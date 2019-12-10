ТОП-7 правил получения имущественного вычета за ипотеку

1. Право на налоговый вычет при покупке жилья возникает после получения права собственности

Это относится и к вычету на покупку, и к вычету на проценты.

Если вы решили оформить налоговый вычет через ИФНС, необходимо собрать пакет документов и передать его в налоговую инспекцию по окончании налогового периода, то есть на следующий год после получения права на вычет или позднее.

Если вам удобнее возвращать НДФЛ через работодателя, можно не ждать наступления следующего года. Оформите в налоговой инспекции Уведомление и передайте его в бухгалтерию своей организации.

2. Можно получить налоговый вычет с тех процентов по ипотеке, что были выплачены до оформления права собственности на жилье

Если жилье оформлено в собственность и, соответственно, наступило право на налоговый вычет, в расчет вычета можно включить все реально уплаченные проценты, включая те, что были выплачены до получения права собственности на жилье.

3. Налоговый вычет предоставляют лишь на фактически уплаченные проценты

Нельзя получить налоговый вычет за те проценты, что еще не уплачены. Несмотря на то, что у вас есть график платежей, и вы его неукоснительно соблюдаете, в налоговый вычет попадают лишь реально уплаченные проценты.

4. Объединяйте вычеты, и в один год подавайте одну декларацию 3-НДФЛ

Если вы решили в одном году получить и основной вычет, и вычет на прошлогодние проценты, не нужно готовить отдельные декларации – объедините все вычеты в единую декларацию.

5. Назначение кредита – покупка или строительство жилой недвижимости

В кредитном договоре с банком должно быть прописано назначение кредита – покупка или строительство конкретного объекта жилой недвижимости. Это же касается целевого займа от работодателя, если деньги на покупку квартиры вы берете на работе.

Получить вычет на проценты по потребительскому кредиту не получится.

6. Если жилье куплено после 01.01.2014, существует ограничение по сумме налогового вычета

Максимальный размер налогового вычета за кредитные проценты – 3 млн рублей, а все, что свыше, в вычет не попадает. Максимальный размер возврата составляет 390 тыс. рублей (13% от 3 млн рублей).

7. Если жилье было куплено до 01.01.2014 года, вычет на проценты выдается в полном объеме, без ограничения по сумме

Это значит, что на счет вернется 13% от всех уплаченных процентов вне зависимости от суммы.

Более подробно о налоговом вычете по ипотеке читайте на нашем сайте.

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