Как вернуть деньги за учебу в автошколе: оформляем вычет

С одной стороны, кажется, что вычет за автошколу простой — оплатил, выучился и оформил вычет. Но не все так просто. В этой статье разберемся о нюансах получения налогового вычета за обучение в автошколе.
О чем стоит помнить?
Чтобы получить вычет за обучение в автошколе:
- Вы должны быть налоговым резидентом, то есть проживать в России дольше 183 дней в году.
- У вас должен быть доход, облагаемый НДФЛ по ставке 13%. С 2021 года, в список такого дохода, помимо зарплаты, входит доход, полученный по договорам ГПХ, от сдачи имущества в аренду, от оказания различных услуг, от продажи имущества и некоторые другие виды дохода.
- Автошкола должна иметь государственную лицензию. Без лицензии или документа его заменяющего (если автошкола находится за границей) вычет не получить.
- Вы должны оплачивать обучение из собственных денег. Если обучение оплатит кто-то другой (спонсор, работодатель), то в вычете вам тоже откажут.
А если в автошколе учился ребенок?
Налоговый вычет за обучение вы можете получить как за собственное обучение, так за обучение ваших детей, братьев и сестер. Но только если им не больше 24 лет и они учатся по очной форме обучения.
Если вы оплачиваете собственное обучение и хотите получить за это вычет, то форма вашего обучения может быть любой — ограничений нет.
Что по сумме возврата?
Напомним, что вычет за обучение относится к социальным налоговым вычетам, а это значит, что по всем «социальным» расходам (обучение, лечение и пр.) действует общий лимит вычет за год — 120 000 руб.
Таким образом, максимальный возврат, который вы сможете получить, равен 13% от 120 000, то есть 15 600 руб в год. Это при условии, что затраты равны или превысили отметку в 120 000 руб.
Если ваши суммарные расходы меньше 120 000 руб , то вернуть вы сможете 13% от этих расходов.
Но не забудьте, что вычет за обучение детей считается отдельно. Но нему действует другой лимит — 50 000 руб в год на каждого ребенка. То есть если затраты на обучение ребенка превысили эту сумму, то вы получите максимум 6 500 руб. Но если вы потратили меньше, то вернется вам 13% от затрат.
Какие документы нужны?
Чтобы получить вычет через ИФНС, подготовьте:
- декларацию по форме 3-НДФЛ;
- справку о доходах и суммах налога физического лица;
- договор с обязательным указанием стоимости обучения;
- копию лицензии образовательного учреждения (если обучение оказывает предприниматель (без наемных работников), то лицензия не понадобится);
- документы, подтверждающие оплату обучения (квитанции, чеки, платежки и пр.).
Если вы получаете вычет за ребенка, то дополнительно возьмите:
- копию свидетельства о рождении ребенка;
- справку из учебного заведения, которая подтвердит, что ребенок учится по очной форме обучения;
- копия свидетельства о браке (понадобиться, если один супруг получает вычет за обучение, а документы оформлены на второго супруга).