Обеление бизнеса. Как обезопасить себя и активы

Вопрос «Как можно платить наименьшую сумму налогов, не нарушая закон?» все чаще занимает собственников бизнеса. Еще бы! Но как это сделать, ведь по другую сторону баррикад государство, использующее все возможные инструменты, чтобы легализовать доходы бизнеса. Попробуем в данной статье разобраться какие есть возможности не переплачивать в бюджет и разберем основные методы законного снижения налоговой нагрузки.

Актуальные схемы оптимизации налогообложения в организации

Обналичка для ООО

ИП свободно распоряжаются деньгами: захотел — вывел на личный счёт, нужна наличка — снял ее в банкомате. ООО так нельзя: любую операцию подтверждают документами, и она должна иметь деловую цель. Собственники выводят прибыль максимум раз в квартал и платят НДФЛ 13%. Когда наличка нужна срочно, некоторые компании нарушают закон и обращаются в обнальные конторы.

Еще одна очень популярная схема «Бумажный НДС».

Под «бумажным» НДС следует понимать налоговый вычет, который получает покупатель товаров (работ, услуг) от продавца, без осуществления реальной хозяйственной операции, но с отображением операции в книге продаж лица, предоставляющего документы.

Чтобы оптимизация налогов прошла успешно, применяют как общепринятые, так и индивидуальные методы. Общепринятые методы и схемы оптимизации налогов применяются практически всеми категориями налогоплательщиков без исключения. А вот индивидуальные методы подойдут далеко не всем. Такие способы определяются индивидуально и учитывают исключительные характеристики бизнеса.

Применение спецрежима

Традиционный способ снизить налоговую нагрузку — перейти на спецрежим: УСН, ЕСХН, Патент. Не так давно появилась возможность вести предпринимательскую деятельность являясь плательщиком налога на профессиональный доход (самозанятость).

Наиболее распространенный режим — упрощенная система налогообложения (УСН). Налоговые ставки в данном случае составляют 6 % на облагаемый доход от деятельности и 15 %, если налогоплательщик выбирает вариант исчисления налоговой базы в виде дохода минус расходы. Очевидно, что оба варианта экономически выгодны по сравнению с основной ставкой налога на прибыль в 20 %.

Кроме того, процентная ставка может быть ниже установленной в Налоговом кодексе. Субъекты РФ в зависимости от категории налогоплательщика вправе устанавливать пониженные ставки УСН (п. 1, 2 ст. 346.20 НК РФ).

ИП на упрощенке могут уменьшить налог на сумму уплаченных страховых взносов. Нужно сначала заплатить фиксированные страховые взносы (ПФР и ОМС), и если взнос полностью покрывает или превышает сумму налога, налог платить не нужно. Если сумма взноса меньше налога, нужно уплатить разницу. Чтобы полностью избежать авансовых платежей по налогу, взносы лучше оплачивать до конца каждого квартала.

ИП с сотрудниками тоже может сэкономить на налогах, выплатив все взносы. Но уменьшить выплату налогов в таком случае получится только наполовину.

Разделение бизнеса, как метод оптимизации

Данный метод вытекает из предыдущего и сводится к тому, что бизнес делится между несколькими организациями и ИП, которые находятся на разных системах налогообложения и это дает результат!

Однако будьте осторожны с дроблением бизнеса под упрощенку. Арбитражные суды рассматривают огромное количество дел в рамках которых оспаривались акты налоговых органов, содержащие выводы о получении налогоплательщиками необоснованной налоговой выгоды из-за схем дробления бизнеса. Последствия для собственников бизнеса далеко не утешительные.

Документооборот должен быть! Что имеется в виду? Часто забывают, делают не вовремя и не в том объеме первичную документацию, считая, что организация тоже наша, значит в любой момент сделаем или вообще не нужно на это тратить время. Это не правильный и не безопасный путь. Можно также посоветовать использовать смену прописки бизнеса, то есть часть бизнеса вести в другом регионе, особенно это будет иметь смысл если использовать региональную налоговую льготу о которой шла речь ранее.

Российские офшоры

В нашем государстве существуют территории с особыми условиями ведения бизнеса (например, пониженные налоговые ставки, отсутствие валютного контроля, таможенных пошлин и т.п.).

К таким территориям можно отнести специальные административные районы о. Русский во Владивостоке, о.Октябрьский в Калининграде. Кроме того, это также территории опережающего социально-экономического развития.

Как правило, подобные территории расположены в крупных промышленных регионах, для которых важны факторы наличия ресурсной базы и транспортных узлов, что позволяет повысить конкурентоспособность продукции за счет снижения издержек.

Примерами подобных территорий могу служить:

«Алабуга» (Республика Татарстан);

«Липецк» (Липецкая область);

«Тольятти» (Самарская область);

«Титановая долина» (Свердловская область);

«СТУПИНО КВАДРАТ» (Московская область);

«Центр» (Воронежская область).

И на всех этих территориях существуют неплохие льготы. Например, налог на прибыль в первые пять лет будет составлять всего 2%, в последующие пять лет — 7%, а потом — 15,5% и так до 2055 года.

Кроме того, участники освобождаются на 10 лет от имущественного налога, а если являются локальными резидентами, то еще и от транспортного. Ну и нельзя не упомянуть тот факт, что статус свободной таможенной зоны освобождает от налога на добавленную стоимость и налоговых пошлин на импорт продукции и оборудования.

Оптимизация налога на добавленную стоимость (НДС)

Существует несколько направлений и методов снижения НДС.

Освобождение от НДС предоставляют в срок до 12 месяцев без права отказаться от него. Однако налогоплательщик может потерять такое право, если выручка от реализации товаров, работ или услуг без учета НДС за 3 любых последовательных календарных месяца превысит 2 млн. руб. и если плательщик начнет продавать подакцизные товары. Освобождение от НДС распространяется только на внутрироссийские операции, ввоз продукции на территорию РФ нельзя освободить от НДС (ст. 145 НК РФ).

Остальные способы снижения данного налога кроются в статьях Налогового кодекса РФ. Это операции не подлежащие обложению НДС, НДС 0% по экспортным операциям например (В декларации такие операции отражаются в Разделах 4,5,6), НДС 10% для определенных видов товаров четко поименованных в кодексе, например товары для детей, периодические печатные издания, медицинские товары и некоторые другие.

Это общие методы снижения НДС, но есть индивидуальные методы, которые подойдут не всем и должны применяться исходя из специфики вашей конкретной ситуации. Можно к таким методам отнести, например, применение лизинга. Его использование имеет смысл, когда компания попадает под госпрограммы со сниженными ставками. Можно также использовать специфические договора, позволяющие снизить налог: коммерческий кредит, толлинг, обеспечительный платеж вместо аванса и др.

Грамотное оформление затрат

Грамотная учетная политика позволяет самостоятельно определять, когда и сколько платить налогов. Вы можете самостоятельно решать, какие расходы и доходы принять в конкретный период и распределить налоговую нагрузку по периодам в зависимости от финансовых возможностей организации.

Это касается, например, резервирования — в большей степени это отнесение на расходы постепенно единовременных крупных расходов, которые могут быть в будущем. Предусмотрено 7 видов резервов. Используют резервы предприятия находящиеся на ОСНО снижая налог на прибыль. Их применение имеет смысл когда в организации большое число клиентов с отсрочкой платежа (создается резерв по сомнительным долгам), когда много сотрудников (создается резерв на отпуска), когда компания занимается НИОКР или например имеет гарантийные обязательства перед клиентами.

Кроме того, сократить налоговые расходы можно путем передачи части функций сторонним организациям — на аутсорсинг. Например, если в штате нет юристов или бухгалтеров, а эти услуги оказывают другие компании, то их оплата является налоговыми расходами, и нет необходимости перечислять налоги с зарплат.

В настоящее время такой метод применяют все больше организаций. Руководство компании все чаще отдают ИП Управляющему, что при правильной организации и грамотном подходе дает положительный налоговый эффект. Однако расходы на ИП Управляющего снижают налогооблагаемую базу только при ОСНО, при УСН такие расходы для снижения налогооблагаемой базы принять нельзя!

Ответственность за нарушения в сфере налогов

На сегодняшний день известно более сотни методов и схем оптимизации налогов. Далеко не все они законны. Недобросовестные предприниматели заключают сомнительные договоры, уменьшаются активы и скрываются доходы. Если налоговая выявит, что компания применяет незаконные методы и схемы оптимизации налогов, она доначислит сумму неуплаченных налогов и применит штрафные санкции.

Ужесточение государственного налогового контроля

Количество выездных налоговых проверок уменьшается, но при этом их результативность растет. Таких результатов налоговикам удалось добиться благодаря ужесточению государственного налогового контроля над представителями малого, среднего и крупного бизнеса. Какие инструменты использует для этого ФНС?

1. Программный комплекс АСК НДС, позволяющий сотрудникам налоговой службы полностью автоматизировать процесс контроля за движением денежных средств от юридических лиц к физическим лицам и наоборот с точностью 100 %. Программа не только выстраивает цепочки движения денег, но и выявляет факты неуплаты НДС участниками этих цепочек.

2. Привлечение к субсидиарной ответственности по долгам предприятия контролирующих юрлицо субъектов — руководителя, финансового директора, главного бухгалтера, номинального директора и других лиц.

3. Фактический запрет налоговой оптимизации, которая ранее считалась вполне законной. Федеральная налоговая служба выпустила письмо, посвященное практике применения положений ст. 54.1 НК РФ. Эта статья, напомним, содержит положения, направленные на борьбу с уклонением от уплаты налогов с использованием фиктивных компаний и операций. Документ под № БВ-4-7/3060@ датирован 10.03.2021 и адресован нижестоящим налоговым органам, которые должны учитывать соответствующие рекомендации как при выявлении злоупотреблений со стороны налогоплательщиков, так и при доначислении налогов.

4. Налоговый контроль становится отраслевым. Если ранее сотрудники ФНС проверяли отдельные компании, то сейчас под пристальным вниманием оказываются целые отрасли. В настоящее время налоговики активно проверяют фирмы клининговой и рыбоперерабатывающей направленности — именно в этих отраслях «серые» схемы ухода от налогов применяются чаще всего.

5. Налоговый контроль в России будет носить экстерриториальный характер. Это значит, что проверять фирму будет не «хорошо знакомый» налоговый инспектор по месту нахождения фирмы, а специалист из другого района или даже города.

Если еще совсем недавно налоговикам удавалось выявить лишь одно из десяти налоговых преступлений, то в настоящее время это соотношение быстро растёт.

После наведения порядка в производстве и реализации алкоголя (ЕГАИС) и продуктов (ФГИС «Меркурий»), государство взялось за табак, лекарства и многие другие товары. Маркировка товаров нужна для того, чтобы проследить перемещение конкретной продукции от производства или ввоза из-за границы до реализации конечному потребителю. На каждом этапе движения товара участники оборота обязаны передавать сведения о его перемещении в единую госсистему. Несомненно, этот процесс добавит проблем собственникам бизнеса.

Подводим итоги

Каждый налогоплательщик самостоятельно проводит налоговое планирование для решения вопросов оптимизации налогообложения своего бизнеса. Но, не стоит думать, что оптимизация — это уклонение от уплаты сборов, налогов и взносов в соответствующие бюджеты. За этим наступает административная и уголовная ответственность. Куда выгоднее сократить размеры платежей в ФНС законными методами и эти законные методы есть!

Чтобы минимизировать налогообложение, совершенно не обязательно преступать закон, — заключать фиктивные договора, умышленно занижать налогооблагаемую базу, вести «черную» бухгалтерию. Достаточно проанализировать текущее положение дел компании, изучить действующее законодательство и подобрать оптимальный и законный способ сократить фискальную нагрузку.

⚜️ Сохраним ваш бизнес вместе с вами! ⚜️

Компания НАСБ более 20-ти лет защищает интересы налогоплательщиков, и основная наша задача — создать и внедрить систему по предупреждению налоговых рисков и защите бизнеса, помочь в спорах с контролирующими органами.

Результаты нашей работы снижают общую налоговую нагрузку от 1,5 до 7 % к обороту и всегда устойчивы к любому виду налогового контроля. Также мы решаем и другие задачи, например: законное получение наличных, получение выплат учредителями, списание подотчёта, предупреждение налоговых рисков при дроблении и многое другое. Скажем сразу, оптимизируя налоги, мы используем законные методы и обеляем бизнес! Делаем всё доступно и безопасно.

Мы готовы представлять вас и вашу организацию во всех инстанциях и любых спорах с контролирующими органами и в арбитраже.

Оказываем услуги по постановке и отладке бухгалтерского и управленческого учета для бизнеса любого масштаба и вида деятельности.

Нужно помнить, что сегодня каждый случай с защитой налогоплательщика индивидуален и требует отдельной профессиональной проработки и сопровождения. Наши знания и многолетний опыт позволяют уверенно предоставить самый высокий уровень таких услуг для бизнеса из любой отрасли.