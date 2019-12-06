На какие кредиты можно получить налоговый вычет по процентам?

Налоговый имущественный вычет на проценты можно получить не только по ипотеке, оформленной в банке, но и по любому займу или кредиту, если его целевое назначение — покупка или строительство жилой недвижимости.
Под такое условие попадает и займ, полученный у работодателя. В договоре должно быть указано, что займ выдан на приобретение или строительство определенного объекта недвижимости — конкретной квартиры, дома, комнаты, доли и т.п. При нарушении этого условия налоговый орган откажет в предоставлении налогового вычета на уплаченные проценты.
Бывает так, что на покупку жилья оформляется потребительский кредит. В этом случае у заемщика есть право только на основной вычет, а вычет на проценты получить не удастся. Причина — нецелевое использование средств. Напомним: предельный размер основного вычета 2 млн рублей, вычета на проценты — 3 млн рублей.
Налоговый вычет при рефинансировании кредита
Динамичный банковский рынок ежегодно предлагает новые условия кредитования. Как быть, если на фоне свежих предложений выбранный когда-то кредит потерял свою привлекательность?
Ответ прост — кредит можно рефинансировать. Оформляйте новый договор на интересных для вас условиях, а полученные деньги пускайте в погашение предыдущего договора.
Кредит не обязательно рефинансировать в том банке, где был заключен первоначальный договор. Можно рассмотреть предложения других банков и принять наиболее выгодное.
Рефинансирование кредита не аннулирует право на получение налогового вычета. К вычету можно заявить проценты и по первому, и по второму договору.
Важно! В новом договоре должно быть прописано его назначение — рефинансирование первоначального целевого кредита.
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