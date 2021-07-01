В каком случае вы получите вычет в меньшей сумме, чем заявляли?

А вы знали, что, заявляя на налоговый вычет, вы можете получить сумму в гораздо меньшем размере, чем вы рассчитывали? И на это есть 2 причины. В этой статье разберемся с каждой.
1. Если вы ошибочно завысили сумму вычета
Такое может быть, например, когда вы отразили в декларации 3-НДФЛ дорогостоящее лечение, хотя вы оплатили обычное.
Также частая ошибка, когда человек покупает квартиру, допустим, за 3 млн. руб, и указывает все расходы как сумму вычета, забыв про действующий лимит в 2 млн. руб.
Еще одна ошибка — когда подтверждающих документов (чеков, выписок банка, квитанций) не хватает, а в декларации указывается вся сумма расходов.
Каждая из таких ситуаций завышает сумму вычетов, а значит увеличивает сумму налога к возврату. Если такое произошло, то после камеральной проверки вы получите сообщение, что вычет подтвержден не в полном объеме.
Вторая причина, по которой вы получите меньше денег — это
2. Если у вас есть задолженность по налогам и сборам
Оформляя налоговый вычет, вы возвращаете из бюджета излишне уплаченный подоходный налог. Все, казалось бы, хорошо, но многие не знают, что с октября 2020 года действуют «новые» правила возврата (Федеральный закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ). Получить из бюджета деньги не получится, если у вас есть задолженность по любым налогам и сборам.
Раньше инспекторы имели права погасить долги за счет возврата только по соответствующим налогам, то есть вы не заплатили вовремя НДФЛ, то при выплате налогового возврата у вас могли «забрать» часть возврата в счет долга.
Теперь же не имеет значения, по каким налогам вы стали должником. Задолжали по налогу на имущество физлиц, не заплатили транспортный или земельный налоги? — часть денег по налоговому вычету по НДФЛ пойдет на погашение задолженности, а вам вернут меньшую сумму.