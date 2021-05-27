Как доказать проявление должной коммерческой осмотрительности после выхода письма ФНС от 10 марта 2021 года?

При заключении любого договора есть риск того, что контрагент не выполнит его условия. Это может произойти по разным причинам. Например, из-за недостаточного количества сотрудников и/или техники. Чтобы минимизировать риски, компания должна проявлять осмотрительность при выборе контрагента.

Что такое должная и коммерческая осмотрительность?

Должная осмотрительность — это проверка фирмы на способность исполнить договор.

Основные моменты, которые нужно проверить:

наличие достаточных материально-технических ресурсов;

наличие достаточного количества сотрудников;

наличие у сотрудников квалификации, необходимой для выполнения договора;

общий срок деятельности компании;

директора (установить — кто он).

Если вы всё это проверили и убедились, что потенциальный контрагент сможет выполнить условия договора, значит вы проявили должную осмотрительность при выборе контрагента.

Но проверка контрагента нужна вам не только для того, чтобы свести риск невыполнения договора к минимуму.

С 2006 этого требуют ФНС и суды. Пытаясь сэкономить на налогах, компании заключают договоры с фирмами-однодневками. То есть с техничками. И налоговая при проверке увидит, что этот контрагент — компания-пустышка. У неё нет сотрудников, материально-технических ресурсов. И проявляя должную осмотрительность, компания не может это не увидеть. А раз не увидела, значит не проявила должную осмотрительность. И должна доплатить налоги по этим сделкам.

В 2006 году было достаточно формальных действий для проявления должной осмотрительности:

посмотреть Устав контрагента;

посмотреть свидетельство о постановке контрагента на налоговый учёт;

ознакомиться с приказами о назначении генерального директора и главбуха.

Но фирмы-однодневки быстро учились «притворяться» реальными компаниями. Поэтому налоговая постепенно ужесточала требования к проявлению должной осмотрительности. Список критериев становился всё шире, а сами критерии — более уточненными.

И вот в какой-то момент возникает понятие «коммерческая осмотрительность». В её основе лежит та же должная осмотрительность, но с существенными дополнениями. Здесь уже речь идет об изучении не формальных сведений о контрагенте, а реальных возможностей качественно исполнить сделку. Например, изучить деловую репутацию компании, квалификацию сотрудников и т. д.

В Письме о налоговой реконструкции ФНС от 10 марта 2021 года инспекция уточнила, что подразумевается под должной коммерческой осмотрительностью

Чтобы эта осмотрительность считалась проявленной, компания должна проверить:

деловую репутацию контрагента;

возможность исполнения его обязательств по договору;

его платежеспособность;

возможность предоставления обеспечения исполнения;

наличие материально-технических и кадровых ресурсов;

опыт;

историю взаимоотношений предшествующих собственников (если сделка с контрагентом — крупная)

Что конкретно надо сделать, чтобы должная осмотрительность считалась проявленной?

Вы должны:

знать адрес, по которому расположены офисы, цеха, склады контрагента;

запросить у контрагента копии документов, подтверждающих, что у него есть достаточные материально-технические и трудовые ресурсы, лицензии, разрешения, свидетельства о членстве в СРО, которые подтвердят, что контрагент может исполнить сделку;

знать, как именно ваши менеджеры выбирали этого контрагента, заключали сделку, как она исполнялась. Инспекция может обо всем этом вас спрашивать.

обсуждать условия договора с руководителем контрагента или его менеджерами. Будьте готовы к тому, что придется предоставить доказательства переговоров (переписка, встречи и т.д.);

получить информацию о контрагенте из открытых источников, в том числе с сайта ФНС, проанализировать её; если в открытом доступе нет информации о контрагенте — плохо;

помнить, как вы «вышли» на контрагента (по рекомендации, на его сайте и т.д.)

согласовать договор с госорганом или муниципалитетом, если того требует закон;

заключать договор в соответствии с внутренними правилами вашей компании. Не должно быть исключений для какого-либо контрагента;

не совершать сделок «не по профилю» вашей компании или заведомо рисковых сделок;

не прописывать в договоре «странные условия». Например, слишком низкую цену или большую отсрочку на платеж;

составить документы, необходимые в сделках определенного рода. Например, в рамках договора строительного подряда обязательно должен быть составлен акт о передаче подрядчику строительной площадки);

не допускать ошибки и противоречия в договорах и других документах, чтобы инспекция не заподозрила их составление «задним» числом;

не принимать заведомо «нереальную» оплату. Никаких неликвидных векселей и прав требований с должника, с которого нечего взять.

отстаивать свои права, если контрагент их нарушает. Например, если от него нет оплаты в положенные сроки, вы должны принимать меры, чтобы взыскать деньги.

Столь пристальное изучение контрагента необходимо прежде всего тогда, когда вы заключаете с ним крупную сделку. В отношении мелких сделок такая доскональность — необязательна.

Чек-лист по проявлению должной коммерческой осмотрительности

У вас есть копии свидетельства о госрегистрации контрагента, свидетельства о постановке на налоговый учёт, Устава, решения (протокола) о создании компании, приказа о назначении генерального директора и главного бухгалтера?

У вас есть копия выписки из ЕГРЮЛ?

Вы проверили, что у контрагента нет долгов по налогам?

Вы убедились, что контрагент находится по заявленному адресу? (Получили ли копии договора аренды или свидетельства о праве собственности?)

У контрагента есть сайт?

У вас есть электронная переписка с контрагентом?

Есть ли письмо от контрагента с заверениями о возможности исполнить сделку?

У вас есть копии документов, которые подтверждают, что у контрагента есть производственные мощности, квалифицированные сотрудники, имущество и лицензии, которые нужны для выполнения договора?

Вы собрали рекомендации компаний, которые ранее работали с этим контрагентом?

Выводы

Сейчас почти всегда, когда налоговая требует документы или допрашивает представителей налогоплательщика, она задает вопросы о проявлении должной (коммерческой) осмотрительности. От ответов на эти вопросы во многом будет зависеть исход проверки.

Источник: сайт компании «Налоговые адвокаты».