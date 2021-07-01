Что ждет налогоплательщика на комиссии?

Как уже было отмечено ранее, вызов на комиссию — это очень эффективный и быстрый способ собрать налоги. Соответственно, учитывая такую популярность комиссий у ФНС, всегда встает вопрос, как происходит этот процесс, чего ожидать и к чему готовиться?

Как правило, комиссия заседает под руководством начальника инспекции, либо его зама, также присутствуют начальники отделов и рядовые сотрудники. Состав во многом зависит от финансового состояния налогоплательщика: чем крупнее, тем выше ранги присутствующих.

Также могут присутствовать представители силовых структур. Заседание проходит в форме беседы, заслушивается мнение ФНС о хозяйственной деятельности налогоплательщика, выявленные нарушения и даются предложения по их устранению.

Предложения обычно сводятся к уточнению налоговых деклараций и доплаты в бюджет.

Представители силовых структур, как правило, идут на такие мероприятия неохотно, крайне редко активничают на них, но ушки держат на макушке, хоть и выглядит это иногда изучением содержимого смартфона. Поэтому не стоит изливать там душу, так сказать, дабы не дать лишнего повода.

Вызов на комиссию — волнительная процедура, и этим пользуются инспекторы. Происходит психологическое давление, во многом обусловленное количественным превосходством со стороны ФНС. Поэтому приходить на комиссию лучше не одному, а вместе с бухгалтером, а ещё лучше — и с юристом по налоговым спорам.

Численное превосходство ФНС будет нивелировано, а с вашей стороны будет поддержка и возможность профессионально и взвешенно проанализировать происходящее. Инспекторы обязательно будут делать акцент на нереальности хозяйственных операций с определенными контрагентами, давать им отрицательную характеристику и отмечать серьезность последствий, вплоть до уголовного преследования.

Конечно же, все происходящее направлено исключительно на запугивание, с расчетом на почти поголовное незнание налогоплательщиками законов и своих прав. В ходе доклада комиссии необходимо фиксировать ключевые моменты, на которые делает акцент ФНС и вырабатывать позицию защиты в будущем. Сразу вовсе не обязательно давать какие-либо конкретные комментарии, можно озвучить, что вы проанализируете ситуацию и сделаете соответствующие выводы.

После комиссии будет отведено 10 рабочих дней для выполнения рекомендаций ФНС. Если налогоплательщик их не исполнит, то возможен повторный вызов на аналогичное мероприятие, к которому лучше подготовить конструктивные ответы на проблемные вопросы.

Как правило, проблемными вопросами являются сделки с «подозрительными» контрагентами и характеристика этих контрагентов с отсылкой на недействительность операций.

Каждый случай будет индивидуальным, поэтому необходимо проанализировать свое положение, привлечь экспертов по налогообложению и принять решение: платить или бороться. В любом случае нужно правильно оценивать риски и последствия.

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