Проверьте, имеете ли вы право на налоговый вычет

Чтобы претендовать на возврат налога при покупке квартиры или другого жилья, необходимо отвечать нескольким требованиям:

1. Быть налоговым резидентом РФ (п. 2 ст. 207 НК), то есть находиться на территории России не меньше 183 календарных дней в течение года.

Так как статус резидента не зависит от наличия или отсутствия российского гражданства, им может быть как гражданин другой страны, так и лицо без гражданства. При этом россиянин может и не быть налоговым резидентом РФ.

2. Иметь документы, подтверждающие покупку. То есть вы должны доказать, что заплатили за жилье или землю из собственных средств, а не получили квартиру в наследство или в подарок.

Возврат НДФЛ рассчитывается от реально понесенных расходов независимо от того, полной была оплата или частичной. Поэтому к получателям субсидий, материнского капитала, участникам военной ипотеки применяются особые правила расчета имущественного вычета, ведь часть денег на покупку им предоставило государство.

3. Иметь документы, подтверждающие право собственности. Если квартира приобретена по договору купли-продажи – выписку из ЕГРН, если оформлен договор долевого участия – Акт приема-передачи.

Обратите внимание — правоустанавливающие документы могут быть оформлены на любого из супругов, но никак не на иного родственника. Если вы лично заплатили за квартиру, но оформили ее на маму, налоговый вычет вам не получить.

4. Вычет не дадут, если жилье куплено у взаимозависимых лиц. Согласно п. 1, 2, 7 ст. 105.1 НК, это близкие родственники или любое лицо, способное повлиять на условия сделки.

Например, вы не можете претендовать на возврат НДФЛ при покупке квартиры у своего начальника. Это же относится к сделке между сожителями (не путать с гражданскими супругами) и между родителями общего ребенка, не состоящими в браке.

Список близких родственников:

Супруг (-а);

родители, включая усыновителей;

дети, в том числе усыновленные;

братья и сестры, полнородные и неполнородные;

опекун или попечитель и подопечный.

Поэтому если вы купили квартиру у мамы или другого близкого родственника, налоговая инспекция откажет в предоставлении вычета. При этом теща, тесть, свекор, свекровь, зять, невестка, двоюродные братья и двоюродные сестры не считаются взаимозависимыми лицами.

5. Вы ранее не использовали право на имущественный вычет. Для того чтобы правильно понимать это ограничение, нужно учитывать дату покупки жилья или земли:

Если вы купили квартиру, дом или участок до 1 января 2014 года, то получить имущественный налоговый вычет можно только единожды. И не важно, сколько вы потратили денег, и какую сумму в итоге получили.

Если же жилье или земля куплены в 2014 году и позднее, и до этого момента вы не получали вычет, у вас есть право воспользоваться вычетом несколько раз. Но и в этом случае суммарный размер вычета не может быть больше 2 млн рублей.

Подробно о правилах предоставления вычета читайте в статье «Сколько раз можно получить налоговый вычет при покупке квартиры».

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