Выбор в пользу КЭДО делают всё чаще. По оценкам экспертов к началу 2026 года на электронный документооборот перешли более 20% российских компаний. Цифра упрощает работу от сбора и оформления документов до контроля соблюдения требований ТК РФ.
Говорим о том, кто такой сегодня специалист по электронному кадровому документообороту — отдельный сотрудник или кадровик с дополнительными функциями, а также как их получить с помощью обучения КЭДО на курсах.
Почему обучение по КЭДО актуально
С ноября 2021 года действует № 377-ФЗ, который разрешил вести кадровые документы в электронном виде. Эксперимент показал, что цифровые документы лучше защищены, а взаимодействие работодателя и работников в части оформления трудовых отношений с помощью КЭДО проходит удобнее и быстрее для обоих сторон.
Работодатель сам решает, переходить ли на КЭДО. Фиксируют решение в локальном нормативном акте. В нем указывают все документы, которые будут оформляться в электронном виде. Исходя из этого, требованиям к формату электронных документов должны соответствовать только те, которые выбраны работодателем.
Внедрение КЭДО, а, значит, и наличие пройденного обучения по электронному документообороту кадров у специалистов, актуально для компаний:
✅ Со штатом уже от 30-50 человек. Объём кадровых документов растёт вместе с численностью персонала. Бумажный документооборот начинает тормозить процессы. При этом, для малого бизнеса достаточно сервисов без сложных интеграций.
✅ С сотрудниками, которые работают дистанционно или на удаленке, самозанятыми, по договорам ГПХ. Работнику не нужно приезжать в офис, чтобы подписать договор или заявление, получить справки.
Пройти обучение по КЭДО
◾️ Актуальные программы ◾️ Официальное удостоверение ◾️ Внесение сведений в ФИС ФРДО
Зачем нужно обучение по электронному кадровому документообороту
Сам по себе переход на электронный документооборот — простой процесс, который не занимает много времени. Однако обучение КЭДО должно быть обязательной составляющей.
Внедрение включает в себя несколько шагов:
Решение о переходе. Компания оформляет приказ или положение о введении кадрового электронного документооборота в соответствии со ст. 22.2 ТК РФ.
Уведомление сотрудников. Работодатель сообщает о переходе, оформляет соглашение о присоединении к КЭДО и получает согласие работников с учетом ст. 22.2 ТК РФ.
Подбор сервиса. Компания выбирает сервис, встраивает его в учётную систему и получает электронные подписи для работодателя и специалистов.
Выбор первого отдела для перехода. Работодатель организует курсы по электронному документообороту кадров для персонала и проверяет, как система работает на практике.
Расширение на всю компанию. Остальные отделы подключают к КЭДО, а их сотрудники проходят курсы по СЭД для документооборота.
На практике обучение чаще всего нужно специалистам, которые решают кадровые и бухгалтерские задачи: бухгалтерам, сотрудникам отдела кадров и HR, руководителям подразделений и департаментов.
Обучение по КЭДО в первую очередь нужно, чтобы изучить законодательную базу, которая регулирует его использование:
📋 № 377-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации. Закон добавил в Трудовой кодекс нормы о кадровом электронном документообороте, статьи 22.1–22.3.
📋 Постановление Правительства № 1192. Правила касаются того, как ИС работодателя подписывает электронные документы, хранит их, фиксирует получение сторонами и взаимодействует с «Госуслугами».
📋 Приказ Минтруда № 578н «Об утверждении Единых требований к составу и форматам документов, связанных с работой, оформляемых в электронном виде без дублирования на бумажном носителе». Они касаются состава и форматы документов.
📋 Приказ Минтруда № 423 «О мероприятиях по апробации механизма подписания кадровых документов в электронном виде с использованием многофункционального сервиса обмена информацией». Он касается эксперимента по подписанию кадровых электронных документов с использованием национального мессенджера MAX.
Курсы по КЭДО должны научить работать с документами и понять, с какими сложностями можно столкнуться при переходе. Помимо этого, обучение помогает выбрать информационную систему, если в компании это ещё не сделали. По ТК РФ на сегодня можно использовать или Единую цифровую платформу «Работа в России» и ИС работодателя.
Коротко о бизнесе
Обучение по КЭДО
➡️ Учебный центр НЦПО работает на основании лицензии Министерства образования и разрабатывает программы в соответствии с требованиями профстандартов. Проводим повышение квалификации по КЭДО. По итогам обучения выдается официальное удостоверение с регистрацией в ФИС ФРДО.
Что должен давать курс по КЭДО
Курс по электронному кадровому документообороту — по сути, повышение квалификации. Специалист осваивает новый инструмент работы с персоналом и перестаёт терять время на рутину и ошибки.
После обучения он знает:
какие документы можно переводить в электронный вид, а какие нет;
какой должен быть формат и состав электронных документов;
как и какие электронные подписи выпускать и использовать;
как работать с персональными данными, которые должны быть защищены;
как хранить и архивировать электронные кадровые документы;
как использовать машиночитаемую доверенность.
📋 Специалист по КЭДО сегодня — сотрудник, который умеет работать с электронным кадровым документооборотом. У персонала средних и крупных компаний эти компетенции уже должны быть по умолчанию. Если КЭДО только вводится, то сотрудников надо обучить. Курс можно пройти дистанционно, он занимает от 36 до 144 часов.
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