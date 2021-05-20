Как получить налоговый вычет за 1,5 месяца? Подробности про новый упрощенный порядок

В Налоговый кодекс внесены поправки, согласно которым налоговый вычет можно получить за 1,5 месяца. При этом можно будет не подавать налоговую декларацию, что для многих на практике оказывается самым трудным и непонятным. В этой статье расскажем подробности о новом упрощенном порядке и раскроем ключевые моменты.

Что изменилось?

Президент подписал Федеральный закон (№ 100-ФЗ от 20.04.2021 г.), который упрощает порядок получения гражданами налоговых вычетов. Но не всех подряд, а только имущественных (по расходам на приобретение жилья и по уплаченным процентам по ипотеке) и инвестиционных (по ИИС).

Суть нового порядка проста: через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС РФ вы подаете заявление на получение вычета и на этом все. После подачи заявления налоговая запустит проверку и при положительном исходе перечислит вам деньги. На все уйдет около 1,5 месяцев. Собирать документы не нужно, заполнять декларацию тоже.

Казалось бы, все здорово, но не совсем. Разберемся, в чем здесь сложность.

Так как этот порядок еще не «обкатан», ФНС дает разъяснения по работе. Перед тем, как подавать заявление на вычет, вы должны получить от инспекции предложение воспользоваться таким упрощенным порядком. На практике это будет выглядеть так: налоговая сначала получит от участников информационного взаимодействия (банков, Росреестра) информацию по налогоплательщику, потом специалисты ФНС сформируют предварительные данные для подачи заявления, предложат вам воспользоваться упрощенным порядком, и только после этого вы должны будете такое заявление подать.

Таким образом, на данный момент нужно ждать предложение от инспекции, а только потом начинать оформлять вычет. Именно в таком порядке, а не наоборот. Предложение о возможности быстро получить вычет вы увидите в личном кабинете.

Фактически возможность пользоваться упрощенным порядком зависит от того, получит ли ИФНС необходимые данные от участников информационного взаимодействия. Не должно возникнуть сложностей с получением вычетов при покупке жилья в ипотеку, по взносам на ИИС. А вот если вы ипотеку не брали и купили жилье на собственные накопления, то данных о ваших расходах у ФНС не будет, и оформитьто вычет «по-новому» не получится.

Вычет по упрощенной процедуре вы сможете получить по расходам, понесенным с 2020 года, не раньше. Что касается жилья, купленного по ДДУ, и прибыли, полученной по ИИС, то по ним заявить вычет вы сможете с 2023 года (по расходам с 2022 года).

Если по какой-то причине вы не можете воспользоваться упрощенным вариантом, то вы всегда можете получить вычет «старым» способом.

Как получить вычеты «по-старому»?

Напомним о привычном способе получения вычета. Чтобы получить вычет через налоговую инспекцию, вы должны дождаться окончания календарного года, в котором у вас были затраты и только потом подавать документы.

Вам нужно получить справку о доходах по форме 2-НДФЛ, заполнить налоговую декларацию 3-НДФЛ, собрать подтверждающие документы и подать весь комплект в налоговую инспекцию. После подачи документов будет запущена камеральная проверка, которая длится 3 месяца. После успешного завершения проверки перечисление денег на банковский счет займет еще 1 месяц.