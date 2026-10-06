В 2026 году перед работодателями остро стоит проблема с кадрами. Модернизировать, оснастить предприятие можно. Найти специалистов, которые будут работать с оборудованием, сложно.
Рынок труда перестал быть рынком работодателя: вакансии закрываются неделями и месяцами. Одно из решений — выпускать больше, используя тот штат, что уже набран. Для этого нужно убрать из процессов всё, что съедает время. Помогают в этом принципы бережливого производства. Но чтобы их внедрить, надо обучить персонал. Рассказываем, какие есть курсы по бережливому производству и что они дают.
Почему курсы по бережливому производству актуальны в 2026 году
Внедрение принципов бережливого производства — вопрос выживания, когда нанять дополнительных людей не получается, а выпуск надо наращивать. Если людей мало, то предприятию надо использовать свои резервы: время и ресурсы, которые теряются внутри процессов. Например, простои оборудования из-за неправильно выстроенной работы, переделка брака, сложные регламенты и лишние согласования. С помощью методов бережливого производства можно найти и убрать потери.
С этим согласно и государство. Федеральный проект «Производительность труда» входит в нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика». К 2030 году в него планируют вовлечь не менее 40% средних и крупных предприятий.
По словам гендиректора ФЦК бережливое производство помогает компаниям справляться с нехваткой кадров. И это общемировая тенденция. Помимо этого, в практику бережливого производства приходит использование искусственного интеллекта. Однако, если не знать актуальные инструменты и подходы, которые изучают на курсах по бережливому производству в 2026 году, то невозможно правильно решать поставленные задачи
📋 Самый заметный результат бережливое производство даёт там, где много повторяющихся операций и видимых потерь времени: в промышленности, транспорте и логистике, торговле, ЖКХ. Результаты уже видны на практике.
Например, на отдельных предприятиях-участниках нацпроекта производительность труда выросла более чем на 30%.
Кого направить на курсы по основам бережливого производства в первую очередь
Первыми нужно учить руководителей и специалистов, которые управляют потоком: начальников цехов и участков, технологов, специалистов по качеству, руководителей проектов улучшений, логистов и планировщиков. Процессы меняют те, кто проектирует маршрут, ставит нормы и отвечает за результат участка.
📋 Помимо этого, для расширения квалификации персонала обучение по бережливому производству может быть актуально для HR. Они встраивают новые навыки в систему развития персонала. Пройти курсы стоит и управленцам высшего звена. Им надо понимать, как будет реализовываться проект внедрения бережливого производства, и оценивать результаты.
С чего начать обучение: почему лучше выбрать переподготовку по бережливому производству
Начинать обучение специалистов бережливому производству лучше с профессиональной переподготовки. Она даёт целостную систему знаний, тогда как короткие курсы повышения квалификации по бережливому производству — набор отдельных инструментов. Обучение занимает от 3 месяцев. Проходить его можно дистанционно. Это позволяет не отрывать специалистов от работы.
📋 Программы профпереподготовки по бережливому производству дают базу от понятия потерь и ценности для клиента до расчёта эффекта. Они позволяют изучить принципы, систему организации рабочего места, картирование потока создания ценности, стандартизацию работы, канбан, визуальное управление и методы расчёта экономического результата.
По сути, профессиональная переподготовка по бережливому производству должна входить в проект по его внедрению, который в общем случае выглядит так:
Диагностика потерь. Нужно замерить время хотя бы одного процесса от поступления заказа до отгрузки и увидеть, сколько времени продукт ждёт между операциями.
Пилотный поток. Для начала подходит один участок или один продукт с видимой проблемой. Брать сразу всё предприятие не стоит, иначе внимание рассеется.
Обучение ядра команды. Три-пять человек выше проходят переподготовку по основам бережливого производства, чтобы говорить на одном языке и поддерживать друг друга.
Проект на реальном процессе. Итоговая работа слушателей строится на данных своего участка, поэтому учёба сразу превращается в рабочий результат.
Масштабирование. Обученные специалисты становятся наставниками для соседних участков и переносят опыт без внешней помощи.
Пройти переподготовку по бережливому производству
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Как встроить дистанционное обучение бережливому производству в карьерный трек и обосновать руководству
Обучение бережливому производству встраивается в карьерный трек, когда за каждым уровнем закреплены ответственность и измеримый результат. Типовой маршрут выглядит так: технолог, ведущий технолог, руководитель проектов улучшений, руководитель производственной системы. Ведущий технолог владеет картированием и ведёт улучшения на участке. Руководитель проектов управляет изменениями сразу на нескольких участках. Руководитель производственной системы отвечает за стратегию и показатели предприятия.
Каждую ступень стоит привязать к цифрам: времени протекания процесса, объёму незавершённого производства и выработке на сотрудника. Тогда рост специалиста подтверждается результатом.
Для руководства нужны аргументы, чаще всего финансового характера. Характерные возражения:
✅ Это дорого. Сравнивать нужно с ценой найма. Нанять отдельного профильного специалиста трудно, а обучение своего сотрудника дает результат без введения в штат новой единицы и увеличения ФОТ.
✅ Нет времени на учёбу. Онлайн-курсы по бережливому производство дают возможность специалистам и учиться, и выполнять свои обязанности. Программу можно выбрать в учебном центре из другого региона, если она подходит по содержанию.
✅ Мы и так работаем эффективно. Достаточно предложить недельное картирование одного потока. Оно покажет, сколько времени деталь ждёт между операциями, и снимет спор цифрами.
✅ Обучим, а специалист уйдёт. Без карьерного трека обученный сотрудник ищет рост на стороне. С понятным маршрутом у него есть ступени роста внутри компании и ответственность за результат.
Коротко о бизнесе
Обучение по бережливому производству
➡️ Учебный центр НЦПО работает на основании лицензии Министерства образования и разрабатывает программы в соответствии с требованиями профстандартов. Проводим переподготовку и повышение квалификации по бережливому производству. По итогам обучения выдаются официальные документы с регистрацией в ФИС ФРДО.
Когда нужно повышение квалификации по бережливому производству
Курсы повышения квалификации по основам бережливого производства нужны, когда у специалиста уже есть база, а задачи на предприятии меняются. Короткие программы точечно закрывают пробелы или дают новые конкретные навыки. Например, в 2026 году изучают цифровые инструменты: электронные доски кайдзен, работу с данными MES-системы (системы управления производством) и расчёт OEE в реальном времени.
📋 Еще одно направление — навыки управления командой улучшений, то есть постановка целей, распределение ролей, контроль результата. Помимо этого, повышение квалификации по основам бережливого производства подойдет тем, кому для работы нужны только определенные инструменты.
Пройти повышение квалификации по бережливому производству
◾️ Актуальные программы ◾️ Официальное удостоверение ◾️ Внесение сведений в ФИС ФРДО
Маршрут получается последовательным. Переподготовка по бережливому производству с получением диплома даёт базу и узкого специалиста. Повышение квалификации поддерживает актуальность знаний и помогает закрывать задачи, которые появляются на предприятии по мере роста.
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