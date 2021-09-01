Соблюдайте 10 правил, чтобы получить налоговый вычет за покупку жилья

В этом материале мы приведем основные тезисы и правила, которые нужно соблюдать, чтобы получить имущественный вычет.
- Имущественный налоговый вычет «не сгорает» даже если вы купили квартиру 10 лет назад. Вы можете подать документы и вернуть ранее уплаченный НДФЛ в любой момент, не думая о том, как давно вы купили жилье. Но вернуть вы сможете налог, уплаченный не больше чем за 3 последних года.
- Даже если вы уже продали свою квартиру или другое жилье, за которое вы не получали вычет, вы можете сделать это сейчас. Наличие квартиры в собственности в настоящий момент на получение вычета не влияет.
- Чтобы не потерять право на имущественный вычет, не покупайте жилье у взаимозависимых лиц. К ним относятся: супруг/супруга, родители (усыновители), опекуны/попечители, дети, братья/сестры
- Вы имеете право включить в расходы затраты на отделочные материалы и составление проектной документации. Но только при условии покупки жилья на этапе строительства и если в документах есть подтверждение, что жилье куплено без отделки. При покупке жилья на «вторичке» такие расходы учесть не получится.
- Имущественный вычет можно получить только за жилую недвижимость. Если вы заявите расходы на покупку апартаментов, гаража, бани, хозблока и другой нежилой недвижимости, то ИФНС откажет вам в вычете.
- Если вы купили домик в Монте-Карло, Хорватии или другой стране, то вычет по этим расходам вы не получите. Недвижимость для вычета должна быть куплена исключительно на территории Российской Федерации.
- Чтобы получить максимальную выгоду при покупке жилья с супругом, не составляйте брачный договор — иначе вычет будет делиться согласно доле в квартире. Без брачного договора каждый их супругов может заявить к вычету расходы в сумме 2 млн руб (за покупку жилья) и 3 млн руб (за проценты по ипотеке).
- Вычет по ипотечным процентам рассчитывается только с фактически уплаченной суммы банку, а не с полной суммы долга.
- Субсидии, маткапитал и пр. исключаются из расчета вычета. Заявить в расходы можно только те деньги, которые вы заплатили из собственного кармана.
- Получить вычет можно даже не работая. Самое главное — платить с определенного дохода НДФЛ по ставке 13%. В число такого дохода входит и заработная плата (по трудовым и гражданско-правовым договорам), и доход, полученный от сдачи имущества в аренду, оказания услуг, продажи имущества и некоторые другие виды дохода.