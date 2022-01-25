Камеральные проверки: на какие требования налоговиков можно не отвечать

С налоговой шутки плохи — пожалуй, это знает каждый бухгалтер и руководитель. А во время камеральной проверки годовой отчетности от каждого письма из налоговой вообще подпрыгиваешь на стуле — кто знает, что найдут в отчетах и каких пояснений потребуют.

Требования могут быть выставлены по разным причинам: ошибка в декларации, отсутствие необходимых документов, низкая налоговая нагрузка и так далее. На каждое требование ФНС необходимо отправить ответ в течение установленного срока, который обычно указан в самом письме и исчисляется в рабочих днях, если не отмечено другое.

Налоговые юристы НАСБ помогут составить ответы на требования так, чтобы ситуация решилась в вашу пользу, а вопросов у контролирующих органов больше не возникало.

Что должно быть указано в требовании:

основание для требования — статья, которая является причиной предъявления требований к организации;

— верные реквизиты налогоплательщика;

перечень документов, которые необходимо предоставить;

конкретные действия налогоплательщика для ответа на требование о представлении пояснений и причины выставления требований;

срок, в течение которого необходимо предоставить ответ.

Важно, что не каждое требование может быть правомерным. Поэтому прежде, чем кидаться искать доказательства верности отчетов, стоит проверить письмо из налоговой на видимые ошибки.

Обращаем внимание, что при получении вами требований от налоговой по системам ТКС, в контролирующий орган необходимо отправить уведомление, что письмо вами получено и принято. Если ответ от вас налоговики не получат в течение 5 дней с даты отправки — могут заблокировать расчетный счет организации.

Итак, что проверяем первым делом:

Корректность открытия требования . Требование, полученное от налоговой, может не открываться. Это может произойти если требование сотрудниками ФНС составлено не по форме. При получении такого требования не нужно отправлять ответ о получении и принятии, а сообщить в налоговую, что письмо не открывается — вам его отправят по почте в бумажном виде или продублируют документ электронно в верном формате.

— Правильность реквизитов организации . Ошибки случаются у всех, даже у служащих налоговых инспекций: если в требовании неверно указано название организации, ИНН или еще какие-либо данные — вы вправе считать, что требование к вашей организации не относится. Но и тут игнорировать его не стоит — отправьте отказ в приеме документа и сопроводительное письмо, что в нем указаны реквизиты не вашей организации.

— — Соблюдение сроков выставления требований . Обратите внимание на срок требования — он должен быть не позже даты окончания камеральной проверки. Камеральная проверка проводится в течение трех месяцев с даты подачи декларации (ст. 88 НК). Требования могут быть выставлены и в последний день проверки, тогда на них нужно в любом случае ответить несмотря на то, что срок предоставления пояснений заканчивается уже после окончания камеральной проверки.

— Формат требования. Он должен соответствовать формату, утвержденному приказом ФНС России № ЕД-7-8/583@ от 14 августа 2020 об утверждении форм документа. Иногда налоговая может прислать требование не в установленной форме, а в виде обычного запроса или письма — такое требование не является официальным, его можно проигнорировать.

— Наличие ошибок или противоречий в декларации , по которой выставлены требования. Если они отсутствуют, соответственно и требования незаконны. Но следует также отметить, что противоречий и ошибок не выявлено.

Перечень запрашиваемых документов. Если вы ранее уже предоставляли требуемые документы в налоговую, то вновь их высылать не нужно. Но в этом случае нужно быть готовым доказать, что документы ранее были отправлены.

Присутствие ссылки на ст. 88 НК . В требовании должна быть указана статья, на основании которой налоговая имеет право запрашивать пояснения — это 88 статья ( пункт не обязателен ).

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Можно ли по требованиям с нарушениями не отвечать налоговой?

Кажется, что раз требование составлено неверно, то на него можно не отвечать. Но все же советуем ответить отказом в предоставлении пояснений и обосновать его, нежели просто проигнорировать запрос налоговой.

Причины, по которым все же стоит отреагировать даже на неправомерное требование —штрафы:

Согласно ст. 126 НК за непредставленные документы или представленные с несоблюдением срока предусмотрен штраф в размере 200 рублей за каждый документ. Иногда требуется предоставить десятки документов, что может повлечь за собой внушительные штрафные санкции.

В ст. 129.1 НК предполагается также штраф 5 000 рублей за непредставление или несвоевременное представление сведений при отсутствии налогового правонарушения, предусмотренного ст. 126 НК. Если нарушение будет совершено повторно в течение календарного года, то штраф будет уже 20 000 рублей.

Штраф будет выписан, если налоговый орган не обнаружит ответа от компании по истечении установленного срока.

Конечно, если требования были выставлены неправомерно, то штраф можно будет оспорить, но своевременный ответ сэкономит время, деньги и нервы.

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