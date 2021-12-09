Методы анализа рисков бизнеса

Предпринимательская деятельность подразумевает риск, но это не значит, что нельзя предвидеть какие-то рисковые ситуации или события и избегать их. В этом вам поможет аналитика. О видах рисков и методах их анализа и поговорим сегодня.

Не только внешние факторы несут риски вашей деятельности, но и внутренние.

К внешним относятся:

экономическая обстановка как в стране, так и в мире;

инфляция;

изменение ключевых ставок;

изменение налоговых ставок, пошлин, сборов и подобных платежей;

законодательные изменения, касающиеся имущественных прав, права собственности, аренды;

нововведения трудового законодательства и другие.

Вот примеры: отмена ЕНВД (бизнес, использовавший этот режим, вынужден был искать новые возможности для оптимизации), переход на обязательный ЭДО по отдельным видам деятельности или связанный с продажей определенных товаров (недостаточно средств для перевода на ЭДО всех процессов, неготовность сотрудников к работе с новым ПО, отсутствие грамотно построенного документооборота и пр.). Изменились подходы ФНС к проверкам: совершенствуются системы контроля, мониторинга, появляются новые способы выявления несостыковок в отчетности, например, в том же НДС.

Внутренние:

Неправильная налоговая оптимизация;

Неверное построение бизнес-процессов;

Низкая квалификация персонала;

Высокорискованные вложения;

Отсутствие внутреннего финансового контроля и аудита и прочее;

Ошибки менеджмента;

Консервативное управление предприятием, отсутствие гибкости в принятии решений.

Примеры вы могли видеть в нашем блоге: в результате недостаточной юридической подготовленности руководители теряли деньги, соглашаясь с претензиями налоговиков или использовали сомнительные схемы оптимизации, приводившие в итоге к банкротству.

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Чтобы проанализировать риски, потребуется установить:

как получать информацию, связанную с принятием решений;

какие показатели использовать;

в чем будут измеряться эти показатели;

учесть мнение специалиста, например, налогового юриста .

Как правило, риски выражаются в денежном виде — сколько можно потерять, если произойдет то-то и то-то или наоборот не произойдет.

Получившуюся сумму нужно с чем-то сравнивать. Обычно база для сравнения — это капитал, чистые активы компании, ожидаемая прибыль, размер вложений и подобное.

В результате такого сравнения появляются несколько рисковых зон:

Зона без риска — означает, что анализируемая деятельность не несет в себе потерь, возможность их возникновения ничтожно мала. Например, вы заключаете сделку с проверенным годами поставщиком в рамках обычной деятельности, контрагент полностью «белый», сдает отчеты, имеет в штате большое количество сотрудников, владеет имуществом — зданиями, транспортом, не имеет крупных задолженностей. Вероятность, что он не поставит вам товар и не вернет деньги, очень низкая. Допустимая зона риска — в этом случае есть прогнозы, которые могут указывать на вероятные проблемы, но даже при наступлении неблагоприятных обстоятельств потери будут меньше, чем ожидаемая от сделки прибыль. Критическая зона — здесь риски такие, что потери превышают прогнозную прибыль. Бизнес не просто мало заработает, он не заработает ничего, да еще и потеряет деньги. Зона катастрофического риска — размер урона такой, что перекрывает чистые активы компании и ведет к банкротству.

А теперь рассмотрим несколько возможных методов оценки рисков.

Метод аналогий

Все достаточно просто — происходит сравнение рисков с использованием оценки аналогичных проектов, сделок, производств и т.д.

Например, вы решили начать новый вид деятельности, но не знаете какие есть в нем нюансы, что может пойти не так, какие форс-мажоры надо предвидеть. Вы находите специалиста в этой области и просите его рассказать об этом. Допустим, вы собираетесь начать работать с ВЭД, но не знаете ничего о налогообложении такой деятельности и ищете налогового консультанта, который расскажет вам о том, как более выгодно, без высокого риска налоговых проверок и отказов в вычетах провести нужные сделки.

Вы можете использовать для сравнения и внутренние данные. Например, выдаете заем, а у вас уже есть база контрагентов, которым вы предоставляли займы, и есть аналитика — кто и по каким причинам мог задерживать платежи или не возвращать долг.

Контрольные списки

Фактически это чек-листы с возможными проблемами. Допустим вы — владелец сети магазинов. При открытии новой торговой точки вы уже знаете, на что обратить внимание в первую очередь, что проверить, как нанять хороший персонал и грамотного управляющего.

Открывая каждую новую точку, вы накапливаете базу знаний.

Оценка рисков вашего бизнеса от профессионалов, обеление деятельности без потери рентабельности, законная налоговая оптимизация — специалисты НАСБ найдут выход из сложной ситуации, в т. ч. если вы уже столкнулись с трудностями в ходе выездной проверки.

Рейтинг рисков

На крупном предприятии нужно следить за огромным массивом данных. Руководителю приходится постоянно принимать управленческие решения. Но он не может следить за всем абсолютно и уделять внимание всем без исключения вопросам.

Поэтому каждому риску присваивают оценку от 1 до 5 или до 10 (какую градацию примете).

Допустим, ФНС увеличила количество проверок производства, проверяется работа групп компаний, холдингов и вообще аффилированность. Значит, присваиваем риску проверок значение «5» по пятибальной шкале и направляем все силы на то, чтобы наша организация в поле зрения налоговиков не попала. Если есть сделки между взаимозависимыми лицами, то изучаем по ним документацию, собираем заранее доказательную базу, что сделки реальны или временно прекращаем работать с такими контрагентами.

Метод экспертных оценок

И снова возвращаемся к экспертам. Не обязательно в налогообложении. Это могут быть инженеры, юристы, экономисты и т. д. Их ценность — в знаниях.

Лучший вариант — комплексный способ оценки этим методом. Например, проектировщик и архитектор оценивают масштабность будущего объекта строительства, инженер считает необходимые материалы, а сметчик — затраты. Юрист выясняет, нет ли каких-то законодательных актов, которые могут послужить основанием для исков, или запрета на строительство. Бухгалтер уточняет, есть ли льготы и налоговые послабления в этом регионе для инвесторов и застройщиков, насколько лютует инспекция при проверках и т.д.

Заметьте, основную часть сбора информации, аналитики и оценки внутренних рисков проводят сотрудники организации и сам руководитель, для оценки внешних рисков уже придется привлечь эксперта.

Наши налоговые юристы проконсультируют по текущей деятельности, подготовят пакет документов для защиты ваших интересов перед налоговиками или в суде, сопроводят вас на встрече с контрагентом или в ФНС. Напишите нам WhatsApp, чтобы оставить заявку на консультацию.

В итоге вы сформируете систему оценки рисков и сможете:

Понять, в чем заключаются внутренние риски, что мешает выполнению отдельных процессов и развитию компании.

Создадите базу знаний по рискам, составите их градацию и сможете обращаться к ней регулярно.

Определите лиц, ответственных за те или иные проверки рисков.

Начнете управлять рисками: снижать вероятность выездной проверки, находить варианты выгодной оптимизации, избегать рискованных сделок, вложений и сомнительных контрагентов.

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Компания НАСБ более 20-ти лет защищает интересы налогоплательщиков, и основная наша задача — создать и внедрить систему по предупреждению налоговых рисков и защите бизнеса, помочь в спорах с контролирующими органами.

Результаты нашей работы снижают общую налоговую нагрузку от 1,5 до 7% к обороту и всегда устойчивы к любому виду налогового контроля. Также мы решаем и другие задачи, например: законное получение наличных, получение выплат учредителями, списание подотчета, предупреждение налоговых рисков при дроблении и многое другое. Скажем сразу, оптимизируя налоги, мы используем законные методы и обеляем бизнес! Делаем всё доступно и безопасно.

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Нужно помнить, что сегодня каждый случай с защитой налогоплательщика индивидуален и требует отдельной профессиональной проработки и сопровождения. Наши знания и многолетний опыт позволяют уверенно предоставить самый высокий уровень таких услуг для бизнеса из любой отрасли.