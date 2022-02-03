Какие проверки грозят бизнесу в 2022 году

Расскажем, к кому придут с проверкой в 2022 году, на кого распространяется мораторий, и как исключить компанию из плана проверок.

План проверок Генпрокуратуры

Каждый год Генпрокуратура публикует в открытом доступе план контрольных мероприятий в отношении компаний и ИП. Доступ к плану открыт для всех желающих, регистрация на портале не требуется.

Чтобы понять, какие проверки грозят вашему бизнесу в текущем году, достаточно ввести ИНН, ОГРН (ОГРНИП), наименование организации (ФИО ИП).

В результате запроса можно получить полную информацию о предстоящих проверках: какая служба будет проверять ваш бизнес, в какие сроки, предмет проверки и формы ее проведения.

Это удобно, так как бизнес может заранее подготовиться к проверке и обезопасить себя от возможных штрафов.

Не знаете, как подготовить свой бизнес к проверке контролирующей службы? Получите консультацию юриста по сопровождению бизнеса компании НАСБ. Наши специалисты помогут вам в любой сложной ситуации.

Учтите, что в плане нет сведений о проверках налоговой инспекции, Пенсионного фонда и Соцстраха.

Важно: если вашей компании (ИП) нет в плане проверок, это не гарантирует, что к вам никто не нагрянет. При наличии веских оснований госслужбы могут инициировать внеплановую проверку. Кроме того, какое-то контрольное ведомство может передать в Генпрокуратуру неверный график. Или передать список, в который не попали часть компаний (ИП). То есть по данным ведомства проверка в отношении предприятия запланирована, но в плане ее нет.

Мы рекомендуем проверять компанию (ИП) не только в плане Генпрокуратуры, но и на сайтах профильных ведомств. Например: Федеральной службы судебных приставов , Роспотребнадзора и т. д.

Кого не будут проверять в 2022 году

В текущем году от проверок освобождены субъекты малого и среднего предпринимательства, то есть компании и ИП, которые входят в единый реестр МСП.

Мораторий не действует в отношении некоторых видов контроля: налогового, валютного, таможенного. Кроме того, проверки не приостановят для компаний и ИП, которые:

ведут лицензируемую деятельность или находятся под постоянным госконтролем (надзором);

в последние 3 года были наказаны за грубые нарушения штрафами, приостановкой деятельности, дисквалификацией должностных лиц или были лишены лицензии;

используют производственные объекты с высоким классом опасности, ведут деятельность с высоким классом риска;

проводят обязательный аудит бухотчетности (их контролируют на качество работ), работают в сфере атомной энергетики.

Как исключить предприятие из плана проверок

Предприятие может попасть в план проверок по ошибке. То есть организация (ИП) является субъектом МСП, и в отношении его действует мораторий, но какое-то контролирующее ведомство внесло его в список по недочету.

Неправомерное решение можно отменить или оспорить. Для этого руководителю (предпринимателю) необходимо подать заявление об исключении из плана проверок и приложить к нему заверенные копии документов:

расчета по страховым взносам (в состав которого теперь входят сведения о среднесписочной численности персонала);

отчета о финрезультатах за 1 год из 3 предшествующих календарных лет. ИП могут приложить другой документ, в котором есть информация о выручке без учета НДС. Если юрлицо (ИП) работает меньше года, то представляет данные за период, прошедший со дня госрегистрации.

АО дополнительно прилагают выписку из реестра акционеров.

Пакет документов подают в ведомство, которое допустило ошибку. Оно должно рассмотреть заявление в течение 10 дней, а затем в 3-дневный срок направить ответ заявителю.

Если ведомство вынесло решение не в пользу организации (ИП), его можно оспорить в судебном порядке.

Юристы по сопровождению бизнеса компании НАСБ помогут вам подготовить пакет документов об исключении из плана проверок, а в случае необходимости, отстоят ваши интересы в судебных инстанциях. Напишите нам в Telegram: @nasb_su, WhatsApp, на почту: mail@nasb.su.

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