В каком случае вы получите вычет в меньшей сумме, чем заявляли?

А вы знали, что, заявляя на налоговый вычет, вы можете получить сумму в гораздо меньшем размере, чем вы рассчитывали? И на это есть 2 причины. В этой статье разберемся с каждой.

1. Если вы ошибочно завысили сумму вычета

Такое может быть, например, когда вы отразили в декларации 3-НДФЛ дорогостоящее лечение, хотя вы оплатили обычное.

Также частая ошибка, когда человек покупает квартиру, допустим, за 3 млн. руб, и указывает все расходы как сумму вычета, забыв про действующий лимит в 2 млн. руб.

Еще одна ошибка — когда подтверждающих документов (чеков, выписок банка, квитанций) не хватает, а в декларации указывается вся сумма расходов.

Каждая из таких ситуаций завышает сумму вычетов, а значит увеличивает сумму налога к возврату. Если такое произошло, то после камеральной проверки вы получите сообщение, что вычет подтвержден не в полном объеме.

Вторая причина, по которой вы получите меньше денег — это

2. Если у вас есть задолженность по налогам и сборам

Оформляя налоговый вычет, вы возвращаете из бюджета излишне уплаченный подоходный налог. Все, казалось бы, хорошо, но многие не знают, что с октября 2020 года действуют «новые» правила возврата (Федеральный закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ). Получить из бюджета деньги не получится, если у вас есть задолженность по любым налогам и сборам.

Раньше инспекторы имели права погасить долги за счет возврата только по соответствующим налогам, то есть вы не заплатили вовремя НДФЛ, то при выплате налогового возврата у вас могли «забрать» часть возврата в счет долга.