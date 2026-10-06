Почему курсы по бережливому производству актуальны в 2026 году

Внедрение принципов бережливого производства — вопрос выживания, когда нанять дополнительных людей не получается, а выпуск надо наращивать. Если людей мало, то предприятию надо использовать свои резервы: время и ресурсы, которые теряются внутри процессов. Например, простои оборудования из-за неправильно выстроенной работы, переделка брака, сложные регламенты и лишние согласования. С помощью методов бережливого производства можно найти и убрать потери.

С этим согласно и государство. Федеральный проект «Производительность труда» входит в нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика». К 2030 году в него планируют вовлечь не менее 40% средних и крупных предприятий.

По словам гендиректора ФЦК бережливое производство помогает компаниям справляться с нехваткой кадров. И это общемировая тенденция. Помимо этого, в практику бережливого производства приходит использование искусственного интеллекта. Однако, если не знать актуальные инструменты и подходы, которые изучают на курсах по бережливому производству в 2026 году, то невозможно правильно решать поставленные задачи

📋 Самый заметный результат бережливое производство даёт там, где много повторяющихся операций и видимых потерь времени: в промышленности, транспорте и логистике, торговле, ЖКХ. Результаты уже видны на практике.