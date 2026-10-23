Промышленная безопасность в 2026 году: изменения в законах и обучение специалистов на опо

Отсутствие обучения по промышленной безопасности у руководителей и специалистов относят к грубым нарушениям. За них по ст. 9.1 КоАП организации грозит штраф до 1 000 000 рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток.
Соблюдение требований промбезопасности на ОПО жёстко контролируют. Регулируют сферу № 116-ФЗ, подзаконные акты Правительства и Ростехнадзора. Они определяют, кто проходит обучение промышленной безопасности на предприятии, сдаёт аттестацию и как часто это надо делать.
В 2026 году в закон внесли поправки, которые влияют на планирование подготовки и проверки знаний персонала.
Что нового в нормативной базе и как это связано с обучением по промышленной безопасности
Главное изменение в нормативной базе — принятие № 94-ФЗ, который вносит поправки в № 116-ФЗ. Он касается организации сварочных работ на ОПО и вступает в силу 1 марта 2027 года. В соответствии с корректировками в НПА, появляются новые правила проверки готовности или независимой оценки квалификации специалистов сварочного производства. Однако их нельзя включать в состав категорий персонала, который сдает аттестацию.
📖 Это значит, что персонал, который ответственен за организацию и контроль выполнения сварочных работ на ОПО — специалисты сварочного производства экзамены для Ростехнадзора не сдают. Им не нужны ни курсы повышения квалификации по промышленной безопасности, ни подготовка к аттестации. Это надо учесть при планировании для специалистов обучения по промбезу.
Кто обязан проходить программы обучения по промышленной безопасности
Повышение квалификации по промышленной безопасности обязаны проходить четыре категории работников. В этой части нормативных актов изменений нет.
Требования устанавливают ст. 14.1 № 116-ФЗ и Постановление Правительства № 13. Курсы по промышленной безопасности проходит:
Ответственные за производственный контроль. Это специалисты, на которых возложены функции контроля за соблюдением требований промышленной безопасности в организации, эксплуатирующей ОПО I, II или III класса опасности.
Члены аттестационных комиссий. Это сотрудники организаций, работающих в области промышленной безопасности, которые принимают экзамены у коллег внутри предприятия.
Специалисты по авторскому надзору. Это те, кто следит за соответствием работ проекту при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, техническом перевооружении, консервации и ликвидации ОПО.
Специалисты строительного контроля. Это персонал подрядчика или технического заказчика, который проверяет качество и безопасность работ при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте ОПО.
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Периодичность обучения по промышленной безопасности
Дополнительное профессиональное обучение в области промышленной безопасности надо проходить каждые 5 лет. Это требование ст. 14.1 № 116-ФЗ. Такая периодичность обучения по промбезопасности позволяет поддерживать квалификацию на нужном уровне и учитывать изменений в нормативной базе.
📖 По сути, к дополнительному образованию относят и курсы повышение квалификации в области промышленной безопасности для специалистов разного звена и профиля, и курсы переподготовки. Работодатель решает, на какие программы направлять персонал.
Например, тем, у кого был большой перерыв в работе по профилю, лучше подойдет короткая комплексная переподготовка на 250 часов. Большинству достаточно повышения квалификации по промбезопасности. Программы подбирают с учетом должности и специфики объекта, пробелов в знаниях.
Относится ли подготовка к экзаменам по промышленной безопасности к дополнительному обучению
Аттестацию по промбезу проводят тоже каждые 5 лет. Нормативных требований к обязательной подготовке к экзамену по промбезопасности Ростехнадзор и №116-ФЗ не устанавливают. Работодатель самостоятельно решает, направлять ли на нее персонал.
С точки зрения расходов подготовка выгодна: госпошлина на 2026 год — 2000 рублей за каждую область аттестации. За каждую пересдачу платить приходится снова. Тех, кто не сдал экзамен, №116-ФЗ запрещает допускать к работе. Подготовка к аттестации в Ростехнадзоре снижает шансы не сдать экзамен. Направляют на нее тех, кто аттестуется:
Руководители организаций и обособленных подразделений. Это компании, которые проектируют, строят, эксплуатируют, реконструируют, ремонтируют, технически перевооружают, консервируют и ликвидируют ОПО I, II или III класса, а также монтируют, налаживают, обслуживают и ремонтируют технические устройства на таких объектах.
Ответственные за контроль. Это специалисты, отвечающие за производственный контроль на ОПО, за авторский надзор и строительный контроль на ОПО.
Инженерно-технические работники. Это специалисты, которые руководят производственной деятельностью в сфере промышленной безопасности ОПО.
Члены аттестационных комиссий. В эту группу входят сотрудники организаций, не попавшие в первые три категории.
Сами по себе курсы подготовки к аттестации не относятся к программам дополнительного образования. Помимо этого, должности тех, кто обязан повышать квалификацию, и тех, кто сдаёт экзамен, совпадают не всегда. Однако можно сократить расходы на обучение по промышленной безопасности.
🎓 Для этого подбирают расширенные программы повышения квалификации или курсы по сложным темам, по которым есть пробелы в знаниях. Специалисты одновременно и получают удостоверение о повышении квалификации по промышленной безопасности, и готовятся к аттестации.
Можно ли проходить обучение по промбезопасности онлайн
Формы и форматы курсов по промбезопасности определяет организация, эксплуатирующая опасный производственный объект. Это устанавливает №116-ФЗ. Типовых программ у регулятора тоже нет.
👷 Работодатель может направить персонал проходить обучение по промышленной безопасности дистанционно, очно-заочно и очно.
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