Сам себе арендодатель: почему оптимизация с помощью аренды не работает

Собственник компании сдает ей офис или склад в аренду. Вправе ли он это делать? Да. Могут ли возникнуть проблемы с налоговиками? Однозначно, да. Что делать, чтобы аренда не вышла боком? Читайте далее.

Правомерность договора

Может ли директор — единственный участник общества подписать договор аренды и за арендодателя, и за арендатора? Может. Со стороны арендатора директор выступает в качестве исполнительного органа ООО, который действует в интересах общества. Таким образом, сделку заключают: физическое лицо — арендодатель и ООО — арендатор. То есть в подписании договора участвуют две разные стороны, несмотря на то, что подписывает договор один и тот же человек.

Вывод: договор аренды, подписанный одним и тем же лицом, не является основанием для признания сделки притворной, или мнимой.

Тогда на каком основании инспекторы могут признать договор фиктивным?

Цена договора

Налоговики обязательно обратят внимание на взаимозависимость сторон. Но сам факт наличия взаимозависимости еще не говорит о притворности или мнимости сделки. Однако в данной ситуации налоговики вправе проверить правильность применения цен, чтобы убедиться, что организация не использует аренду как способ ухода от уплаты налогов.

Стоимость аренды по договору не должна отклоняться от рыночных цен больше, чем на 20%. Если:

1. Цена значительно выше рыночной.

Налоговики по итогам проверки посчитают, что организация необоснованно занизила налогооблагаемую базу, и исключат стоимость аренды из состава расходов. В результате организации доначислят налоги, штрафы, пени.

2. Цена значительно ниже рыночной.

Причем часто ситуация усугубляется тем, что платежи по договору нерегулярные, или вовсе отсутствуют.

Тогда инспекторы решат, что договором аренды стороны прикрывают безвозмездное пользование имуществом.

При безвозмездном пользовании у организации возникает внереализационный доход. Итог закономерен: налогоплательщику грозят доначисления, штрафы и пени.

Причем суды, как правило, позицию налоговиков поддерживают. И оспорить решение о доначислении будет крайне сложно.

Вывод: цена договора должна соответствовать рыночным ценам, а платежи по нему должны вноситься на регулярной основе.

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Последствия для собственника

Сдавая недвижимость в аренду, собственник получает доход, облагаемый НДФЛ. Удерживать и перечислять налог в бюджет обязана организация, которая выступает в роли налогового агента.

Но это верхушка айсберга. Если помещение нежилое, то есть приобреталось собственником не для личных нужд, то его передача в аренду может быть признана предпринимательской деятельностью. Особенно, если речь идет о больших площадях (например, складском помещении, даже если оно у собственника только одно). И если собственник не имеет статуса ИП, ему грозят санкции за незаконную предпринимательскую деятельность.

Напоминаем, что в отношении передачи в аренду нежилых площадей самозанятость применять запрещено.

Если суд признает деятельность гражданина предпринимательской, то налоговики насчитают ему налоги за сдачу имущества в аренду так, как если бы он был ИП. Причем доплачивать налоги придется в рамках общей системы налогообложения, так как упрощенная система и патент применяются, только если от ИП поступило соответствующее заявление в ФНС. А так как заявление не подавалось, то автоматически применяется общая система.

Вывод: во избежание претензий со стороны налоговой службы, собственник, передающий компании в аренду нежилое помещение, должен иметь статус ИП.

О том, как организации работать с ИП и не нажить себе проблем, мы рассказывали в этой статье

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