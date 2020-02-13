ИИС: сколько получите от государства

Про индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) наверняка уже слышали многие, хотя популярность их пока невелика. Но по статистике Мосбиржи, число открытых счетов стремительно увеличивается. Еще в августе 2019 их было открыто около миллиона, а к концу года цифра приблизилась к 1,5 млн. Связано это с тем, что проценты по банковским депозитам снижаются и держать деньги в банке становится невыгодным.

Популярность этого инструмента не случайна, ведь ИИС — это не просто брокерский счет, дающий право покупать и продавать акции, облигации, валюты, бумаги фондов и производные инструменты на бирже. Если правильно им пользоваться, то даже инвестор без опыта может получить доход.

ИИС дает возможность его владельцу получать налоговые вычеты по НДФЛ. Их можно разделить на два типа:

Вычет по личным денежным средствам, внесенным на свой индивидуальный инвестиционный счет. Вычет по дохода от операций учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете.

Для получения вычета по первому типу нужно, чтобы у владельца счета был доход, с которого он платит НДФЛ. Работает это так: вы открываете ИИС, вносите деньги, на следующий год обращаетесь в налоговую, чтобы вернуть 13% от вложенной суммы. Однако вычет имеет свои пределы – он не может быть больше 400 тыс. рублей. Таким образом, вернуть вы можете не более, чем 52 тыс. рублей (400 000 х 13%). Кроме того, вычет не может быть больше суммы НДФЛ, который вы уплатили за год.

Пример: Вы открыли в 2019 году ИИС и положили на него 500 тыс. рублей. В этом же году ваша зарплата составляла 32 тыс. рублей, налог с неё в сумме 49 920 рублей был удержан и перечислен в бюджет работодателем. Несмотря на то, что вы внесли на счет 500 тыс., вычет вы можете получить в пределах 400 тыс., т.е. вернуть 52 тыс. рублей налога. Однако вы уплатили всего 49 920 рублей, поэтому вычет составит 49 920 рублей. После сдачи декларации 3-НДФЛ государство вам должно вернуть эту сумму.

Какие есть еще ограничения по получению вычета по первому типу? Их несколько:

Должны быть доходы, с которых платится НДФЛ. Это может быть зарплата, продажа личного имущества (например, автомобиля) и т.д.

Нельзя иметь более одного открытого инвестиционного счета. Вы можете его открывать, закрывать, переносить от одного брокера к другому, но у вас не должно быть одновременно несколько счетов.

Срок договора на ИИС не может быть менее трех лет. Если вы расторгнете его раньше времени, вы обязаны будете вернуть весь возмещенный вам НДФЛ в рамках этого договора.

Со счета нельзя снимать деньги. Можно покупать ценные бумаги, проводить фондовые операции, но в течение 3 лет снимать с ИИС денежные средства нельзя. В противном случае вы теряете право на инвестиционный налоговый вычет и обязаны его вернуть, если уже получили.

Вычет по первому типу обычно получают начинающие инвесторы, вносящие на счет небольшие суммы. Если речь идет о более значимой сумме, например о нескольких миллионах рублей, возможно, стоит отказаться от ежегодного налогового вычета и предпочесть второй тип: вычет с дохода от операций с бумагами, полученного по истечении трех лет.

В этом случае государство никаких денег вам не возвращает. Фактически оно «прощает» налоги, которые платят инвесторы с полученного дохода. Здесь никаких ограничений по сумме нет.

Вычет по второму типу получается после окончания срока договора на ведение индивидуального инвестиционного счета. При этом к дате закрытия договора должно пройти не менее трех лет. Для этого типа вычета вам не надо подавать декларацию – вычет вам может предоставить брокер или управляющая компания, ведущие ваш ИИС.

Пример: Вы купили акции в 2016 году за 450 тыс.рублей. В 19 году их продали и получили за них 600 тыс.рублей. НДФЛ составит 19,5 тыс. рублей (150 000 х 13%), но если вы примените вычет по второму типу то платить вам налог не нужно. Т.е. вы сэкономите эти 13 тысяч налога.

Для получения инвестиционных вычетов вам потребуются следующие документы: