализировать её; если в открытом доступе нет информации о контрагенте — плохо;
  • помнить, как вы «вышли» на контрагента (по рекомендации, на его сайте и т.д.)
  • согласовать договор с госорганом или муниципалитетом, если того требует закон;
  • заключать договор в соответствии с внутренними правилами вашей компании. Не должно быть исключений для какого-либо контрагента;
  • не совершать сделок «не по профилю» вашей компании или заведомо рисковых сделок;
  • не прописывать в договоре «странные условия». Например, слишком низкую цену или большую отсрочку на платеж;
  • составить документы, необходимые в сделках определенного рода. Например, в рамках договора строительного подряда обязательно должен быть составлен акт о передаче подрядчику строительной площадки);
  • не допускать ошибки и противоречия в договорах и других документах, чтобы инспекция не заподозрила их составление «задним» числом;
  • не принимать заведомо «нереальную» оплату. Никаких неликвидных векселей и прав требований с должника, с которого нечего взять.
  • отстаивать свои права, если контрагент их нарушает. Например, если от него нет оплаты в положенные сроки, вы должны принимать меры, чтобы взыскать деньги.

Столь пристальное изучение контрагента необходимо прежде всего тогда, когда вы заключаете с ним крупную сделку. В отношении мелких сделок такая доскональность — необязательна.

Чек-лист по проявлению должной коммерческой осмотрительности

  • У вас есть копии свидетельства о госрегистрации контрагента, свидетельства о постановке на налоговый учёт, Устава, решения (протокола) о создании компании, приказа о назначении генерального директора и главного бухгалтера?
  • У вас есть копия выписки из ЕГРЮЛ?
  • Вы проверили, что у контрагента нет долгов по налогам?
  • Вы убедились, что контрагент находится по заявленному адресу? (Получили ли копии договора аренды или свидетельства о праве собственности?)
  • У контрагента есть сайт?
  • У вас есть электронная переписка с контрагентом?
  • Есть ли письмо от контрагента с заверениями о возможности исполнить сделку?
  • У вас есть копии документов, которые подтверждают, что у контрагента есть производственные мощности, квалифицированные сотрудники, имущество и лицензии, которые нужны для выполнения договора?
  • Вы собрали рекомендации компаний, которые ранее работали с этим контрагентом?

Выводы

Сейчас почти всегда, когда налоговая требует документы или допрашивает представителей налогоплательщика, она задает вопросы о проявлении должной (коммерческой) осмотрительности. От ответов на эти вопросы во многом будет зависеть исход проверки.

Источник: сайт компании «Налоговые адвокаты».

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