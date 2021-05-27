Как дать отпор требованиям налоговиков: лайфхаки от юристов

Анализируя практику взаимодействия бизнеса с ФНС, часто приходит мысль о том, что, если бы налогоплательщик был юридически готов дать отпор нападкам, можно было бы избежать многих проблем и необоснованных притязаний. Одни грамотные ответы на требования уже позволили бы инспекторам понять, что перед ними не жертва, а тот, кто знает свои права и умеет их защищать.

Не понимая, как правильно ответить, налогоплательщик, даже зная, что его права нарушают, заведомо в проигрышном положении. И иногда возникает ощущение, чтобы он не делал, инспекция всегда права. Но это, конечно, не так.

Например, известно, что если ранее вы уже предоставляли документы в ФНС в рамках камеральной проверки, то повторно их отправлять не нужно. Тут даже услуги налогового юриста не нужны — вы сами можете напомнить об этом инспекции.

Хотя налоговики часто, ссылаясь на мероприятия «вне рамок налогового контроля», требуют их повторно. Аргументом тут может выступать письмо ведомства, что норма пункта 5 ст. 93 НК о возможности не представлять документы не распространяется на «внерамочное» мероприятие. И тут можно и нужно отказывать.

Во-первых, существует позиция Минфина, которая содержит противоположную норму. Во-вторых, налогоплательщик должен применять только те письма ФНС, которые адресованы неопределенному кругу лиц, а не конкретному налогоплательщику. В-третьих, действует принцип применения норм во времени, а именно применяется нормативный документ, который принят позднее.

Кстати, указанный выше принцип как раз разрешает еще одну проблему. Существует несколько позиций, отраженных в разных письмах ФНС и Минфина, и эти позиции реально противоположны друг другу. Часто просто непонятно, какую применять. Налоговая, пользуясь незнанием, всегда применяет угодную себе. Но применять нужно выгодную позицию именно вам, налогоплательщику. И сделать это, опираясь на закон, можно.

Законом не запрещено применять разные подходы обеспечения своей безопасности, и надо анализировать и использовать все возможности.

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Например, налогоплательщик может создать свой личный прецедент, сделав запрос за разъяснением ФНС и руководствоваться им. А вот тут услуги юриста по налогам пригодятся — он поможет составить грамотный запрос.

Либо же можно подготовить максимально подробный «пакет должной осмотрительности» о своих контрагентах с использованием не просто стандартного пакета документов, а документов выданных самой ФНС, подтверждающих добросовестность контрагента.

Как самый простой вариант, можно ознакомиться с формами всех официальных документов, которые могут быть направлены в адрес налогоплательщика, чтобы понимать, что можно представлять налоговой, а что не обязательно и не стоит.

При детальном подходе разрешения спорных ситуаций с ФНС, применяя законодательство и правовую защиту, а также предупреждая предполагаемые неблагоприятные последствия, можно и нужно защищать свои права и интересы в отношениях с ФНС.

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