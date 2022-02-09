Судебка по банкротству: субсидиарка, взыскание имущества детей и амбиции управлящего на 60 млн

Банкротство — клондайк для одних и черная дыра, в которой пропадают имущество и деньги, для других. С одной стороны — кредиторы, которые хотят получить долги, с другой — руководители и собственники, которые отбиваются от субсидиарной ответственности. Найти баланс и справедливость помогают разумные судебные решения. Высшие суды за последние месяцы порадовали определениями, которые помогут защитить интересы всех заинтересованных лиц.

Тот, кого обвиняют, вправе защищаться

До недавнего времени суды отказывали бывшим директорам в праве возражать против притязаний кредиторов по субсидиарке.

По сути, контролирующее должника лицо (а директор однозначно к ним относится) было лишено действенного инструмента защиты. Включение требований в реестр непосредственно затрагивает его права и интересы, даже если его ФИО не упомянуто в судебном акте. А в процессе обособленного производства КДЛ уже не сможет оспаривать требования кредитора.

Конституционный суд указал на, казалось бы, очевидное: у того, кого можно привлечь к ответственности, должны быть все инструменты для судебной защиты, в том числе и возможность оспаривать включение требований в реестр за период, когда КДЛ реально контролировал деятельность фирмы-банкрота. Постановление от 16.11.2021 № 49-П.

Нужен грамотный профильный юрист по субсидиарке? Эксперты НАСБ помогут в любой ситуации выстроить эффективную линию защиты. Напишите нам в Telegram: @nasb_su, WhatsApp или на почту: mail@nasb.ru. Следите за информацией о наших семинарах — на них мы разбираем эффективные способы налоговой оптимизации. Часто банкротства можно избежать, просто выстроив правильную политику расходов и доходов.

Какую цену можно считать «подозрительной»?

Одно дело, когда от имущества по демпинговой цене избавляется финансово здоровая компания (смена деятельности, отказ от непрофильных активов и т.п.), и совсем иное — когда то же самое пытается сделать пред- или уже банкрот. Велик риск того, что эта сделка будет сочтена подозрительной и аннулирована.

Самое плохое для покупателя то, что денег своих он обратно, скорее всего, не получит. Подобные требования, как правило, «первые с конца», а факт приобретения по бросовой цене сам по себе подтверждает, что покупатель не проявил должной осмотрительности. Какую цену считать бросовой — на этот вопрос ответил Верховный суд, указав, что это цена, которая по непонятным причинам в два (и более раз) ниже рыночной (определение от 23.12.2021 № 305-ЭС21-19707).

Зачем вам организатор торгов?

На банкротстве зарабатывает немало народу, а ведь все расходы (по общему правилу) покрываются за счет должника. Чем больше лишних «ртов», тем меньше у кредиторов шансов получить ожидаемые выплаты.

Вот и в деле № А40-168854/2014 управляющий счел, что для продажи права аренды земельного участка просто необходимы профессионалы, которые провернут эту операцию всего за 5% от стоимости надела (более 60 млн руб.).

Спойлер: торги организовывал глава СРО, членом которой являлся старательный управляющий.

ВС счел подобную «оптимизацию» излишней, подчеркнув в определении от 07.10.2021 № 305-ЭС16-20151: управляющий должен или самостоятельно торги провести, или, если привлекает стороннего организатора, обосновать причины, по которым это делает.

Кроме того, ВС деликатно намекнул: более 60 млн руб. (5% от цены надела) за проведение стандартной сделки, которую мог провести и сам управляющий (иначе что он с такой низкой квалификацией делает на подобном посту?) — цена несуразная.

Мы так славно расторговались...

А вот пример совершенно иного рода: управляющий так активно принялся за распродажу имущества должника, что сумма выручки в разы превысила размеры обязательств. Это при том, что на дату продажи на депозит суда уже была внесена сумма, достаточная для погашения долговых обязательств.

Проще говоря, глобальная распродажа была вообще не нужна.

Верховный суд приструнил бойкого «коробейника», указав, что добросовестные управляющие:

не выставляют имущество банкрота на торги тогда, когда имеется возможность погасить долги без них;

не распродают имущество в объеме большем, чем это надо для удовлетворения требований кредиторов;

учитывают мнение должников о том, какие именно объекты стоит продавать — при условии, что погасить долг можно, реализовав лишь часть имущества.

Определение от 14.10.2021 № 305-ЭС21-10040 по делу № А40-3184/2018.

Не оставляйте течение банкротства на самотек, главбух или финансист не обладают нужными знаниями для эффективной защиты и правильной подготовки к ответам кредиторов, суда или управляющего. Обращайтесь к опытным консультантам и юристам ДО начала процедуры банкротства.

Переписать все на детей — не вариант

Выводить имущество из-под удара, переписывая на мам-пап, дедушек-бабушек и детей — старая традиция. Суды нередко отказывали управляющим в истребовании из управлений Росреестра информации об имуществе детей должника. Мол, закон не предусматривает режима общей совместной собственности родителей и детей.

ВС (увы или наконец-то) разрушил на корню попытки подобных операций: если управляющий имеет подозрения, что имущество оформлено на детей фиктивно, с единственной целью вывода активов, то суд должен позволить управляющему заполучить данные о имуществе в т. ч. детей, супругов (определение от 15.11.2021 № 307-ЭС19-23103(2) по делу № А56-6326/2018).

Проведите риск-анализ вашего бизнеса. Найдем слабые стороны, предложим варианты оптимизации, обеспечим надежное юридическое сопровождение — компания НАСБ.

⚜️ Сохраним ваш бизнес вместе с вами! ⚜️

Компания НАСБ более 20-ти лет защищает интересы налогоплательщиков, и основная наша задача — создать и внедрить систему по предупреждению налоговых рисков и защите бизнеса, помочь в спорах с контролирующими органами.

Результаты нашей работы снижают общую налоговую нагрузку от 1,5 до 7% к обороту и всегда устойчивы к любому виду налогового контроля. Также мы решаем и другие задачи, например: законное получение наличных, получение выплат учредителями, списание подотчета, предупреждение налоговых рисков при дроблении и многое другое. Скажем сразу, оптимизируя налоги, мы используем законные методы и обеляем бизнес! Делаем всё доступно и безопасно.

Мы готовы представлять вас и вашу организацию во всех инстанциях и любых спорах с контролирующими органами и в арбитражном процессе. Оказываем услуги по постановке и отладке бухгалтерского и управленческого учета для бизнеса любого масштаба и вида деятельности.

Нужно помнить, что сегодня каждый случай с защитой налогоплательщика индивидуален и требует отдельной профессиональной проработки и сопровождения. Наши знания и многолетний опыт позволяют уверенно предоставить самый высокий уровень таких услуг для бизнеса из любой отрасли.