Соблюдайте 10 правил, чтобы получить налоговый вычет за покупку жилья

В этом материале мы приведем основные тезисы и правила, которые нужно соблюдать, чтобы получить имущественный вычет.

Имущественный налоговый вычет «не сгорает» даже если вы купили квартиру 10 лет назад. Вы можете подать документы и вернуть ранее уплаченный НДФЛ в любой момент, не думая о том, как давно вы купили жилье. Но вернуть вы сможете налог, уплаченный не больше чем за 3 последних года.

Даже если вы уже продали свою квартиру или другое жилье, за которое вы не получали вычет, вы можете сделать это сейчас. Наличие квартиры в собственности в настоящий момент на получение вычета не влияет.

Чтобы не потерять право на имущественный вычет, не покупайте жилье у взаимозависимых лиц. К ним относятся: супруг/супруга, родители (усыновители), опекуны/попечители, дети, братья/сестры

Вы имеете право включить в расходы затраты на отделочные материалы и составление проектной документации. Но только при условии покупки жилья на этапе строительства и если в документах есть подтверждение, что жилье куплено без отделки. При покупке жилья на «вторичке» такие расходы учесть не получится.

Имущественный вычет можно получить только за жилую недвижимость. Если вы заявите расходы на покупку апартаментов, гаража, бани, хозблока и другой нежилой недвижимости, то ИФНС откажет вам в вычете.

Если вы купили домик в Монте-Карло, Хорватии или другой стране, то вычет по этим расходам вы не получите. Недвижимость для вычета должна быть куплена исключительно на территории Российской Федерации.

Чтобы получить максимальную выгоду при покупке жилья с супругом, не составляйте брачный договор — иначе вычет будет делиться согласно доле в квартире. Без брачного договора каждый их супругов может заявить к вычету расходы в сумме 2 млн руб (за покупку жилья) и 3 млн руб (за проценты по ипотеке).

Вычет по ипотечным процентам рассчитывается только с фактически уплаченной суммы банку, а не с полной суммы долга.

Субсидии, маткапитал и пр. исключаются из расчета вычета. Заявить в расходы можно только те деньги, которые вы заплатили из собственного кармана.