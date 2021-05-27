Законные методы оптимизации по налогам и безналоговые методы

Есть ли возможность провести оптимизацию, не навлекая на себя гнев налоговиков. И даже, если попробуют придраться — успешно доказать, что все законно и правильно? Да, такие варианты есть. Давайте попробуем в них разобраться.

Какие две главные цели у руководителя, если его заботит экономия на налогах?

Использовать законные методы, подходящие его деятельности, которые позволят снизить налоги с прибыли; Получить свой доход от компании также с минимумом затрат.

Приведем в пример самые простые и доступные способы (мы будем говорить о них подробнее на предстоящем 27 мая семинаре в Москве):

Удаление товарных запасов и кредиторки;

Законная смена назначения платежа;

Доплаты иностранным поставщикам;

Вывода личного дохода.

Скидываем балласт

Наверное существует где-то у кого-то идеальный складской учет, где все остатки товаров соответствуют данным бухгалтерской базы. Но чаще возникает необходимость какие-то остатки списать. Процедура это довольно замысловатая, сначала надо провести инвентаризацию, затем определить излишки или недостачи, выяснить в результате чего они случились, потом возможно судиться с (без)ответственными лицами и т.д.

В итоге придется списывать остатки. Если тех самых виновных лиц вы не найдете, то и списать ничего в расходы не сможете. А если найдете и они вам выплатят стоимость, к примеру, похищенного товара, то вы еще должны будете учесть эти суммы в своей налогооблагаемой базе, как прочий доход.

А иногда товары и есть в наличии, но их надо списать, может они вам не нужны или устарели, или не пользуются уже прежним спросом. Но списать и в этом случае их достаточно сложно и невыгодно с точки зрения налогообложения (НДС и прибыли).

Но вы можете воспользоваться возможностью списать свои ненужные товарные остатки с помощью вклада в совместную деятельность. Для этого нужно заключить договор простого товарищества.

Посмотрите на схему:

Это отработанный механизм с 2016 года, в разных бизнесах и с разными товарными остатками. С тем же успехом можно избавиться от висящей на вашей шее ненужным грузом кредиторской задолженности.

В отношении этой схемы нет претензий ни у банков, ни у налоговой, ни у акционеров.

К тому же здесь спрятались еще несколько выгод:

дополнительный вычет по НДС;

отсутствие НДС при выбытии товарных остатков традиционными способами;

закрытие имеющихся долгов перед техническими кредиторами.

Простые методы, проверенные опытом!

Кроме того существует проблема списания дебиторской задолженности, о ней поговорим чуть дальше.

Назначение платежа

Скоро все товары в продаже будут иметь маркировку. С этим надо смириться.

Решения, которые позволят платежам по оплате маркированной продукции проходить без проблем придётся искать всем. Причем с трудностями сталкиваются не только только продавцы с маркировкой.

Если продавцу маркированных товаров (или другому получателю) поступает платеж, не относящийся к сфере его деятельности, банк может заблокировать счет и потом долго разбираться (даже при условии подачи всех документов), что это за платеж такой — работа стоит, платежи задерживаются, средства, поступающие на счет, нельзя использовать свободно;

Продавцам леса, мяса, овощей-фруктов, табака, обуви, парфюмерии, шин, а скоро и всех прочих товаров, сложно законно регулировать себестоимость своих товаров . При маркировке обмен документами проходит в электронном виде, что ограничивает зачастую круг контрагентов, с которыми может работать продавец, а также увеличивает его расходы на закупку.

С блокировками, придирками банков и как следствие и налоговых органов можно бороться. Для начал мы всегда советуем проанализировать свой бизнес, провести риск-анализ, он помогает выявлять самые уязвимые места.

Если вы сами не можете сделать такой анализ, это сделают специалисты нашей компании. Всего за 1,5 часа вы получите анонимный экспресс-аудит вашего бизнеса.

После того, как слабые звенья в цепочке найдены, мы беремся за их устранение. В результате вы не только разбираетесь с текущими проблемами, но и гарантируете себе в будущем 100% защиту от претензий контролирующих органов и банка.

Иностранцы

Внешнеторговые сделки жестко контролируются. Провести оплату за рубеж и не засветиться невозможно. В банк придется предоставить подтверждающие сделку документы, прежде всего контракт. И банк будет наблюдать за суммой перечисленных вами платежей.

Но что если вам необходимо провести доплату иностранному поставщику помимо цены инвойса? Валютный контроль не допустит превышения суммы сделки, в инвойсе невозможно предусмотреть дополнительные условия, а за нарушение валютного законодательствам грозят высокие штрафы!

Чтобы позволить себе доплату, необходимо пересмотреть саму структуру сделки и применить вполне законный подход, который будет работать с любыми подобными сделками. Это позволит:

Свободно и законно перечислять деньги за рубеж иностранным партнерам;

Закрыть задолженность иностранным поставщикам;

Избежать штрафов валютного контроля.

Все эти способы мы подробно разберем на предстоящем семинаре — не только в теории, но и на практических примерах, вы также получите максимум готовых для использования документов.

Хочу получить свое!

Собственник всегда хочет получить максимум дохода себе в карман и заплатить минимум налогов. У ФНС прямо противоположная позиция — максимум налогов!

Зачастую собственник-руководитель, пытаясь оттянуть неизбежное, перечисляет суммы себе в подотчет. И эта сумма там копится и копится, буквально годами. а потом приходит проверка из ФНС или даже из ПФР, совместно с ФСС и говорит — все, баста, пора платить и облагает все полученные суммы, по которым нет оправдательных документов на расходы, даже зачастую авансовых отчетов нет.

13% НДФЛ, порядка 30% взносов — фактически собственник теряет 43% от этих сумм.

Но кроме общепринятых и привычных способов получить деньги существуют и варианты, которые почему-то немногие практикуют. Например, использование векселей.

Подробно схему вывода средств этим способом мы описали у себя на сайте.

И заметьте, речь даже не о тех же займах физлицам, их все сплошь и рядом используют. А ведь существуют способы спокойно распоряжаться активами, исключая оборот наличных, которые привлекают внимание Финмониторинга.

Если у вас есть сомнения в законности и реальности этих методов, вы всегда можете получить консультацию налогового юриста. А если вы уже столкнулись с проблемной ситуацией или хотите избежать ее в будущем, то вам подойдет профессиональное сопровождение бизнеса:

услуги юриста по налогам;

услуги сопровождения налоговых проверок;

услуги налоговой оптимизации.

Это поможет вам отбиться от претензий выездной налоговой проверки, грамотно отвечать на требования, уведомления, информационные письма из ФНС, вести налоговый учет в соответствии с законодательством и при этом существенно экономить.

Налоговый юрист также подготовит возражения на акты проверок или действия налоговой службы, напишет жалобу, оспорит незаконное «обнуление» деклараций по НДС, проконсультирует и сопроводит вас в судах по любым гражданско-правовым вопросам, проведет досудебное и судебное урегулирование и оспаривание действий банка и ФНС при блокировании счета по 115-ФЗ и многое другое.

⚜️ Сохраним ваш бизнес вместе с вами! ⚜️

Компания НАСБ более 20-ти лет защищает интересы налогоплательщиков, и основная наша задача — создать и внедрить систему по предупреждению налоговых рисков и защите бизнеса, помочь в спорах с контролирующими органами.

Результаты нашей работы снижают общую налоговую нагрузку от 1,5 до 7 % к обороту и всегда устойчивы к любому виду налогового контроля. Также мы решаем и другие задачи, например: законное получение наличных, получение выплат учредителями, списание подотчёта, предупреждение налоговых рисков при дроблении и многое другое. Скажем сразу, оптимизируя налоги, мы используем законные методы и обеляем бизнес! Делаем всё доступно и безопасно.

Мы готовы представлять вас и вашу организацию во всех инстанциях и любых спорах с контролирующими органами и в арбитраже.

Оказываем услуги по постановке и отладке бухгалтерского и управленческого учета для бизнеса любого масштаба и вида деятельности.

Нужно помнить, что сегодня каждый случай с защитой налогоплательщика индивидуален и требует отдельной профессиональной проработки и сопровождения. Наши знания и многолетний опыт позволяют уверенно предоставить самый высокий уровень таких услуг для бизнеса из любой отрасли.