Банк вас ограбит по 115-ФЗ, если не будете следовать этим правилам

Одной из значительных проблем при работе с банками, являются так называемые заградительные комиссии. Следует отметить, что во многом отсутствие ограничений для банков при проверках клиентов в рамках 115-ФЗ, позволяет применять такую комиссию как способ заработка, и весьма неплохого. Банку достаточно просто сослаться на непонятность операций, недостаточность документов и вуаля, весомый процент уже списан.

Заградительную комиссию банк применяет, если клиент после расторжения договора с банком, захочет перевести средства на другой расчетный счет, а у банка при этом будут основания считать ранее совершенные операции клиента подозрительными и подпадающими под 115-ФЗ.

Для многих, столкнувшихся с такой проблемой, такая комиссия:

во-первых , кажется несправедливой;

, кажется несправедливой; во-вторых, клиент подсознательно понимает, что вроде и виноват, так как ряд документов не представлял, а с тарифами банка согласился при открытии счета.

Но это не означает, что с деньгами, оставленными в банке можно попрощаться. Поэтому следует отметить несколько нюансов, на которые следует обращать внимание, если пришел запрос от банка, а также описать те возможности, которые есть практически у каждого, кто «попал» на такие комиссии:

Необходимо обязательно представлять документы. Отсутствие ответа приведет к списанию комиссии и исключит ее судебное взыскание. Если каких-либо документов нет по той или иной причине, необходимо указать логичную причину их отсутствия. Если сотрудник банка не видит документ из списка, то он автоматом считает, что что-то скрывают. Срок представления документов. Если банк дает короткий срок для представления документов, это повод для жалобы в ЦБ. Судебная практика показывает, что комиссию можно вернуть. Правовая квалификация. В каждом случае, если списали комиссию, подход к судебному оспариванию разный. Комиссию можно считать услугой, неустойкой, либо говорить о ее ничтожности в силу отсутствия в законодательстве.

Практика оспаривания заградительных комиссий очень разная, но стоит отметить, что все больше принимается решений в пользу клиентов, при том, немаловажном факте, что Верховный суд все чаще принимает сторону клиентов банков, а ЦБ в методических рекомендациях не рекомендует использовать такие тарифы.

Но ввиду того, что многие оставляют комиссии в банках и не оспаривают такие действия, банки продолжают их списывать. В связи с чем, рекомендуем не бросать такую проблему и бороться, за свои денежные средства. Наши знания и многолетний опыт позволяют уверенно предоставить самый высокий уровень услуг для бизнеса из любой отрасли.

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