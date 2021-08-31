Как вернуть деньги за учебу в автошколе: оформляем вычет

С одной стороны, кажется, что вычет за автошколу простой — оплатил, выучился и оформил вычет. Но не все так просто. В этой статье разберемся о нюансах получения налогового вычета за обучение в автошколе.

О чем стоит помнить?

Чтобы получить вычет за обучение в автошколе:

Вы должны быть налоговым резидентом , то есть проживать в России дольше 183 дней в году.

У вас должен быть доход, облагаемый НДФЛ по ставке 13% . С 2021 года, в список такого дохода, помимо зарплаты, входит доход, полученный по договорам ГПХ, от сдачи имущества в аренду, от оказания различных услуг, от продажи имущества и некоторые другие виды дохода.

Автошкола должна иметь государственную лицензию . Без лицензии или документа его заменяющего (если автошкола находится за границей) вычет не получить.

Вы должны оплачивать обучение из собственных денег. Если обучение оплатит кто-то другой (спонсор, работодатель), то в вычете вам тоже откажут.

А если в автошколе учился ребенок?

Налоговый вычет за обучение вы можете получить как за собственное обучение, так за обучение ваших детей, братьев и сестер. Но только если им не больше 24 лет и они учатся по очной форме обучения.

Если вы оплачиваете собственное обучение и хотите получить за это вычет, то форма вашего обучения может быть любой — ограничений нет.

Что по сумме возврата?

Напомним, что вычет за обучение относится к социальным налоговым вычетам, а это значит, что по всем «социальным» расходам (обучение, лечение и пр.) действует общий лимит вычет за год — 120 000 руб.

Таким образом, максимальный возврат, который вы сможете получить, равен 13% от 120 000, то есть 15 600 руб в год. Это при условии, что затраты равны или превысили отметку в 120 000 руб.

Если ваши суммарные расходы меньше 120 000 руб , то вернуть вы сможете 13% от этих расходов.

Но не забудьте, что вычет за обучение детей считается отдельно. Но нему действует другой лимит — 50 000 руб в год на каждого ребенка. То есть если затраты на обучение ребенка превысили эту сумму, то вы получите максимум 6 500 руб. Но если вы потратили меньше, то вернется вам 13% от затрат.

Какие документы нужны?

Чтобы получить вычет через ИФНС, подготовьте:

декларацию по форме 3-НДФЛ;

справку о доходах и суммах налога физического лица ;

договор с обязательным указанием стоимости обучения;

копию лицензии образовательного учреждения (если обучение оказывает предприниматель (без наемных работников), то лицензия не понадобится);

документы, подтверждающие оплату обучения (квитанции, чеки, платежки и пр.).

Если вы получаете вычет за ребенка, то дополнительно возьмите: