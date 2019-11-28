Собираем документы на имущественный налоговый вычет

Думаете, самый популярный вопрос наших клиентов это «дадут ли мне вычет?». Ничуть не бывало! Большинство спрашивает, «реально ли собрать все необходимые документы?». Вот так. И очень удивляются, что пакет документов для налоговой вполне скромный и вменяемый.

Итак, не переживаем, не волнуемся и готовим:

Документ, удостоверяющий личность. Как правило, это паспорт. Если, конечно, вы не моряк, не находитесь на действительной военной службе и не работник прокуратуры. У них свои удостоверения. По правилам паспорт не обязателен. Но, все же, лучше сделать копию основных страниц.

Временное удостоверение личности гражданина РФ должны предоставить те, кто потерял основной документ. Подготовьте ксерокопию.

Справка 2-НДФЛ из бухгалтерии вашего работодателя. В справке все сказано о ваших доходах и налогах в течение года, за который оформляете вычет. Справку нужно взять со всех мест работы за год. Оригинал.

Заявление на налоговый вычет. Это стандартная форма, в которой вы указываете реквизиты банковского счета, на который вам перечислят деньги после одобрения вычета. Оригинал.

Договор купли-продажи или договор долевого участия. Подготовьте копию и на каждой странице напишите «копия верна», поставьте подпись с расшифровкой и текущую дату.

Платежные документы. Копии любых документов, подтверждающих платеж: банковские выписки, платежные поручения, квитанции к приходным ордерам и т. п.

Если вы покупали жилье за наличные, возьмите у продавца рукописную расписку. Заверять у нотариуса не нужно.

Свидетельство о регистрации права собственности — выписка из ЕГРН для договора купли-продажи. Подготовьте копию и на каждой странице напишите «копия верна», поставьте подпись с расшифровкой и текущую дату.

Акт приема-передачи жилья для договора долевого участия. Самостоятельно заверьте копию.

Налоговая декларация 3-НДФЛ. В инспекцию предоставляется оригинал.

Более подробно об имущественном налоговом вычете и том, как заполнить декларацию 3-НДФЛ, читайте на нашем сайте.

Подписывайтесь на наш блог, ставьте лайки, комментируйте! Скоро мы расскажем о том, что такое вычет за ипотеку и как правильно его оформить.

Мы на Яндекс Дзене