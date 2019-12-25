До какого числа подаем декларацию 3-НДФЛ на налоговый вычет?

Сразу после новогодних каникул во всей налоговых инспекциях страны закипит работа — ответственные товарищи пойдут массово сдавать декларации 3-НДФЛ. Ведь все ж помнят про 30 апреля. Вот и стараются заранее отнести документы, чтобы не попасть в апрельский коллапс. И это правильно. Но не для всех.

Те, кто сдает документы на налоговый вычет, могут сделать это В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ГОДА! Дата 30 апреля — не для вас!

Единственное, о чем вы должны помнить — налог можно вернуть за последние три года. Вот сейчас, например, осталась последняя неделя для возврата налога за 2016 год. В 2020 году этого сделать уже будет нельзя.

Так для кого установлен срок 30 апреля?

Для тех, кто обязан отчитаться о полученном доходе. Продали в прошлом году квартиру или машину? Заработали на аренде гаража? Милости просим в налоговую строго до 30 апреля. Иначе штрафы и всеобщее порицание.

Пример:

Допустим, в 2019 году вы купили квартиру. Не нужно с первых дней нового года бежать по инстанциям, дергать бухгалтерию и нагружать ксерокс. Сделайте все неторопливо — у вас вагон времени — весь 2020 год. А еще 2021 или 2022. А если зарегистрируете Личный кабинет на сайте ФНС — тогда и визит в инспекцию будет не нужен, все документы можно отправить в электронном виде.

Торопимся к 30 апреля в том случае, если в одну декларацию включаем налоговый вычет и полученный в прошлом году доход. Тут уже без вариантов — раз есть доход, есть и ограничение по дате.

Пример:

В 2019 году вы продали машину и купили квартиру. В 2020 году в декларацию 3-НДФЛ за 2019 год попадает доход от продажи машины и информация на вычет за квартиру. Передать документы в налоговую инспекцию нужно до 30 апреля 2020 года.

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