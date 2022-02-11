Какие ошибки ФНС помогут вам опровергнуть формальность сделки

При защите налогоплательщиков многие налоговые юристы сталкиваются не только со злоупотреблениями инспекторов в части процедуры проведения проверок и запроса документов, но и с неправильной трактовкой понятий, норм права или существенных условий договоров.

Во многом это связано не с ошибкой проверяющих, а с целью обвинить налогоплательщика в нереальности сделки.

Что могут вменить проверяющие в качестве признака формальности документооборота:

1. Не согласованы условия договора.

Например, в акте налоговой проверки, указано, что в связи с несогласованностью условий поставки в части оплаты доставки груза инспекция приходит к выводу о формальности документооборота и недействительности договора.

Следует отметить, что существенным условием договора поставки не будет условие о доставке, только если сторонами не согласовано это условие как существенное.

Сделать однозначный вывод о формальности инспекция не может, поскольку сначала ей необходимо запросить дополнительную информацию, получить пояснения или допросить свидетелей. Инспекция часто пренебрегает этими действиями и делает однозначный вывод не в пользу налогоплательщика только на основании договора.

2. Отсутствуют ссылки на ГОСТы и СНИПЫ.

Опять же инспекция пытается доказать формальность документооборота в связи с отсутствием ссылок на стандарты, при этом не обращаясь к самой сути стандарта, который, как правило, применяется в добровольном порядке.

Если стороны не согласовывали условие о соответствии товара конкретному ГОСТу, то вменять нереальность сделки по этому основанию инспекция не может.

3. Использование определений в акте проверки без ссылки на закон.

Проверяющие могут проводить сравнение предмета договора и ряда вытекающих из него определений.

Например, нулевой и первый этап строительства. Законодательно эти определения закреплены, но четкого разграничения на виды выполняемых работ на разных этапах нет.

При этом инспекция может отразить, какие по ее мнению виды работ должны быть выполнены на том или ином этапе, без соответствующей ссылки на закон и нормативную документацию.

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4. Нарушение презумпции добросовестности налогоплательщика.

Налоговый кодекс закрепляет следующие положения: лицо считается невиновным в совершении налогового правонарушения, пока его виновность не будет доказана.

Налогоплательщик доказывать свою невиновность не обязан, все сомнения в виновности налогоплательщика толкуются в его пользу.

Налоговики в случае сомнений достаточно часто любят ссылаться на то, что налогоплательщик не представил дополнительные документы, которые должны доказать его невиновность. Это неверно.

Налогоплательщик вправе оспаривать выводы ФНС, но давать что-то дополнительное в целях оправдания не обязан. Если что-то инспектору не ясно, он должен уточнять у налогоплательщика, а не додумывать самостоятельно.

Как видно из примеров, они показывают отсутствие со стороны ФНС применения законов, норм права, отсутствие отсылок к нормативным актам. Во многом проверяющие пытаются просто трактовать факты в свою пользу по принципу: «Дядя Миша сказал, а тетя Зина подтвердила».

Борьбой с таким злоупотреблением будет только грамотная юридическая поддержка с привлечением налоговых консультантов. Специалисты компании НАСБ помогут вам в любой сложной ситуации.

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