Зачем нужно обучение по электронному кадровому документообороту

Сам по себе переход на электронный документооборот — простой процесс, который не занимает много времени. Однако обучение КЭДО должно быть обязательной составляющей.

Как внедрить КЭДО в компании

Внедрение включает в себя несколько шагов:

Решение о переходе. Компания оформляет приказ или положение о введении кадрового электронного документооборота в соответствии со ст. 22.2 ТК РФ. Уведомление сотрудников. Работодатель сообщает о переходе, оформляет соглашение о присоединении к КЭДО и получает согласие работников с учетом ст. 22.2 ТК РФ. Подбор сервиса. Компания выбирает сервис, встраивает его в учётную систему и получает электронные подписи для работодателя и специалистов. Выбор первого отдела для перехода. Работодатель организует курсы по электронному документообороту кадров для персонала и проверяет, как система работает на практике. Расширение на всю компанию. Остальные отделы подключают к КЭДО, а их сотрудники проходят курсы по СЭД для документооборота.

На практике обучение чаще всего нужно специалистам, которые решают кадровые и бухгалтерские задачи: бухгалтерам, сотрудникам отдела кадров и HR, руководителям подразделений и департаментов.

Обучение по КЭДО в первую очередь нужно, чтобы изучить законодательную базу, которая регулирует его использование:

📋 № 377-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации. Закон добавил в Трудовой кодекс нормы о кадровом электронном документообороте, статьи 22.1–22.3.

📋 Постановление Правительства № 1192. Правила касаются того, как ИС работодателя подписывает электронные документы, хранит их, фиксирует получение сторонами и взаимодействует с «Госуслугами».

📋 Приказ Минтруда № 578н «Об утверждении Единых требований к составу и форматам документов, связанных с работой, оформляемых в электронном виде без дублирования на бумажном носителе». Они касаются состава и форматы документов.

📋 Приказ Минтруда № 423 «О мероприятиях по апробации механизма подписания кадровых документов в электронном виде с использованием многофункционального сервиса обмена информацией». Он касается эксперимента по подписанию кадровых электронных документов с использованием национального мессенджера MAX.

Курсы по КЭДО должны научить работать с документами и понять, с какими сложностями можно столкнуться при переходе. Помимо этого, обучение помогает выбрать информационную систему, если в компании это ещё не сделали. По ТК РФ на сегодня можно использовать или Единую цифровую платформу «Работа в России» и ИС работодателя.