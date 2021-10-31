​​Проблемные контрагенты: подходы в защите

Практика налоговых споров, приводящих к доначислению в рамках проверок, в основном сводится к «нехорошим» контрагентам. Беда в том, что границы добросовестности сильно размыты и, по мнению ФНС, к таким можно отнести любого. Как говорится, здоровых нет, есть недообследованные.

В актах, дабы обозначить нереальность хозяйственной деятельности, налоговики любят писать общие фразы, а-ля: «представленные налогоплательщиком документы не подтверждают реальность финансово-хозяйственной деятельности», «контрагент налогоплательщика не располагает необходимыми активами для осуществления хозяйственной деятельности», «минимальные налоговые платежи», «отсутствие сотрудников в штате», либо «среднесписочная численность сотрудников 1 человек».

И такие аргументы часто принимаются судами как подтверждающие нереальность сделки, хотя есть решения, которые и прямо говорят обратное. В итоге ничего не понятно и возникает неопределенность. Знаковым решением, позволяющим определить стратегию защиты в спорах с ФНС, стало так называемое дело «Звездочки» (Определение ВС РФ № 307-ЭС19-27597 по делу № А42-7695/2017).

В определении были отражены следующие позиции относительно «проблемных» контрагентов:

Лишать права на налоговый вычет недопустимо, если налогоплательщик не знал и не должен был знать о допущенных контрагентами нарушениях;

Незначительные платежи в бюджет не означают совершение контрагентом правонарушения;

Бремя доказывания неосмотрительности при выборе контрагента возлагается на ФНС, и не должно сводиться только на указание номинальности и незначительных налоговых платежей. При этом налогоплательщик не лишен права приводить контраргументы.

Тем самым Верховный суд чётко и понятно указал на подход к оценке должной осмотрительности и сделал первые шаги в разрешении вопроса применения статьи 54.1 НК РФ, что позволит в дальнейшем вырабатывать защитную позицию. Либо менять подход при выборе контрагентов. Изучайте судебную практику, это полезно.

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