Как предотвратить выездную проверку: базовые мероприятия

Один из самых часто задаваемых вопросов налогоплательщиков относительно налоговой оптимизации — как понять, что ФНС заинтересовалась предприятием и что нужно сделать, чтобы такой интерес не появлялся, либо ограничился только угрозами.

Очевидно, что ФНС просто забыть о налогоплательщике не сможет, и в порядке отработки плана по вызову на комиссии все равно будет проводить мероприятия по запугиванию с указанием на проблемы в рискованных вычетах с неблагонадежными поставщиками. Но понимание проблем и подготовка к устранению пробелов в прошлом — очень актуальный вопрос. Налогоплательщику необходимо определиться, на что обратить внимание и какие шаги начать предпринимать.

7 шагов по предотвращению ВНП

1. Для начала необходимо оценить поставщиков с точки зрения базовых критериев нереальности сделки. Если поставщик не располагает необходимыми ресурсами, машинами, складами — это еще не означает его нереальность и невозможность исполнять обязательства по договорам.

Базовыми критериями будет информация, содержащаяся в ЕГРЮЛ о достоверности сведений. Следует отметить, что недостоверность директора, безусловно, поставит налогоплательщика на первое место по контролю со стороны ФНС.

2. Далее необходимо оценить предмет сделки и возможность подтвердить исполнение всех важных условий по договору. Например, обязанность предоставить покупателю сертификат, либо обязательное условие об использовании специальных форм при приемке работ КС-2, КС-3 могут стать проблемой. Отсутствие таких документов у налогоплательщиков, безусловно, заинтересует ФНС.

3. Следующим шагом будет проверка наличия должной осмотрительности при выборе поставщика. Этот шаг в первую очередь направлен для будущих сделок, так как уже совершившиеся сделки обезопасить с помощью соответствующих мероприятий будет невозможно. Наличие должной осмотрительности дает дополнительный плюс в доказательстве реальности сделки и создает значительно меньший интерес инспекции к инициированию проверки.

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4. Немаловажным будет оценить все требования, уведомления и действия ФНС в отношении налогоплательщика. Широта запросов, информации и частота требований позволяют оценить, насколько налогоплательщик интересен инспекции, и почему после ряда действий и ответов от налогоплательщика не отстают. Исходя из широты требований, можно проследить, по какому из базовых критериев ФНС попытается доказать формальность сделки, и оперативно закрыть эти критерии. Например, обеспечить доказанность наличия расчетов, несмотря на отсутствие операций по расчетным счетам.

5. Еще одним немаловажным действием для налогоплательщика будет расчет предполагаемых доначислений.

Во-первых, это необходимо, чтобы понять, имеется ли прохождение порога по доначислениям в рамках показателя по региону при назначении ВНП.

Во-вторых, имеется ли у налогоплательщика в перспективе возможность защиты в случае суда, если доначислений не избежать, но можно определить действительные налоговые обязательства, при учете всех понесенных расходов.

6. Важным шагом при подготовке к потенциальной проверке, но, к сожалению, упускаемым почти всеми налогоплательщиками, является подготовка персонала и помещений.

Если персонал лишний раз тревожить не стоит, то помещения, где могут храниться документы, или иные предметы, которые хранится там никак не могут, нужно всегда проверять.

Самое важное убирать все лишнее, в том числе и с рабочих компьютеров, уделяя немаловажную роль шифрованию и засекречиванию. Наличие документов поставщика в электронном виде на компьютере бухгалтера оправдать очень сложно, особенно если уже началась проверка. К проверке также нужно отнести проверку ip адресов. Для операций, связанных с дроблением, такие мероприятия категорически важны.

7. Обязательно нужна фиксация всех ответов, которые были предоставлены в адрес ФНС. Это необходимо для анализа уже совершенных действий, а также для оперативной и эффективной работы налогового юриста, который потенциально может быть привлечён при необходимости.

Перечисленные шаги являются базовыми для всех налогоплательщиков, предполагающих, что взаимодействие с неблагонадежными поставщиками может привести к проверке. Указанные шаги сопряжены с выявлением и предотвращением рисков, при том, что предотвращение на каждом этапе будет всегда различным, вплоть до замены неблагонадежного поставщика.

Стоить отметить, что анализируя судебную практику и практику, связанную с сопровождением ВНП, мы обнаруживаем, что все налогоплательщики, которые получили доначисления, практически полностью игнорировали подобные предупредительные действия и ждали как минимум акта налоговой проверки, по итогу которого исправить ситуацию очень сложно.

Следует сделать вывод, что налогоплательщикам, кто еще не в проверке и не хочет ее проведения, нужно анализировать предыдущие сделки и обеспечивать максимальную реальность будущих сделок. Пренебрежение такими базовыми мероприятиями чревато большими финансовыми потерями.

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