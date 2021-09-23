Налоговики объявили войну серым зарплатам. А вы готовы к жестким проверкам?

Налоговая служба — самое продвинутое ведомство России. Бизнес в последние годы уже ощутил на собственной шкуре все прелести высоких технологий. АСК НДС, онлайн-кассы, обязательная маркировка — и это только начало. В 2021 году система АИС «Налог-3» приросла букетом новых надстроек, причем многие уже работают. Когда их допилят и доведут до ума — мало не покажется. К чему нужно готовиться прямо сейчас?

НДС допилили, взялись за доходы физлиц

В 2013 году, когда АСК НДС выпускали в «свет» — бизнес не особо верил, что из этого что-то выйдет. И, как показала жизнь, сильно ошибся.

Теперь ФНС приступила к наведению порядка в теневом секторе зарплат. С этой целью в текущем году был запущен новый комплекс: АСК ДФЛ (доходы физических лиц).

Что он делает? Скажем сразу, система еще обкатывается и работает топорно. Пока она формирует списки работодателей, которые:

платят зарплату ниже среднеотраслевой и МРОТ;

применяют пониженные тарифы страховых взносов;

имеют разницу в базах между НДФЛ и взносами.

Но систему будут дорабатывать. И, как мы уже успели убедиться, эта задача налоговикам по силам.

Вот выдержка из письма ФНС от 31.12.2020 № ПА-4-11/21995:

«ФНС России поручает Управлениям ФНС по субъектам РФ обеспечить использование АСК ДФЛ в целях организации работы по выявлению фактов выплаты „теневой“ заработной платыи сокращению налоговых разрывов по налогу на доходы физических лиц и страховых взносов на постоянной основе».

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Что ждет бизнес?

Ответ прост: тотальное обеление заработных плат. И никакие серые схемы уже не сработают.

Вот несколько фактов:

Система «Налог на профессиональный доход» успешно функционирует. Физиков-самозанятых уже успели посчитать по головам. ФНС запустила специальную скоринговую систему, которая выявляет компании с признаками подмены трудовых отношений отношениями с самозанятыми. С помощью данных онлайн-касс налоговики оценивают совокупный объем расходов граждан. Детализация не за горами. В частности, работает, пусть и далеко не безупречно, сервис «Мои чеки онлайн». И налоговики уже сейчас видят, что расходы физлиц во многих регионах на порядок превышают официальный уровень их доходов. С 1 июля 2021 года банки обязаны по первому требованию ФНС передать выписки по операциям на банковских счетах организаций, ИП и физлиц. Понятие банковской тайны в отношении налоговиков не работает. Налоговики имеют право вызвать в ФНС любого гражданина в качестве свидетеля, если посчитают, что его показания помогут выявить и пресечь нарушения налогового законодательства. Например, ваших бывших работников. Налог на доходы, который не был удержан с физлиц, а доначислен по итогам налоговой проверки, теперь уплачивается за счет работодателя.

Что делать? Не надеяться на авось, а перестраивать работу бизнеса уже сегодня. Не знаете, как отказаться от конвертных зарплат и не разорить компанию? Наши юристы по сопровождению бизнеса помогут разработать и внедрить методы законной налоговой оптимизации именно для вашего предприятия. Мы поможем вашему бизнесу выйти из тени и не утонуть под гнетом налоговой нагрузки!

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Компания НАСБ более 20-ти лет защищает интересы налогоплательщиков, и основная наша задача — создать и внедрить систему по предупреждению налоговых рисков и защите бизнеса, помочь в спорах с контролирующими органами.

Результаты нашей работы снижают общую налоговую нагрузку от 1,5 до 7 % к обороту и всегда устойчивы к любому виду налогового контроля. Также мы решаем и другие задачи, например: законное получение наличных, получение выплат учредителями, списание подотчёта, предупреждение налоговых рисков при дроблении и многое другое. Скажем сразу, оптимизируя налоги, мы используем законные методы и обеляем бизнес! Делаем всё доступно и безопасно.

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Оказываем услуги по постановке и отладке бухгалтерского и управленческого учета для бизнеса любого масштаба и вида деятельности.

Нужно помнить, что сегодня каждый случай с защитой налогоплательщика индивидуален и требует отдельной профессиональной проработки и сопровождения. Наши знания и многолетний опыт позволяют уверенно предоставить самый высокий уровень таких услуг для бизнеса из любой отрасли.