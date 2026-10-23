Промышленная безопасность в 2026 году: изменения в законах и обучение специалистов на опо

Отсутствие обучения по промышленной безопасности у руководителей и специалистов относят к грубым нарушениям. За них по ст. 9.1 КоАП организации грозит штраф до 1 000 000 рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток.

Соблюдение требований промбезопасности на ОПО жёстко контролируют. Регулируют сферу № 116-ФЗ, подзаконные акты Правительства и Ростехнадзора. Они определяют, кто проходит обучение промышленной безопасности на предприятии, сдаёт аттестацию и как часто это надо делать.

В 2026 году в закон внесли поправки, которые влияют на планирование подготовки и проверки знаний персонала.