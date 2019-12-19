Положен ли налоговый вычет, если квартира в собственности уже 20 лет?

У имущественного вычета нет срока давности

В принципе, дальше можно не писать. На этом все. Нет срока давности — ни десяти лет, ни двадцати. Владеете квартирой с далеких 90-х? Милости просим в налоговую инспекцию за вычетом. Нет, двух миллионов не получить, так как до 2003 года налоговый вычет равнялся 600 тыс. рублей, но и это прекрасный подарок от государства.

И никого не интересует, почему вы сразу не получили вычет, — не знали, или в лихие 90-е вам было не до НДФЛ,— имущественный вычет не имеет срока давности.

Напоминаем: подавать документы в ИФНС можно по окончании года, за который планируете получить вычет. Например, возврат за 2019 год оформляется в 2020 году.

Пример:

В 2004 году вы купили дом, а в 2019 году решили получить налоговый вычет. Можно, не проблема. Заполняйте декларацию 3-НДФЛ и обращайтесь в налоговую инспекцию — вам вернут положенные деньги.

К сведению: для жилья, оформленного в собственность с 01.01.2003 до 01.01.2008, максимальный размер налогового вычета составляет 1 млн рублей.

Налоговый вычет дают только за последние три года

Хоть у имущественного вычета и нет срока давности, есть ограничения по возврату НДФЛ за предыдущие годы.

Читаем п. 7 ст. 78 НК РФ:

«Заявление о зачете или о возврате суммы излишне уплаченного налога может быть подано в течение трех лет со дня уплаты указанной суммы, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации о налогах и сборах».

Пример:

В 2009 году вы купили квартиру, а про налоговый вычет узнали только в 2019. Вернуть налог вы можете за 2018, 2017 и 2016 годы.

Кстати, для возврата за 2016 год осталось меньше двух недель! В 2020 году предельным шагом назад будет возврат НДФЛ за 2017 год.

А для пенсионеров льгота вкуснее

До 2012 года эти правила касались всех, включая пенсионеров. С 01.01.2012 была изменена ч. 2 ст. 220 НК РФ, и для пенсионеров введены льготные условия.

Вот как звучит п. 10 ст. 220 НК РФ:

«У налогоплательщиков, получающих пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, имущественные налоговые вычеты, предусмотренные подпунктами 3 и 4 пункта 1 настоящей статьи, могут быть перенесены на предшествующие налоговые периоды, но не более трех, непосредственно предшествующих налоговому периоду, в котором образовался переносимый остаток имущественных налоговых вычетов».

Фактически, пенсионер может получить вычет за четыре года, включая год, когда образовался непереносимый остаток.

Пример:

В 2017 году вы купили квартиру. В 2018 году получили вычет за 2017 год, в 2019 — за 2018. В 2019 году вы вышли на пенсию.

Теперь можно воспользоваться пенсионной льготой и вернуть налог за прошлые годы: 2018, 2017, 2016 и 2015 годы. Но за 2018 и 2017 годы вы уже получили вычет, когда еще работали, значит остается вычет за 2016 и 2015 годы.

И в 2020 году подайте декларацию за 2019 год — верните налог за месяцы до выхода на пенсию.

Более подробно об имущественном вычете рассказываем на сайте.

Про пенсионеров там тоже есть отдельная статья.