Социальный вычет планируют увеличить в три раза

В Госдуму внесен законопроект (№ 1226427-7) об увеличении социального налогового вычета. Депутаты предлагают внести изменения в Налоговый кодекс уже со следующего года.

Напомним, что налоговый вычет позволяет резидентам страны возвращать ранее уплаченный подоходный налог или же уменьшать сумму НДФЛ к уплате.

Сейчас размер социального налогового вычета ограничен 120 000 руб. в год. Это установленный в Налоговом кодексе лимит. Это значит, что все «социальные» расходы в совокупности (за исключением благотворительности и расходов на обучение детей) нужно сравнивать с лимитом и если расходы превысили указанную сумму, то сумма возврата будет рассчитываться именно от 120 000 руб. и составит 15 600 руб. Если ваши расходы за год не превысили лимит, то с помощью вычета вы сможете вернуть 13% от этой суммы.

Как отмечают инициаторы законопроекта лимит вычета был установлен более 10 лет и ни разу этот порог не пересматривался. Расходы населения растут, обучение, лекарства подорожали — виной тому инфляция, которая не совпадает с прогнозами аналитиков. При этом доходы граждан практически не выросли.

Документ предполагает увеличение суммы налогового вычета с 120 000 руб. до 360 000 руб. То есть сумма максимального возврата в год составит уже не 15 600 руб., а 46 800 руб.

Надеемся, что этот документ рассмотрят в ближайшее время, будем следить за новостями.