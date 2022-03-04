Скидки и бонусы: когда покупателю грозят санкции от ФНС и как их избежать

Многие компании используют скидки и бонусы, чтобы клиентам было выгодно сотрудничать с ними на долгосрочной основе. Например, дают скидку, если объем поставок по договору превысит определенную сумму. Но иногда приятный бонус от продавца грозит покупателю проблемами в учете и пенями от налоговиков. Расскажем, когда такое происходит и как этого избежать.

Скидки и их последствия

Скидки бывают двух видов: текущие и ретроспективные (ретро-скидки).

С текущей скидкой все просто: клиент сразу покупает товар (работу или услугу) по сниженной цене. Проблем с налогами у него не возникает. С ретро-скидкой дело обстоит сложнее, так как ее предоставляют задним числом.

Пример: по условию договора, если клиент в течение года закупит товар на 10 млн руб., он получит скидку 5% на весь объем приобретенного товара.

В марте клиент приобрел партию товара на 6 млн руб. (в т. ч. НДС — 1 млн руб.). В мае клиент купил вторую партию товара уже со скидкой на сумму 8,55 млн руб. (в т. ч. НДС — 1,425 млн руб.). За выполнение условий договора клиент получил ретро-скидку за покупку товаров в марте. Поставщик выставил ему корректировочный счет-фактуру.

В учете покупателя это будет отражено так:

Март:

Д 41 К 60 — 6 млн руб. (оприходована первая партия товара);

Д 19 К 60 — 1 млн руб. (отражен НДС);

Д 68 К 19 — 1 млн руб. (НДС принят к вычету).

Май:

Д 41 К 60 — 8,55 млн руб. (оприходована вторая партия товара);

Д 19 К 60 — 1,425 млн руб. (отражен НДС);

Д 41 К 60 сторно — 300 тыс. руб. (уменьшена стоимость первой партии товара, которую купили в марте);

Д 19 К 60 сторно — 50 тыс. руб. (уменьшен входящий НДС в марте);

Д 60 К 19 сторно — 50 тыс. руб. (уменьшена сумма НДС к вычету).

У покупателя из примера возникает проблема: первую партию товара он приобрел в одном отчетном периоде, а скидку получил в другом.

После того, как он исправит данные в учете на основе корректировочных документов, у него возникнет долг перед бюджетом по налогу на прибыль и НДС. Так как уменьшится сумма расходов, уже учтенная в налогооблагаемой базе, и размер входного НДС.

В результате покупателю придется доплатить налог, заплатить пени и подать уточненные декларации.

Чтобы избежать этой проблемы лучше заменить ретроспективную скидку ретро-бонусом.

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Ретро-бонусы: чем хороши и как их учитывать

Ретро-бонус клиенту также дают за исполнения обязательств по закупке определенного объема товаров (работ, услуг). По большому счету это премия, которую выплачивают клиенту в денежной форме.

У клиента такая премия отражается как внереализационный доход. Бонус не облагается НДС, так как им не платят за товары (работы, услуги). Порядок выплаты бонуса должен быть прописан в договоре.

Важно: обязательно укажите в договоре, что бонус не изменяет стоимость ранее отгруженных клиенту товаров (выполненных работ, оказанных услуг). В противном случае это будет уже не бонус, а ретро-скидка.

Пример: по условию договора поставщик выплачивает покупателю 3% от суммы покупки свыше 10 млн руб.Покупатель приобрел товар на 15 млн руб. (в т. ч. НДС — 2,5 млн руб.). Поставщик выплатил ему бонус в размере 150 тыс. руб.

Учет у покупателя:

Д 41 К 60 — 12,5 млн руб. (оприходован товар);

Д 19 К 60 — 2,5 млн руб. (отражен НДС);

Д 76 К 91-1 — 150 тыс. руб. (начислен бонус по уведомлению от поставщика);

Д 51 К 76 — 150 тыс. руб. (бонус поступил на счет)

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