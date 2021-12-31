Как собственнику бизнеса защититься от недобросовестного директора

Генеральный директор, если он при этом не один из учредителей, это такой же наемный работник, который, при желании, может сильно навредить фирме и сбежать.

Какой вред директор может нанести компании

Самый частый случай — гендиректор снял крупную сумму со счета компании и сбежал. Опционально может при этом еще и пакет документов на компанию прихватить, чтобы не дать собственникам возможность быстро его сменить.

Понятно, что нужно заявлять в полицию, искать его, срочно отправлять в налоговую заявление о недостоверности, но как от такого уберечься? Лучшим советом, пожалуй, будет не назначать такого человека на столь ответственную должность. Но как сразу понять, что он может замышлять? Даже лучшие друзья и родственники порой падки на искушение, что уж говорить об остальных людях?

Другой вариант вреда компании более тонкий — когда директор соглашается на невыгодную для компании сделку за некое материальное вознаграждение.

Даже если он просто унес клиентскую базу и переманил персонал, открыв фирму-конкурента, это уже заметный ущерб собственникам бизнеса.

Как защититься от недобросовестного директора

В первую очередь, полномочия директора можно ограничить уставом компании. Именно на основании этого документа директор действует, и превышение полномочий доказать поможет устав.

Уставом можно установить порог суммы сделок, которые директор может заключать самостоятельно. Превышение порога — только с согласования учредителей.

— Ограничить полномочия директора нужно в трудовом договоре и должностной инструкции. Даже на пользование банк-клиентом.

Ввести в компании режим конфиденциальности и заключить с директором соглашение о неразглашении конфиденциальной информации. В противном случае унесенную базу клиентов вернуть точно не удастся.

Есть подозрение в недобросовестности директора — поможет внешний аудит и ревизия.

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Ключевые бизнес-процессы отнести к компетенции общего собрания участников. Иными словами, нет доверия к директору — не нужно ему все вожжи отдавать, самим тоже нужно участвовать в управлении.

Ограничить доступ директора к документам компании и к печати. Не разрешать их хранение у него дома.

Не пускать директора в участники общества, особенно с долями 50×50 (так называемый «дедлок»). Иначе потом придется ликвидировать компанию, если не удастся договориться.

Часто решением проблемы может быть ограничение срока полномочий директора в уставе. Например, один год.

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Судебная практика

Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 15.03.2021 № Ф01-685/2021 по делу № А43-8191/2020. Суд по заявлению участника ООО признал заём, выданный обществом гендиректору, недействительным. Основание- общее собрание участников согласия по данной сделке не давало.

Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 06.07.2020 № Ф01-11264/2020 по делу № А82-17123/2019. Сделку по продаже недвижимости за 59 млн руб., которую совершил гендиректор, признали недействительной. Причина — отсутствие согласия общего собрания на совершение крупной сделки, а также сделки с заинтересованностью.

Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 09.02.2016 № Ф03-6425/2015 по делу № А59-1229/2015. Тут договор субаренды, который заключил гендир, признали недействительным не по заявлению участников, а по иску третьего лица. Дело в том, что на субаренду не было согласия со стороны собственника помещения.

Кроме того, в п. 18 «Обзора судебной практики по некоторым вопросам применения законодательства о хозяйственных обществах» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 25.12.2019) сказано, что крупную сделку можно признать недействительной не из-за того, что обществу был причинен ущерб, а просто из-за того, что не было ее одобрения. И другая сторона об этом знала или должна была знать.

Другое дело, если директору совсем уж ограничить сумму сделок, которые он может совершать без одобрения, то придется быть готовым по каждой мало-мальски серьезной сделке собирать собрание участников. Может, просто стоит назначить на должность одного из них? Или человека, которому вы действительно доверяете.

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