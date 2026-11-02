Обучение по противодействию коррупции в организации: кого из сотрудников нужно отправить на курсы

Персонал организации должен вовремя узнавать о локальных актах, установленных стандартах, ответственности за их нарушение и о любых изменениях в этих документах. Федеральный закон не включает обучение сотрудников противодействие коррупции в число мер. Однако Минтруд рекомендует проводить его систематически.
Нормативная база по обучению по антикоррупции
Нормативная база по обучению профилактике коррупции включает в себя пять документов. Они задают единый подход к работе в организациях любой формы собственности, организационно-правовой формы и отраслевой принадлежности. Сферу регулируют:
Федеральный закон № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» — базовый закон, на котором строятся все остальные документы;
Указ Президента РФ № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции»» — развивает отдельные положения закона;
«Меры по предупреждению коррупции в организациях» (утверждены Минтрудом России) — предусматривает информирование, консультирование и обучение работников;
«Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции», подготовленные Минтрудом, — разъясняют, как внедрять эти меры;
Антикоррупционная хартия российского бизнеса — стандарт деловой этики, к которому компании присоединяются добровольно.
Кому нужны курсы по противодействию коррупции
Курсы обучения по антикоррупции нужны сотрудникам, в чьей работе есть профильные функции или повышенные риски. Федеральные государственные служащие и работники, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, должны проходить обучение противодействию коррупции по Указу Президента РФ № 309. Для остальных организаций ориентиром служат «Меры по предупреждению коррупции в организациях» и методические рекомендации Минтруда.
В первую очередь обучение по антикоррупционной деятельности проходят:
руководители организации, которые принимают решения и задают стандарты поведения;
вновь принятые сотрудники, которым нужно узнать действующие правила;
персонал, ответственный за предупреждение коррупции в организации;
сотрудники, на которых налагаются более строгие антикоррупционные стандарты;
персонал, чья деятельность связана со специфическими коррупционными рисками, например, участники закупочной деятельности.
📋 Помимо регулярного обучения в сфере противодействия коррупции в учреждениях и компаниях организуют и ситуативное.
Ситуативное обучение организуют, когда меняются условия работы. По рекомендациям Минтруда его проводят, если:
сотрудника назначают на новую должность с повышенными коррупционными рисками или с обязанностями по предупреждению и противодействию коррупции;
произошли значительные изменения направлений работы или организационно-штатной структуры компании, поэтому надо обучить тех сотрудников, которых эти изменения затрагивают;
в организации обнаружили неэффективность отдельных антикоррупционных мер, поэтому необходимо дополнительно обучить персонал, ответственный за предупреждение коррупции.
Коротко о бизнесе
Обучение по противодействию коррупции в организации
➡️ Учебный центр НЦПО работает на основании лицензии Министерства образования и разрабатывает программы в соответствии с требованиями профстандартов. Проводим переподготовку и повышение квалификации по противодействию коррупции в организации. По итогам обучения выдаются официальные документы с регистрацией в ФИС ФРДО.
Кто должен проходить повышение квалификации по противодействию коррупции
Курсы повышения квалификации по противодействию коррупции проходят сотрудники разных уровней. Содержание и объём программы зависит от должности и рисков, целей и задач слушателей.
По №273-ФЗ это могут быть как программы повышение квалификации госслужащих по противодействию коррупции, так и курсы профессиональной переподготовки. В соответствии с рекомендациями Минтруда можно условно выделить три группы программ:
✅ Обучение противодействию коррупции на 16 часов. Это короткие курсы, цель которых —дать представление о системе противодействия коррупции и об основных антикоррупционных. Они подходят тем, кого только приняли на работу, и сотрудников на должностях с низкими рисками.
✅ Повышение квалификации по профилактике коррупции на 40 часов. Эти программы рассчитаны на руководящий персонал и специалистов со специфическими рисками, например, в ВЭД, ИТ и доступе к данным.
✅ Обучение по противодействию коррупции на 72 часа и более. Это курсы для руководителей и сотрудников, ответственных за антикоррупционную деятельность, а также персонала, который должен соблюдать наиболее строгие стандарты.
Пройти повышение квалификации по противодействию коррупции в организации
◾️ Актуальные программы ◾️ Официальное удостоверение ◾️ Внесение сведений в ФИС ФРДО
После таких программ выдают удостоверение по антикоррупционной деятельности, которое подтверждает повышение квалификации.
Кто проходит профпереподготовку по противодействию коррупции
Профессиональную переподготовку на курсах по противодействию коррупции в государственных учреждениях проходят федеральные госслужащие, в чьи обязанности входит участие в противодействии коррупции, специалисты по противодействию коррупции и руководители подразделений по профилактике коррупционных нарушений. Подходят эти программы и для специалистов и управленцев в бизнесе.
Это комплексные курсы по борьбе с коррупцией. Они формируют новую узкую квалификацию, которая нужна для профильных задач. И подтверждает её диплом о переподготовке, а не удостоверение по борьбе с коррупцией.
📋 Переподготовка нужны из-за характера работы. Эти специалисты не решают антикоррупционные задачи эпизодически, а выстраивают систему: готовят антикоррупционную политику, оценивают риски, проверяют контрагентов и взаимодействуют с надзорными органами. Курсы повышения квалификации по антикоррупционной деятельности раскрывают только отдельные темы и для обучения на специалиста по противодействию коррупции не подходят.
Пройти переподготовку по противодействию коррупции в организации
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Когда и как организовывать обучение на курсах повышения квалификации по антикоррупции
Для обучения в целях повышения квалификации по антикоррупционной деятельности или переподготовки персонал направляют в образовательные организации, которые реализуют такие программы. Формат курсов может варьироваться, в зависимости от категории слушателей.
Например, Минтруд рекомендует проводить обучение по противодействию коррупции дистанционно или в смешанной форме, при которой дистанционные модули сочетают с очными занятиями.
Единых требований к периодичности нет. Руководителям и сотрудникам, ответственным за антикоррупционную работу, рекомендовано проходить повышение квалификации в сфере противодействия коррупции на регулярной основе. Например, Минтруд в «Мерах по предупреждению коррупции в организациях» говорит обучать персонал систематически, например, один раз в год.
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Не пугайте форумчан громкими заголовками. Если коммерческое предприятие СМП, не ндо вводить (придумывать) сложные регламенты и процедцры) достаточно руководителю провести некую проверку. Хотя бы внести в договор антикоррупционную оговорку- по простому, не давать и не брать взятки))))