Документарные доказательства против притязаний ФНС

Одним из наиболее важных моментов защиты налогоплательщиков при налоговых проверках, а в последующем в судебном процессе, является наличие доказательств реальности совершения сделки. В первую очередь это наличие таких документов, которые подтвердят хозяйственную операцию, должную осмотрительность при выборе поставщика, а также что немаловажно, будут отвечать признакам исполнения сделки.

К сожалению, при подготовке документов для подтверждения реальности сделки не уделяется должного внимания со стороны налогоплательщика, при том факте, что инструментарий ФНС с каждым годом растет. Во многом внимание со стороны налогоплательщика на документальное подтверждение сделки, ограничивается подписанным договором, счет фактурой, актом или товарной накладной. Оценивая судебную практику можно однозначно сделать вывод, что этих документов недостаточно и вот почему.

Многие налогоплательщики оценивают подготовку документов только для подтверждения реальности сделки, в целях применения ст. 54.1 НК РФ. Но не стоит забывать, что в рамках проверки налоговый орган будет проверять, имело ли место искажение фактов хозяйственной деятельности, была ли целью сделки неуплата налогов, и было ли исполнение сделки совершено иным лицом. Как раз последний аргумент, касаемо исполнения иным лицом и порождает следующую цель документального обоснования.

В случае, если в ходе налоговой оптимизации, налогоплательщиком была использована схема искажения информации о реальном исполнителе, но при этом налогоплательщик раскрыл информацию, которая подтвердит реальность несения расходов, и соответственно реального исполнителя, то становится возможным избежать частично пагубных санкций со стороны инспекции в виде доначислений. Произойдет определение действительных налоговых обязательств, путем учета расходов которые реально были понесены. Фактически, готовя и сохраняя документы о реальности сделки, налогоплательщик готовится к двум этапам защиты:

Защита на стадии проверки; Защита на стадии судебного разбирательства, когда по результатам решения, доначислений не избежать. Тогда и нужно подтвердить реально понесенные расходы.

На сегодняшний день, налогоплательщиками практически не используется инструмент формирования доказательной базы, подтверждающей наличие деловой переписки с поставщиком, либо рекламы, которая послужила обращением к этому поставщику. Подтверждением реальности сделки будет сохранение документов, например рекламы с сети интернет, либо на информационных ресурсах. Как правило, такие документы у большинства отсутствуют, но нужно понимать, что такие документы значительно помогут отстоять свою позицию.

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Налогоплательщик может использовать инструменты, которые во многом созданы ФНС для его запугивания и устрашения в целях добровольного уточнения налоговых обязательств.

Например, инструмент представления на комиссии по легализации налоговой базы документов, подтверждающих реальность совершенной сделки. Налоговый орган в ходе комиссии доносит до сведения налогоплательщика информацию, подтверждающую, по его мнению, проблемность сделки. Но и у налогоплательщика также имеется возможность, представить свои аргументы, которые как раз будут опровергать выводы проверяющих, в виде дополнений к протоколу комиссии.

Можно представить копии документов о деловой переписке, копии рекламы, или самый лучший вариант — пакет проявленной должной осмотрительности при выборе поставщика, подготовленный заранее перед совершением сделки и что немаловажно — нотариально заверенный. Такие документы однозначно будут являться допустимыми доказательствами в суде, и серьезно повлияют на решение инспекции, на проведении дальнейшем проверки.

В завершении стоить отметить, что только 18% дел рассмотренных в суде в период с января по август 2021 года выигрывают налогоплательщики. Как раз победу в немалой части сыграло поведение и доказательства налогоплательщиков. Защита на любой стадии проверки, а также в суде, во многом ставиться от того, как применялся опыт успешных дел.

Как показывает практика, документального оформления реальности сделки со стороны налогоплательщиков практически нет. При этом, как отмечают многие налоговые консультанты, будущее за тотальным документированием рисковых операций и их постоянный мониторинг и совершенствование. Не стоить забывать, что все проверки, так же как и подготовка к ним всегда индивидуальна, но соблюдение базовых принципов обеспечения защиты, позволит исключить неблагоприятные последствия доначислений.

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