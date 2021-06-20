Зачем вам пакет должной осмотрительности: спасаем репутацию и защищаем вычет по НДС

Сейчас налогоплательщик должен быть агентом вроде Джеймса Бонда. Потому что нужно не просто вести свою деятельность, а еще тщательно собирать информацию о каждом своем контрагенте. Буквально — создавать досье, пакет документов, подтверждающий благонадежность заказчика или поставщика. И тут не обойдешься выпиской из ЕГРЮЛ и копией устава. Налоговики просят намного больше.

Для тех, кто впервые сталкивается с НДС и крупными контрагентами, список требований для заключения договора кажется слишком большим. Зачем они столько просят? Бывалые ответят легко — перестраховываются. Потому что уже попадали на доплату налога, ходили на комиссии, столкнулись с выездной проверкой и т. д. Виной всему придирчивость инспекторов ФНС и их автоматизированного комплекса АСК-НДС 2.

Проверка деклараций по НДС, книг покупок и продаж, приложенных к ним, начинается с того, что комплекс проверяет и сопоставляет показатели вашего отчета с отчетами ваших контрагентов и если находит расхождения — сигнализирует о них инспектору. Тот уже в ручном режиме может посмотреть в чем проблема.

Чаще всего разрыв в показателях происходит из-за того, что с одной стороны покупатель включил в свою декларацию и книгу покупок счет-фактуру и показал НДС к вычету, с другой — продавец этого не сделал. Или кто-то в цепочке продаж уже имел проблемы с налоговой и подозревается в том, что занимается незаконной деятельностью, является так называемой «технической компанией» и т. п.,а раз так — надо проверять всех участников сделки и смотреть — не получает ли кто-то налоговую выгоду противоправным способом.

Может и так случиться, что контрагент совсем «пропал с радаров» — не сдает отчеты, не платит налоги. И вот тут как раз ФНС спросит с каждого из участвующих в цепочке контрагентов — а на чем основывалась ваша уверенность при подписании договора? Чем докажете, что и правда купили товар, а не «нарисовали» его на бумаге? Как могли не знать, что компания — фиктивная? И еще много чего спросит.

Тут и пригодится — пакет документов по должной осмотрительности. Он включает в себя документы, подтверждающие реальность хозяйственных операций. Такой набор должен формироваться на перспективу, но далеко не все его собирают. Результат — требование в руках и отсутствие нужных доказательств.

В конечном итоге:

Налогоплательщик пытается сам оперативно собрать нужные документы, некоторые из которых просто не успеет получить, а другие не сможет достать;

ФНС отправляется «стандартный» набор документов, который не удовлетворяет требованиям налоговиков о подтверждении должной осмотрительности;

Недовольные представленными доказательствами налоговики ставят компанию в план налоговых проверок. Им очевидно, что раз она не проявляет бдительности при заключении договоров, значит с ней не все чисто;

Все сомнительные сделки налоговики потребуют убрать из декларации и потребуют доплатить налог, пени и еще насчитают штрафы. Разбираться и доказывать, что сделки реальны придется сначала путем возражений на акты и жалобами в УФМС, а потом в суде. За это время могут и счета заблокировать, если добровольно заплатить налог вы не захотите;

Все контрагенты, которые с вами работают, также могут пострадать — раз ваши операции стали сомнительными, то и тех, кто с вами сотрудничает, будут проверять тщательнее.

На основе практики, актуальных тенденций в проверках и анализа подхода к должной осмотрительности со стороны налоговиков мы разработали новый продукт: пакет должной осмотрительности. Он индивидуален в зависимости от предмета хозяйственных отношений и сторон сделки.

Пакет формируется в качестве контраргумента для ФНС, подтверждает реальность контрагента, его возможность выполнять обязательства и проявление должной осмотрительности на момент заключения договора.

Благодаря пакету должной осмотрительности, вы защитите свои интересы и интересы своих контрагентов. Его можно использовать и в суде (суды, кстати, рассматривают все представленные доказательства в отличие от ФНС, задача которой замечать только то, что говорит в пользу версии о нарушении и незаконной оптимизации).

Мы включаем в досье не только формальные данные из открытых источников, но и сведения о фактической деятельности компании-контрагента (производство, склады, транспорт, персонал).

У вас есть два варианта приобретения пакета:

Готовый перечень (включает 9 ключевых документов). Но основною работу по его формированию придется проделать самостоятельно. Полный пакет документов, заверенный нотариально. Все, что нужно для вашей защиты перед ФНС.

Оставьте заявку на получение пакета по форме ниже или на нашем сайте.

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Компания НАСБ более 20-ти лет защищает интересы налогоплательщиков, и основная наша задача — создать и внедрить систему по предупреждению налоговых рисков и защите бизнеса, помочь в спорах с контролирующими органами.

Результаты нашей работы снижают общую налоговую нагрузку от 1,5 до 7 % к обороту и всегда устойчивы к любому виду налогового контроля. Также мы решаем и другие задачи, например: законное получение наличных, получение выплат учредителями, списание подотчёта, предупреждение налоговых рисков при дроблении и многое другое. Скажем сразу, оптимизируя налоги, мы используем законные методы и обеляем бизнес! Делаем всё доступно и безопасно.

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