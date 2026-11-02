Обучение по противодействию коррупции в организации: кого из сотрудников нужно отправить на курсы

Кому нужны курсы по противодействию коррупции

Курсы обучения по антикоррупции нужны сотрудникам, в чьей работе есть профильные функции или повышенные риски. Федеральные государственные служащие и работники, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, должны проходить обучение противодействию коррупции по Указу Президента РФ № 309. Для остальных организаций ориентиром служат «Меры по предупреждению коррупции в организациях» и методические рекомендации Минтруда.

В первую очередь обучение по антикоррупционной деятельности проходят:

руководители организации, которые принимают решения и задают стандарты поведения;

вновь принятые сотрудники, которым нужно узнать действующие правила;

персонал, ответственный за предупреждение коррупции в организации;

сотрудники, на которых налагаются более строгие антикоррупционные стандарты;

персонал, чья деятельность связана со специфическими коррупционными рисками, например, участники закупочной деятельности.

📋 Помимо регулярного обучения в сфере противодействия коррупции в учреждениях и компаниях организуют и ситуативное.

Кому необходимо антикоррупционное обучение

Ситуативное обучение организуют, когда меняются условия работы. По рекомендациям Минтруда его проводят, если: