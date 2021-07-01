Как заплатить меньше налога, если вы продаете несколько объектов недвижимости?

При продаже имущества вы получаете доход, с которого должны заплатить подоходный налог по ставке 13 %. Налоговый вычет позволяет уменьшить сумму налога к уплате. А как быть в том случае, если вы продаете несколько объектов недвижимости? Разбираемся в тонкостях вычета в этой статье.

В каких случаях надо платить налог?

При продаже квартиры, дома, дачи и другой недвижимости вы должны заплатить налог с полученного дохода, если вы владели этим имуществом менее минимального предельного срока владения. В большинстве случаев этот срок равен 5 годам. Но есть несколько случаев, когда срок владения равен 3 годам. Это:

если квартиру вы получили по договору дарения от близкого родственника или члена семьи. К ним относят: дедушек / бабушек, внуков, б ратьев / сестер, детей, родителей, супругов;

ратьев / сестер, детей, родителей, супругов; если квартиру вы получили в наследство от вышеназванных родственников;

если вы самостоятельно приватизировали квартиру;

если квартиру вы получили по договору пожизненного содержания с иждивением (ренты);

если вы купили эту квартиру до 1 января 2016 года;

если квартира, которую вы продаете, является вашим единственным жильем.

Как сэкономить на налоге при продаже недвижимости?

Есть два варианта уменьшения налога:

воспользоваться фиксированным налоговым вычетом в размере 1 млн. руб.;

уменьшить доходы от продажи на расходы при покупке.

Вы можете воспользоваться только одним из этих двух вариантов. Суммировать их нельзя. Но чтобы вы смогли уменьшить налог от продажи, вы должны быть налоговым резидентом РФ.

Уменьшение налоговой базы на 1 млн. руб. выгоднее использовать когда вы:

не покупали эту квартиру;

у вас не сохранились документы о покупке;

вы купили ее менее чем за 1 млн. руб. (и документы это подтверждают).

Если квартиру, которую вы сейчас продаете или уже продали, вы приобретали ранее и сумма покупку состаавила более 1 млн. руб. (при этом у вас есть документы на руках), то вам выгоднее использовать второй способ и уменьшить доходы на расходы.

А теперь самое интересное. Сколько раз можно пользоваться вычетом и как быть, если вы продаете несколько объектов недвижимости?

Сколько раз можно уменьшать налог при продаже недвижимости?

Вычетом в 1 млн. руб. вы можете воспользоваться сколько угодно раз в течение всей жизни. Но только 1 раз за налоговый период (год) и только в сумме указанного лимита — 1 млн. руб.

Поэтому при продаже нескольких объектов недвижимости в одном году, вы имеете право применить вычет в размере 1 млн. руб. по одному из них, а по другому — использовать уменьшение доходов на расходы.

Обратите внимание, что если сумма вычета уменьшила налог к уплате до нуля, то вам все равно нужно заполнить и подать декларацию 3-НДФЛ в налоговую. Сделать это нужно не позднее 30 апреля того года, который наступит после года продажи недвижимости.

Если налог к уплате есть, то заплатить его вы должны до 15 июля того года, который наступит после года продажи объектов недвижимости.