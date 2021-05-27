Как законно снизить выручку и защитить входящий НДС

Снизить налоги для бизнеса можно вполне законными методами, но почему-то далеко не все предприниматели используют эти самые методы. Причем есть приемы простые и легко внедряемые. Такие, как заключение агентского договора.

Замена обычного договора поставки на агентский помогает не только поставщику использовать законную возможность уменьшения, исходящего НДС, даже до 0, но и позволяет покупателю защититься от «токсичных» вычетов и разрывов в предыдущих звеньях поставки.

В этом случае покупатель определяет свой доход не как прежнюю наценку, разницу между исходящей и входящей ценой, а как абсолютную величину агентского вознаграждения, определенного поставщиком — комитентом и покупателем — комиссионером в акте выполненных работ.

Согласно пп. 9 п. 1. ст. 251 НК РФ всё поступившее комиссионеру от комитента, в том числе денежные средства за реализованные товары, не учитывается для целей исчисления дохода, а его выручкой (доходом) признается агентское вознаграждение, подлежащее уменьшению на сумму затрат по содержанию комиссионера.

Именно вознаграждение комиссионер отразит в своей книги продаж на основании выставленного комитенту счёт-фактуре, согласно принятого акта оказанных услуг. В книге покупок комиссионера будут счета-фактуры поставщиков услуг и материалов, использованных им в этом же налоговом периоде для своего содержания.

Таким образом, входящий НДС с накопленными рисками разрывов и возможной недостоверностью будет либо перевыставлен конечному приобретателю товаров через журнал полученных и выданных счетов фактур, либо вообще будет убран из учета комиссионера, если он розничный продавец на ОСН.

Более того, именно по размеру вознаграждения, а не оборота, будет определен размер выручки комиссионера — происходит снижение налоговой нагрузки, экономия на налогах.

Не стоит забывать, что комиссионный товар учитывается только в сумме приходов и расходов и для целей налогообложения у него не ведется количественно-суммовой и партионный учёт, что значительно упрощает работу бухгалтерии.

Таким образом, как только покупатели попытаются навязывать условия возмещения убытков от «некачественного» НДС предыдущих поставщиков, то стоит сразу же предложить более выгодный и простой механизм защиты входящего НДС.

Какие выгоды комиссионная торговля создаёт внутри своей группы компаний расскажем в следующей статье. И подробно разберем на предстоящем РАСШИРЕННОМ практическом семинаре в Москве 27 мая.

⚜️ Сохраним ваш бизнес вместе с вами! ⚜️

Компания НАСБ более 20-ти лет защищает интересы налогоплательщиков, и основная наша задача — создать и внедрить систему по предупреждению налоговых рисков и защите бизнеса, помочь в спорах с контролирующими органами.

Результаты нашей работы снижают общую налоговую нагрузку от 1,5 до 7 % к обороту и всегда устойчивы к любому виду налогового контроля. Также мы решаем и другие задачи, например: законное получение наличных, получение выплат учредителями, списание подотчёта, предупреждение налоговых рисков при дроблении и многое другое. Скажем сразу, оптимизируя налоги, мы используем законные методы и обеляем бизнес! Делаем всё доступно и безопасно.

Мы готовы представлять вас и вашу организацию во всех инстанциях и любых спорах с контролирующими органами и в арбитраже.

Оказываем услуги по постановке и отладке бухгалтерского и управленческого учета для бизнеса любого масштаба и вида деятельности.

Нужно помнить, что сегодня каждый случай с защитой налогоплательщика индивидуален и требует отдельной профессиональной проработки и сопровождения. Наши знания и многолетний опыт позволяют уверенно предоставить самый высокий уровень таких услуг для бизнеса из любой отрасли.