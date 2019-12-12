Когда возникает право на налоговый вычет при покупке квартиры?

Дерево посадил, сына родил, квартиру купил. Теперь можно и о налоговом вычете подумать. А, нет, это ж все не так работает!

Что ж, давайте разбираться...

Право на имущественный вычет возникает после оформления жилья в собственность (пп. 6 ст. 220 Налогового кодекса РФ).

Подтверждением такого права является выписка из ЕГРН или Акт приема-передачи в зависимости от того, как куплена квартира – по договору купли-продажи или договору долевого участия.

Это означает, что нельзя получить имущественный вычет за годы, предшествующие получению права собственности.

Пример:

В 2014 году вы заключили договор долевого участия и купили квартиру в новостройке. Дом был сдан в 2019 году, тогда же был получен Акт приема-передачи. С этого момента у вас возникло право на налоговый вычет. В 2020 году вы можете обратиться в ИФНС и получить возврат налога за 2019 год. Получить вычет за 2014 и другие годы, предшествующие получению права на вычет, нельзя.

Согласно п. 10 ст. 220 НК РФ пенсионеры могут перенести налоговый вычет на годы, предшествующие году получения права собственности на жилье:

У налогоплательщиков, получающих пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, имущественные налоговые вычеты, предусмотренные подпунктами 3 и 4 пункта 1 настоящей статьи, могут быть перенесены на предшествующие налоговые периоды, но не более трех, непосредственно предшествующих налоговому периоду, в котором образовался переносимый остаток имущественных налоговых вычетов.

Пример:

В 2018 году Иван Алексеевич вышел на пенсию, а в следующем, 2019 году, купил дом. В 2020 году Иван Алексеевич имеет право обратиться в ИФНС и получить вычет за 2018, 2017 и 2016 годы. Вычет за 2019 год получить не удастся, так как в 2019 году Иван Алексеевич уже был пенсионером. При расчете вычета за 2018 год будут учитываться месяцы до выхода на пенсию.

Более подробно том, когда и за какие годы можно получить имущественный вычет, а также о вычете для пенсионеров, читайте на нашем сайте.