Как получить налоговый вычет, если вы уже не собственник квартиры?

Очень часто к нам поступают вопросы о том, можно ли получить вычет, если вы уже не собственник квартиры. Так бывает в случае, когда, например, вы продали квартиру. Разбираемся, как быть в этом случае.

Что говорит Налоговый кодекс?

Прямого запрета на получение налогового вычета за уже проданную квартиру нет. Поэтому вы можете получить вычет, даже в том случае, когда купленную квартиру вы уже продали.

Пример: Михаил в 2018 году купил квартиру за 2,5 млн рублей. На следующий год (в 2019) он ее продал. Но вычет по этой квартире он не получал. Михаил может в 2021 году подать документы на вычет и 3 декларации за 2018, 2019 и 2020 годы. Но вычет будет рассчитываться из расчета лимита — 2 млн руб., т. к. стоимость покупки превысила установленный лимит. Максимальная сумма к возврату — 260 000 руб.

Сколько денег можно вернуть за проданное жилье?

Возврат за проданное жилье равен 13% от расходов, но не более установленного лимита. Лимит такой же, как и по «обычному» имущественному вычету:

2 млн руб — за приобретение жилья;

3 млн руб — за фактически уплаченные проценты по ипотеке.

Если вы купили жилье менее чем за 2 млн руб, то вы можете получить вычет в сумме расходов, а остаток вычета получить на следующую покупку. Но если вы купили квартиру в ипотеку, но сумма уплаченных процентов по ипотеке составила менее лимита (3 млн руб), то остаток «сгорает» — его нельзя перенесли на следующее жилье.

Пример Аркадий купил квартиру за 1,5 млн руб. Он может оформить и получить вычет в полной стоимости расходов — 1,5 млн руб. Остаток вычета в 500 тыс. руб (2 млн — 1,5 млн) Аркадий сможет дополучить при покупке другого жилья.

Когда подавать декларацию на вычет?

Декларацию по форме 3-НДФЛ вы можете подать в любой день года, какой вам будет удобнее. Но помните, что если в этой декларации вы указываете полученные доходы, с которых вам нужно уплатить НДФЛ (то есть вы отчитываетесь о доходах и получаете вычет одновременно), то срок подачи декларации ограничен — не позднее 30 апреля года, следующего за годом получения дохода.

То есть если вы, например, в 2021 году сдавали свою квартиру в аренду, и несли расходы на лечение, и хотите подать одну декларацию сразу, то вы должны ее отправить не позднее 30 апреля 2022 года.