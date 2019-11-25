Что можно включить в налоговый вычет при покупке жилья?

Имущественный вычет включает не только стоимость жилья. Есть ряд сопутствующих затрат, которые могут быть учтены при расчете налогового вычета:

купили/построили квартиру, дом, комнату, долю в жилье;

купили земельный участок с жилым домом или участок для строительства;

купили дом со статусом неоконченного строительства;

оплачиваете или уже выплатили проценты по ипотечному кредиту;

оплатили строительные и отделочные материалы;

оплатили работы/услуги для стройки и отделки;

заплатили за проектно-сметную документацию;

оплатили подключение к инженерным сетям, коммуникациям.

А вот расходы на перепланировку, переустройство, реконструкцию готового дома в налоговый вычет включить нельзя. Можно пристроить дополнительную комнату, добавить этаж или веранду, но инспекция не примет счета за эти работы и материалы.

Если вы планируете перестройку, ваш дом в договоре купли-продажи должен иметь статус «незавершенное строительство», только в этом случае вы сможете вернуть себе часть расходов по обновлению дома. Но и в этом случае в вычет не попадает монтаж сантехники и душевой кабины, установка газового и любого другого оборудования. Правило касается и придомовых построек — сарая, забора, гаража, бани, бассейна.

Более подробно об имущественном налоговом вычете и о том, как заполнить декларацию 3-НДФЛ, читайте на нашем сайте в статье «Налоговый вычет при покупке квартиры, дома, участка земли».

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