Проверка контрагентов по-новому: если не изменитесь, к вам придут налоговики

Если у вас чистая компания, все документы в порядке, а расчеты с контрагентами прозрачны, это еще не значит, что вам внезапно не «прилетит» требование от налоговой инспекции.

Как бы сильно ваша компания не старалась соблюдать должную осмотрительность со своими контрагентами, все контролировать не может никто, и если контрагент совершит опрометчивый шаг, то требования к нему могут бумерангом вернуться к вам.

Таким бумерангом является встречная проверка (термин не применяется с 2007 года, но в обиходе остался). В ее рамках инспекция запрашивает у вас документы и информацию по контрагентам или третьим лицам, у которых проходит камеральная или выездная проверка. Истребовать документы и информацию могут и вне рамок проверки, в случае если налоговой необходимы определенные документы по конкретной сделке.

Случаи истребования документов:

У контрагента проходит выездная или камеральная проверка, либо проверка третьего лица, и у вашей компании запрашивают документы, касающиеся их деятельности. Либо, если компания является реестродержателем и ведет реестр ценных бумаг, такого лица. После окончания выездной или камеральной проверки у контрагента назначены дополнительные проверочные мероприятия. Если налоговых проверок нет, но ваша компания и контрагент являетесь сторонами по конкретным сделкам, которыми интересуется налоговая. Если у контрагента есть недоимка, превышающая 1 млн рублей, и он не исполнил решение о ее взыскании в течение 10 дней, не предоставил информацию о своем имуществе, имущественных правах и обязательствах. У контрагента проходит налоговый мониторинг.

Готовиться к нестандартной ситуации лучше не самостоятельно, а при помощи профи. К таким относится юрист по налоговым спорам и оптимизации.

Вы можете сам провести риск-анализ Вашего бизнеса с нашей помощью, всего за 1,5 часа. Вы получите полную картину того, где есть рисковые моменты, и что нужно сделать, чтобы обезопасить свой бизнес и активы.

Записаться на риск-анализ

Что может случиться

При вашей проверке могут обратиться к вашим контрагентам и наоборот. В идеале надо заранее договориться, что в случае проверки или истребования документов контрагент об этом сообщит, и вы будете готовы также ответить на вопросы налоговиков.

Часто на практике бывает, что какие-то документы в оригинале еще в пути или вдруг потерялись — пусть контрагент не отвечает «у меня их нет» проверяющим, а попросит вас скинуть копии, хотя бы в сканах. Тем более, что документы в налоговую сейчас часто передают именно в таком виде.

Можно ли не предоставлять документы? Можно, только если вы или контрагент готовы доказать, что требуемые у вас документы никак не связаны с деятельностью того, кого проверяют.

Если проходит проверка и контрольные мероприятия, то налоговые органы могут истребовать документы у любых лиц и не обязательно, что контрагент будет первым в цепочке (Обзор судебных актов ВС РФ, направленный Письмом ФНС России от 17.07.2015 № СА-4-7/12693@).

Контрагента могут запугать, уговорить в обмен на неприменение к нему санкций снять какие-то расходы из числа относящихся к вам. Сослаться при этом могут на то, что подозревается:

Наличие фиктивных сделок;

Вывод денег через подставные компании;

Заключение договоров купли-продажи долей или акций в компаниях на невыгодных условиях и т. д.

В итоге получается, что вы — сомнительный партнер. А контрагент может рассказать о проблемах другим вашим клиентам и вот, пожалуйста, репутация пошла под откос. Кто захочет работать с проблемным контрагентом?

Существуют и другие ситуации, когда вы не ждете подвоха, а он есть.

Например, покупка доли в компании, где есть скрытые проблемы (налоговые долги, нехватка текущей документации).

Рекомендуем всегда проверять своих контрагентов и сделки, которые вы совершаете на наличие сомнительности и других неблагоприятных факторов. Не отказывайтесь от представления ФНС документов на контрагентов, иначе сами рискуете стать тем, кто топит. Тем более штрафы для компаний никто не отменял — 5 000 рублей при непредставлении информации, 10 000 рублей при непредставлении документов.

⚜️ Сохраним ваш бизнес вместе с вами! ⚜️

Компания НАСБ более 20-ти лет защищает интересы налогоплательщиков, и основная наша задача — создать и внедрить систему по предупреждению налоговых рисков и защите бизнеса, помочь в спорах с контролирующими органами.

Результаты нашей работы снижают общую налоговую нагрузку от 1,5 до 7 % к обороту и всегда устойчивы к любому виду налогового контроля. Также мы решаем и другие задачи, например: законное получение наличных, получение выплат учредителями, списание подотчёта, предупреждение налоговых рисков при дроблении и многое другое. Скажем сразу, оптимизируя налоги, мы используем законные методы и обеляем бизнес! Делаем всё доступно и безопасно.

Мы готовы представлять вас и вашу организацию во всех инстанциях и любых спорах с контролирующими органами и в арбитраже.

Оказываем услуги по постановке и отладке бухгалтерского и управленческого учета для бизнеса любого масштаба и вида деятельности.

Нужно помнить, что сегодня каждый случай с защитой налогоплательщика индивидуален и требует отдельной профессиональной проработки и сопровождения. Наши знания и многолетний опыт позволяют уверенно предоставить самый высокий уровень таких услуг для бизнеса из любой отрасли.