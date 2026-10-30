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Обучение по техносферной безопасности: когда компании нужен отдельный сотрудник, а не просто специалист по охране труда

Обучение по техносферной безопасности: когда компании нужен отдельный сотрудник, а не просто специалист по охране труда

У компаний становится больше поводов пересмотреть подход к безопасности и найму специалистов. С одной стороны, ужесточаются требования регуляторов, с другой — надо сокращать издержки: например, за счет снижения ФОТ.

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На предприятиях занимаются вопросами промышленной, пожарной, экологической безопасности, охраны труда для безопасности на производстве, готовности к авариям и ЧС. Поручать все направления тому, кто прошел только узкое обучение по техносферной безопасности: специалисту по охране труда — нельзя.

У каждого из регуляторов свои требования к подготовке. Нанимать на каждое направление отдельного специалиста дорого. Выходов для экономии на зарплате два: взять на работу универсала или направить на комплексную профпереподготовку по техносферной безопасности своего сотрудника. 

Какие общие компетенции дает обучение по техносферной безопасности

У комплексной профподготовки по техносферной безопасности обобщающий характер. Это база знаний, которая позволяет работать в любой области обеспечения безопасности.

Специалист может отвечать за то, чтобы производство в целом не создавало угроз ни для персонала, ни для окружающей среды, ни для самой компании с точки зрения ответственности перед надзорными органами.

На практике это означает, что специалист, который получил основное или допобразование по техносферной безопасности способен:

  • ориентироваться в нормативных требованиях сразу по нескольким областям: охрана труда, пожарная, промышленная и экологическая безопасность, защита от чрезвычайных ситуаций;

  • выявлять и оценивать риски на уровне предприятия, а не только отдельного рабочего места, и расставлять приоритеты по тому, что устранять в первую очередь;

  • выстраивать единую документацию и избегать противоречий между требованиями разных направлений;

  • планировать профилактику аварий и порядок действий при них, а не только реагировать на последствия;

  • вести экологическую отчётность и контролировать обращение с отходами, выбросами и сбросами;

  • сопровождать плановые, внеплановые проверки и общаться с надзорными органами по всем направлениям;

  • анализировать причины происшествий и предлагать системные меры, а не разовые исправления.

📋 Для работодателя важно, что зоны ответственности объединены. Когда за безопасность отвечает один специалист, который понимает связи между направлениями, то снижается риск того, что требования одной области будут выполнены в ущерб другой. 

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Для каких должностей диплом по техносферной безопасности профильный

Основное или дополнительное профессиональное образование по техносферной безопасности на курсах переподготовки — требование для целого ряда должностей. Это можно увидеть по приказам регуляторов отраслей и профстандартам. С переквалификацией по техносферной безопасности можно выполнять функции:

  • инженера по промышленной безопасности;

  • специалиста по экологической безопасности в промышленности;

  • специалиста по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям;

  • специалиста по пожарной профилактике;

  • инженера по техническом надзору;

  • специалиста по оценке рисков;

  • специалиста по охране труда;

  • руководителя службы охраны труда, промышленной безопасности и экологии (HSE).

Образец диплома о профессиональной переподготовке по техносферной безопасности. УЦ НЦПО
Образец диплома о профессиональной переподготовке по техносферной безопасности. УЦ НЦПО

Небольшим и средним предприятиям редко нужны в штате отдельные ставки СОТ, специалиста по пожарной безопасности, ГО и ЧС. Один сотрудник с профпереподготовкой по техносферной безопасности: охране труда и другим областям способен взять на себя несколько направлений, благодаря пересекающимся компетенциям. 

Кем можно работать с переквалификацией по техносферной безопасности
Кем можно работать с переквалификацией по техносферной безопасности

Какие есть программы обучения по техносферной безопасности

При вузовской подготовке сначала идет обучение по общей программе. Затем можно выбрать конкретный профиль для учебы в магистратуре. Дополнительное обучение по специальности «Техносферная безопасность» тоже предусматривает переподготовку по узким направлениям в одной из областей:

✅охрана труда: организация системы управления охраной труда, обучение и инструктажи, документооборот, расследование несчастных случаев;

пожарная безопасность: противопожарный режим, оценка пожарных рисков, организация эвакуации и обслуживание систем защиты;

промышленная безопасность: требования к опасным производственным объектам, производственный контроль, предупреждение аварий;

гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций: планирование действий при ЧС, создание и поддержание готовности сил и средств;

экологическая безопасность: обращение с отходами, учёт выбросов и сбросов, экологическая отчётность.

Помимо этого, есть комплексные программы обучения по техносферной безопасности. Она дает знания в смежных направлениях. Специалисты не только разбирают требования каждой из областей, но и учатся совмещать их: учитывать, как меры по одному направлению влияют на другое, и выстраивать единую систему безопасности предприятия.

📜 По сути, узкая программа: например, профессиональной переподготовки по техносферной безопасности для охраны труда готовит исполнителя к работе на конкретном участке. Такой специалист хорош там, где риски сосредоточены в одной области. Комплексная программа готовит сотрудника, способного отвечать за безопасность предприятия в целом: от планирования и оценки рисков до взаимодействия с надзорными органами. 

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Когда нужен специалист с профильным образованием или профессиональной переподготовкой по техносферной безопасности

Отдельный сотрудник с комплексной переподготовкой по направлению техносферной безопасности нужен в двух случаях.

📋 Первый — если организациях небольшая, а риски минимальны. Вес объем работы по охране труда, пожарной безопасности и безопасности в чрезвычайных ситуациях можно поручить одному специалисту, который будет совмещать должности. 

📋 Второй случай — масштабные и сложные производства, в том числе ОПО. Цеха, склады с опасными веществами, сложное оборудование, несколько площадок, работа с отходами и выбросами требуют системного управления рисками. И тут важно не просто исполнять требования, а прогнозировать, где и как может произойти инцидент, что именно он может затронуть. Комплексное переобучение по техносферной безопасности позволяет оценивать риски на уровне предприятия и выстраивать приоритеты.

Можно ли пройти обучение по техносферной безопасности дистанционно

В большинстве случаев образовательные организации проводят профессиональную переподготовку по техносферной безопасности дистанционно. Это рабочий вариант и для компаний, которые хотят направить персонал на переобучение, и для слушателей. 

Если работодатель направляет сотрудника пройти переподготовку по техносферной безопасности: охране труда и другим направлениям, то онлайн-формат решает практические задачи компании:

  • сотрудник не выбывает из рабочего процесса и продолжает выполнять текущие обязанности;

  • нет сопутствующих расходов на командировку на время итоговой аттестации и замен на время очных занятий.

Для будущих специалистов проходить обучение по техносферной безопасности заочно или дистанционно тоже удобно. Можно совмещать учёбу с текущей работой. Занятия не привязаны к графику и расписанию группы, можно двигаться в своём темпе.

При выборе программы надо смотреть не на формат, а на содержание курса и на то, насколько он соответствует задачам предприятия. Дистанционная форма сама по себе не снижает ценность квалификации, если программа охватывает нужные направления и дает те компетенции, которые необходимы для работы.=

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