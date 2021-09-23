Как работать с ИП, чтобы налоговики не подкопались

Каждый бизнесмен желает сэкономить на налогах. После НДС самое тяжелое бремя для бизнеса — это страховые взносы на работников. Поэтому некоторые хитрые предприниматели принялись переводить работников в ИП и заключать с ними договоры на выполнение работ/услуг. Когда-то давно это работало, но вскоре налоговая стала внимательно за этим следить и начала переквалифицировать такие договоры в трудовые с доначислениями взносов и НДФЛ. А дополнительно ещё и штрафовать, чтобы не повадно было. В итоге сегодня почти все договоры ООО и ИП в зоне риска. Как обезопасить себя от рисков?

Если ИП ранее работал в вашей компании, это сразу красная лампочка для инспекторов. По закону никто не запрещает человеку создавать ИП и работать с бывшим работодателем, но проверяющих это мало волнует. Также вызовет подозрение, если ООО резко начало сотрудничество с несколькими недавно созданными ИП.

Критично, если у ИП вы — единственный заказчик. Это сразу вызывает подозрение, а не в сговоре ли вы с ним. Потому что на практике бизнес всегда работает с несколькими контрагентами. О законных и работающих способах оптимизации, без «стандартных» схем мы расскажем на семинаре 23 сентября. Регистрируйтесь, будет много полезной информации для руководителей и бухгалтеров!

Очень важно, чтобы ИП самостоятельно вёл свою бухгалтерию и сдавал отчётность с IP-адреса, отличного от вашего. Иначе инспекторы мгновенно заподозрят взаимозависимость и переубедить их будет тяжело. Проблемы узнать IP-адреса у них давно нет. Соответственно, и бухгалтер у индивидуального предпринимателя должен быть свой.

По вашему совместному договору должен быть в наличии полный комплект закрывающих документов. Это счета, акты, сметы и т.п. Потому что часто, при использовании таких схем, предприниматели этим пренебрегают. Зачем что-то там формировать и подписывать, если все свои? Также очень желательно, чтобы была хоть какая-то деловая переписка. Это будет свидетельствовать в вашу пользу.

Подозрительно, если ИП арендует площади и оборудование у своего клиента ООО и там же ведёт деятельность. Здесь тоже могут заподозрить трудовые отношения. Так не нужно.

На что смотреть в договоре с ИП

Самое главное — в договоре с предпринимателем не должно быть ничего, что может быть истолковано как признаки трудовых отношений. Для этого можно представить, чтобы вы прописали с реальным контрагентом вашего ООО.

Первое — это порядок оплаты. Работа ИП не может оплачиваться по часам или за определённый срок. Обязательно должен быть предмет договора и оплата за конкретный результат. В договоре также должны быть пункты о качестве оказанных услуг, а также методах их оценки.

Второе — нельзя прописывать ничего, что касается соблюдений каких-либо должностных инструкций или правил внутреннего распорядка. Это не ваш работник, это посторонний человек, ваш партнёр в статусе ИП. Вы не можете заставлять его следовать вашим правилам. Режим труда и отдыха он должен выбирать сам. Соответственно не может быть никаких наказаний и ответственности за такого рода нарушения.

А также:

Нельзя присваивать предпринимателю какие-то должности , тем более если они есть в вашем штатном расписании. Не стоит указывать, что ИП бесплатно пользуется вашими производственными мощностями и площадями.

, тем более если они есть в вашем штатном расписании. Не стоит указывать, что ИП бесплатно пользуется вашими производственными мощностями и площадями. У компании не должно быть никаких обязательств социального характера перед ИП , например, страхования, выплат больничных, командировок и т.п.

, например, страхования, выплат больничных, командировок и т.п. Не стоит договор делать бессрочным и продляемым автоматически . То есть нельзя давать понять налоговикам, что ИП включен в вашу непрерывную производственную деятельность. С партнёрами такое, конечно, возможно, но это вызывает подозрения.

. То есть нельзя давать понять налоговикам, что ИП включен в вашу непрерывную производственную деятельность. С партнёрами такое, конечно, возможно, но это вызывает подозрения. Не нужно маскировать ИП и под управляющего. Это отдельная тема, но заметим то, что доначисления по таким схемам случаются всё чаще. И налоговой в данном случае будет достаточно свидетельских показаний работников, что при назначении управляющего-ИП в компании ничего не поменялось. При этом инспекторы обязательно посмотрят на разницу в расходах компании на оклад наёмного управляющего и управляющего-ИП. А она обычно свидетельствует не в пользу компании.

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Если хорошо поискать, в интернете можно найти шаблоны неплохих договоров компании и ИП, но, учитывая, что каждый бизнес индивидуален, составлять его лучше с налоговым юристом, который погружен именно в вашу специфику работы и точно знает, что нужно прописать, а что не следовало бы. Скачивать простые болванки мы категорически не советуем.

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