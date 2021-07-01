Семьи с детьми смогут не платить налог при продаже квартиры

Выступая 19 июня 2021 года на XX съезде «Единой России», Владимир Путин предложил освободить от уплаты налога с продажи жилой недвижимости семьи с двумя и более детьми.

Такое освобождение будет действовать только при условии, что деньги, полученные деньги от продажи квартиры, семья направит на покупку нового жилья. И произойдет это до конца календарного года после продажи квартиры. Полный текст выступления доступен на сайте Кремля.

Напомним, что физлица должны платить налог со своего дохода, а получение дохода от продажи жилья, которое находилось в собственности менее 5 лет, — не исключение. Как отметил Путин, для некоторых семей сумма налога получается очень значительной, и именно ее не хватает для того, чтобы семья смогла купить себе более просторное жилье.

Эти поправки в Налоговый кодекс позволят улучшить свои жилищные условия многим семьям. Надеемся, что данная инициатива станет законом в ближайшее время.