Обучение по техносферной безопасности: когда компании нужен отдельный сотрудник, а не просто специалист по охране труда

На предприятиях занимаются вопросами промышленной, пожарной, экологической безопасности, охраны труда для безопасности на производстве, готовности к авариям и ЧС. Поручать все направления тому, кто прошел только узкое обучение по техносферной безопасности: специалисту по охране труда — нельзя.

У каждого из регуляторов свои требования к подготовке. Нанимать на каждое направление отдельного специалиста дорого. Выходов для экономии на зарплате два: взять на работу универсала или направить на комплексную профпереподготовку по техносферной безопасности своего сотрудника.