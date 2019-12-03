Как получить налоговый вычет за проценты по ипотеке?

Ипотека… Как много в этом слове надежды, страхов, ожидания и сомнений! Чтобы немного осветлить небезупречный образ ипотеки, расскажем, как можно вернуть часть выплаченных банку процентов.

Итак, что это такое — налоговый вычет на проценты?

В расчет берутся только реально погашенные проценты. Будущие, то есть еще не осуществленные, платежи не считаются. С 01.01.2014 года максимальный размер налогового вычета – 3 млн рублей. Это значит, что на ваш счет может вернуться до 390 тыс. рублей – 13% х 3 млн рублей.

До 1 января 2014 года налоговый вычет на проценты не имел верхней границы. И если ваше жилье куплено до 2014 года, и это ваш первый вычет по ипотеке, можно заявить к вычету всю сумму выплаченных процентов.

Пример:

В 2009 году вы взяли ипотечный кредит на 12 млн руб. и купили дом. С 2009 по 2019 выплатили банку 4 млн руб. процентов. Раз сделка оформлена до 2014 года, можно получить вычет на всю сумму процентов. В итоге на ваш счет будет зачислено 520 тыс. руб. (13% х 4 млн руб.).

Важный момент! Если стоимость квартиры по договору ниже, чем сумма взятых в ипотеку средств, то налоговый возврат будет рассчитан из реальной стоимости квартиры.

Пример:

В 2010 году вы оформили ипотеку на 9 млн руб. и выплатили банку 4 млн руб. процентов. При этом квартиру вы купили за 5 млн руб., что и отмечено в договоре купли-продажи.

Раз сделка оформлена до 2014 года, можно получить вычет на всю сумму процентов. Но в вычет попадут проценты с кредита в 5 млн, а не в 9 млн руб., то есть только с той суммы, что вы реально потратили на покупку квартиры.

Когда возникает право на налоговый вычет по процентам по ипотеке

Процентный вычет, как и основной, можно заявлять в году, следующим за годом оформления права собственности на жилье. Если вы получили Акт приема передачи (или выписку из ЕГРН) в 2019 году, оформлять вычет через ИФНС и подавать декларацию 3-НДФЛ можно не ранее 2020 года.

Часто бывает так, что ипотечный договор заключен до получения документов на квартиру. Это не влияет на размер налогового вычета на проценты — в вычет попадает вся сумма выплаченных процентов с самого первого платежа.

Надо помнить, что в вычет включаются лишь реально выплаченные проценты за прошлые периоды. Если размер вашей годовой заработной платы и сумма перечисленных налогов достаточны, вы можете сразу получить весь основной вычет. Но вычет по ипотечным процентам производится лишь по итогу ваших выплат в банк — ежегодно за прошлый год.

Более подробно о налоговом вычете по ипотеке читайте на нашем сайте.

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